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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Видзев Лодзь
0:2
Перерыв
Заглембе Любин
0'
11' Желтая карточка
Маковский Томаш
0:1
27' Гол
Вдовяк Матеуш
0:2
29' Гол
Ходына Кацпер

Ход матча

11'
 
Маковский Томаш
27'
0:1
Вдовяк Матеуш
29'
0:2
Ходына Кацпер
(Marek Mroz)
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Заглембе Любин
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Все Коэффициенты
1
Гикевич
Рафал
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
10
Альварес
Франциско
22
Dominik
Kun
44
Дилиберто
Ноа
78
Kamil
Cybulski
9
Санчез
Джорди
47
Antoni
Klimek
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
17
Marek
Mroz
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
Видзев Лодзь
4-3-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Заглембе Любин

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
3:0
ПД
3:0
ПЛ
0:3
Э
3:3
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
ВД
1:0
ВД
4:3
OE
1:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Среднее время на гол

102
80

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.13
0.63

Среднее время на гол

42
144

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 8 (3) 0.25
Санчез Джорди 7 0.22
Альварес Франциско 5 0.16
Рондич Имад 4 0.13
Antoni Klimek 3 0.09
Нунеш Фабиу 2 0.06
Цыганик Андрей 2 0.06
Жиро Матеуш 2 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 0.03
Фернандес Хуан III 1 0.03
Сильва Луис 1 0.03
Дилиберто Ноа 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Милош Мато 0 0
Dominik Kun 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 11 0.34
Ходына Кацпер 7 (2) 0.22
Вдовяк Матеуш 5 0.16
Муньос Хуан 4 0.13
Лавничак Алекс 4 0.13
Копац Бартош 2 0.06
Маковский Томаш 2 0.06
Булеца Сергей 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 0.03
Бохар Дамьян 1 0.03
Bartlomiej Kludka 1 0.03
Mateusz Grzybek 0 0
Marek Mroz 0 0
Налепа Михал 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 5 2
Ганоушек Марек 5 1
Нунеш Фабиу 6 0
Цыганик Андрей 6 0
Санчез Джорди 6 0
Жиро Матеуш 6 0
Альварес Франциско 6 0
Милош Мато 5 0
Шеху Юлиан 4 0
Павловски Бартоломей 3 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Шота Серафин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Фернандес Хуан III 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 7 1
Mateusz Grzybek 5 1
Налепа Михал 5 1
Полетанович Марко 6 0
Bartlomiej Kludka 4 1
Диудис Сократис 3 1
Ходына Кацпер 4 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Маковский Томаш 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Marek Mroz 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Заглембе Любин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
8
Видзев Лодзь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Заглембе Любин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
0% (0)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

14
13
Видзев Лодзь
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Заглембе Любин
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
6
33%
4
20%
31-45
3
17%
6
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
4
20%
76-90

Пропущено

18
29
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
17%
5
17%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
3
17%
3
10%
46-60
3
17%
7
24%
61-75
3
17%
3
10%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
9
43%
6
33%
76-90

Пропущено

24
16
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
17%
5
31%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
6
38%
61-75
8
33%
3
19%
76-90

Забито

39
38
18 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
5
13%
2
5%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
10
26%
8
21%
31-45
5
13%
9
24%
46-60
2
5%
2
5%
61-75
14
36%
10
26%
76-90

Пропущено

42
45
16 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
7
17%
10
22%
1-15
4
10%
7
16%
16-30
5
12%
5
11%
31-45
7
17%
4
9%
46-60
8
19%
13
29%
61-75
11
26%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Заглембе Любин

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
11 раз 69%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
13 раз 42%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
3
13
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
5
11
1.5
8
7
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
24
7
10
21
1.5
11
20
5
26
2.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 32 17 8 7 73 - 44 59
2.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 32 15 7 10 44 - 39 52
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Погонь Щецин
 32 15 6 11 58 - 38 51
7.
Легия
 31 13 11 7 46 - 37 50
8.
Заглембе Любин
 2:0 32 12 8 12 39 - 46 44
9.
Видзев Лодзь
 0:2 32 12 6 14 40 - 43 42
10.
Сталь Мелец
 32 11 9 12 40 - 45 42
11.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
12.
Радомяк Радом
 31 10 8 13 40 - 51 38
13.
Варта Познань
 32 9 10 13 33 - 39 37
14.
Пуща Неполомице
 32 8 12 12 37 - 48 36
15.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
16.
Корона Кельце
 32 6 14 12 36 - 43 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 16 9 4 3 22 - 13 31
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 0:2 16 9 0 7 19 - 19 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Заглембе Любин
 2:0 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 16 7 4 5 24 - 13 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Заглембе Любин
 2:0 16 6 3 7 22 - 29 21
8.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
9.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
10.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 0:2 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
16.
Пуща Неполомице
 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Marek Mroz сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Ходына Кацпер бьет в цель!
  • 27'
    Г О О О О Л - Вдовяк Матеуш бьет в цель!
  • 11'
    Маковский Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Заглембе Любин
21.00
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9.30
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3.65
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