Тур: 32. Стадион: Видзев. Зрители: 17198
1:3
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаМаковский Томаш
0:1
27' ГолВдовяк Матеуш
0:2
29' ГолХодына Кацпер
1:2
49' ГолЦыганик Андрей
52' Желтая карточкаMateusz Grzybek
1:3
90' ГолПолетанович Марко
90'+6
Ход матча
11'
27'
0:1
29'
0:2
49'
52'
90'
22
Dominik
Kun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek MrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Видзев Лодзь
Заглембе Любин
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Среднее время на гол
102
80
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.13
0.63
Среднее время на гол
42
144
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
102
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (3)
|0.25
|Санчез Джорди
|7
|0.22
|Альварес Франциско
|5
|0.16
|Рондич Имад
|4
|0.13
|Цыганик Андрей
|3
|0.09
|Antoni Klimek
|3
|0.09
|Нунеш Фабиу
|2
|0.06
|Жиро Матеуш
|2
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.03
|Фернандес Хуан III
|1
|0.03
|Сильва Луис
|1
|0.03
|Дилиберто Ноа
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Милош Мато
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|11
|0.34
|Ходына Кацпер
|7 (2)
|0.22
|Вдовяк Матеуш
|5
|0.16
|Муньос Хуан
|4
|0.13
|Лавничак Алекс
|4
|0.13
|Копац Бартош
|2
|0.06
|Маковский Томаш
|2
|0.06
|Булеца Сергей
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.03
|Бохар Дамьян
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Marek Mroz
|0
|0
|Налепа Михал
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|5
|2
|Ганоушек Марек
|5
|1
|Нунеш Фабиу
|6
|0
|Цыганик Андрей
|6
|0
|Санчез Джорди
|6
|0
|Жиро Матеуш
|6
|0
|Альварес Франциско
|6
|0
|Милош Мато
|5
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Павловски Бартоломей
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Фернандес Хуан III
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|7
|1
|Mateusz Grzybek
|6
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Полетанович Марко
|6
|0
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Диудис Сократис
|3
|1
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Маковский Томаш
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Marek Mroz
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Заглембе Любин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
8
Видзев Лодзь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Заглембе Любин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
0% (0)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
14
13
Видзев Лодзь
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Заглембе Любин
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
21
17
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
6
32%
4
17%
31-45
4
21%
6
26%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
5
22%
76-90
Пропущено
21
30
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
14%
5
17%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
4
19%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
4
19%
3
10%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
9
43%
6
33%
76-90
Пропущено
24
16
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
17%
5
31%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
6
38%
61-75
8
33%
3
19%
76-90
Забито
40
41
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
5
13%
2
5%
1-15
3
8%
9
22%
16-30
10
25%
8
20%
31-45
6
15%
9
22%
46-60
2
5%
2
5%
61-75
14
35%
11
27%
76-90
Пропущено
45
46
18 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
7
16%
10
22%
1-15
6
13%
7
15%
16-30
5
11%
5
11%
31-45
7
16%
5
11%
46-60
8
18%
13
28%
61-75
12
27%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Заглембе Любин
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
11 раз 69%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
13 раз 41%
2
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
511
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
511
97
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
257
1022
1220
527
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|17
|8
|7
|73 - 44
|59
|2.
|32
|16
|9
|7
|46 - 30
|57
|3.
|0:0
|32
|14
|11
|7
|44 - 36
|53
|4.
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|5.
|32
|14
|10
|8
|53 - 35
|52
|6.
|32
|15
|6
|11
|58 - 38
|51
|7.
|0:0
|32
|13
|12
|7
|46 - 37
|51
|8.
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|9.
|32
|12
|6
|14
|41 - 44
|42
|10.
|32
|11
|9
|12
|40 - 45
|42
|11.
|32
|9
|15
|8
|37 - 33
|42
|12.
|31
|10
|8
|13
|40 - 51
|38
|13.
|32
|9
|10
|13
|33 - 39
|37
|14.
|32
|8
|12
|12
|37 - 48
|36
|15.
|32
|7
|15
|10
|43 - 44
|36
|16.
|32
|6
|14
|12
|36 - 43
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|43 - 16
|36
|2.
|16
|10
|5
|1
|32 - 9
|35
|3.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|27 - 12
|32
|4.
|16
|9
|4
|3
|22 - 13
|31
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|25 - 14
|28
|7.
|16
|9
|0
|7
|20 - 20
|27
|8.
|16
|7
|6
|3
|24 - 14
|27
|9.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|16
|6
|8
|2
|22 - 20
|26
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|16
|7
|4
|5
|24 - 13
|25
|3.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|6
|3
|7
|23 - 30
|21
|8.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|9.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|10.
|16
|4
|5
|7
|16 - 22
|17
|11.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|16
|3
|4
|9
|15 - 28
|13
|15.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|16.
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
|17.
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11