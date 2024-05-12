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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Дармштадт
0:4
Первый тайм: 33'
Хоффенхайм
0'
0:1
2' Гол
Бебу Ила
0:2
6' Гол
Байер Максимилиан
0:3
22' Гол
Кадержабек Павел
0:4
26' Гол
Кабак Озан

Ход матча

2'
0:1
Бебу Ила
(Гриллич Флориан)
6'
0:2
Байер Максимилиан
(Кадержабек Павел)
22'
0:3
Кадержабек Павел
(Гриллич Флориан)
26'
0:4
Кабак Озан
(Крамарич Андрей)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 115
Дармштадт 13% (15)
X 15.7% (18)
Хоффенхайм 71.3% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Брунст
Александер
20
Мюллер
Янник
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
19
Карич
Эмир
17
Юстван
Юлиан
6
Мелем
Марвин
15
Нюрнбергер
Фабиан
27
Скарке
Тим
29
Вильхельмссон
Оскар
18
Хонзак
Матиас
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
21
Бюльтер
Мариус
9
Бебу
Ила
14
Байер
Максимилиан
Дармштадт
3-4-3
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Дармштадт
Хоффенхайм

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
3:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.24
Вильхельмссон Оскар 4 0.12
Мелем Марвин 3 0.09
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.09
Юстван Юлиан 2 0.06
Кларер Кристоф 2 0.06
Пфайффер Лука 1 0.03
Бадер Маттиас 1 0.03
Хонзак Матиас 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Маглица Матей 1 0.03
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 14 0.42
Крамарич Андрей 12 (5) 0.36
Вегхорст Ваут 7 (1) 0.21
Бебу Ила 6 0.18
Прёмель Гриша 4 0.12
Кадержабек Павел 3 0.09
Сков Роберт 3 0.09
Кабак Озан 3 0.09
Стах Антон 2 0.06
Брукс Джон 2 0.06
Гриллич Флориан 1 0.03
Бюльтер Мариус 1 0.03
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Журасек Давид 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 7 2
Кларер Кристоф 8 0
Гьясула Клаус 5 1
Скарке Тим 6 0
Холланд Фабиан 4 1
Циммерман Кристоф 5 0
Франич Бартол 5 0
Торстен Либеркнехт 5 0
Мюллер Янник 4 0
Карич Эмир 4 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Мюллер Андреас 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Брунст Александер 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Кемпе Тобиас 1 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 1
Прёмель Гриша 8 1
Брукс Джон 6 1
Кадержабек Павел 7 0
Акпогума Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Тохумджу Умут 5 0
Вегхорст Ваут 4 0
Стах Антон 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Фогт Кевин 3 0
Крамарич Андрей 3 0
Бебу Ила 3 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Байер Максимилиан 1 0
Филипп Лука 1 0
Журасек Давид 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Дрекслер Тим 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

11
12
Дармштадт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

31
14

Упущенные победы

12
21
Дармштадт
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)
Хоффенхайм
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

33
23

Упущенные победы

23
33

Голы по времени матча

Забито

15
29
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
24 Не забивали 17
3
20%
6
21%
1-15
3
20%
6
21%
16-30
3
20%
3
10%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
3
20%
6
21%
76-90

Пропущено

38
35
18 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
5
13%
0
0%
1-15
6
16%
5
14%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
5
13%
8
23%
46-60
7
18%
10
29%
61-75
8
21%
7
20%
76-90

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 18
2
13%
3
11%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
4
27%
6
22%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
3
20%
5
19%
76-90

Пропущено

38
29
13 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
3
8%
2
7%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
5
13%
10
34%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
9
24%
3
10%
61-75
8
21%
8
28%
76-90

Забито

30
56
15 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 16
15 Не забивали 3
5
17%
9
16%
1-15
6
20%
10
18%
16-30
4
13%
9
16%
31-45
5
17%
9
16%
46-60
4
13%
8
14%
61-75
6
20%
11
20%
76-90

Пропущено

76
64
31 В 1-м тайме 27
45 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 31
8
11%
2
3%
1-15
11
14%
10
16%
16-30
12
16%
15
23%
31-45
13
17%
9
14%
46-60
16
21%
13
20%
61-75
16
21%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1
Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1

Результаты матчей

Дармштадт
Хоффенхайм

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
2:3
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:3
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:1
5 раз 16%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
3
9 раз 28%
2
6 раз 19%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
7
9
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
9
7
1
15
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
29
3
9
23
1.5
16
16
3
29
2.5
10
22
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
3.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 Заявка 33 17 9 7 64 - 43 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Хоффенхайм
 4:0 Заявка 33 12 7 14 60 - 64 43
8.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Майнц
 Заявка 33 6 14 13 36 - 50 32
16.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 33 3 8 22 30 - 80 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Майнц
 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
11.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
13.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 4:0 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 0:4 Заявка 17 1 3 13 15 - 42 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 4:0 Заявка 17 7 2 8 33 - 35 23
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 0:4 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
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    • До матча
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.3% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Дармштадт 13% (15)
    X 15.7% (18)
    Хоффенхайм 71.3% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Хоффенхайм
    5.00
    Реклама, betcity.ru
    5.20
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    1.63
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:4 Хоффенхайм

    Исход игры
    Дармштадт
    13% (15)
    Ничья
    15.7% (18)
    Хоффенхайм
    71.3% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Хоффенхайм
    44.3% (51)
    1:1 Ничья
    12.2% (14)
    0:2 Хоффенхайм
    9.6% (11)
    0:1 Хоффенхайм
    8.7% (10)
    1:3 Хоффенхайм
    7% (8)
    2:1 Дармштадт
    6.1% (7)
    1:0 Дармштадт
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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