Тур: 33. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
0:4
Первый тайм: 33'
0'
0:1
2' ГолБебу Ила
0:2
6' ГолБайер Максимилиан
0:3
22' ГолКадержабек Павел
0:4
26' ГолКабак Озан
Ход матча
2'
0:1
6'
22'
26'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
17
Юстван
Юлиан
27
Скарке
Тим
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
35 Дрекслер ТимЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дармштадт
Хоффенхайм
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|8
|0.24
|Вильхельмссон Оскар
|4
|0.12
|Мелем Марвин
|3
|0.09
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.09
|Юстван Юлиан
|2
|0.06
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Пфайффер Лука
|1
|0.03
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Хонзак Матиас
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Маглица Матей
|1
|0.03
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|14
|0.42
|Крамарич Андрей
|12 (5)
|0.36
|Вегхорст Ваут
|7 (1)
|0.21
|Бебу Ила
|6
|0.18
|Прёмель Гриша
|4
|0.12
|Кадержабек Павел
|3
|0.09
|Сков Роберт
|3
|0.09
|Кабак Озан
|3
|0.09
|Стах Антон
|2
|0.06
|Брукс Джон
|2
|0.06
|Гриллич Флориан
|1
|0.03
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Журасек Давид
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|7
|2
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Гьясула Клаус
|5
|1
|Скарке Тим
|6
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Циммерман Кристоф
|5
|0
|Франич Бартол
|5
|0
|Торстен Либеркнехт
|5
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Мюллер Андреас
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Брунст Александер
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|1
|Прёмель Гриша
|8
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Кадержабек Павел
|7
|0
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Тохумджу Умут
|5
|0
|Вегхорст Ваут
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Фогт Кевин
|3
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Байер Максимилиан
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
11
12
Дармштадт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
31
14
Упущенные победы
12
21
Дармштадт
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)
Хоффенхайм
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
8
1
Волевые победы
33
23
Упущенные победы
23
33
Голы по времени матча
Забито
15
29
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
24 Не забивали 17
3
20%
6
21%
1-15
3
20%
6
21%
16-30
3
20%
3
10%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
3
20%
6
21%
76-90
Пропущено
38
35
18 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
5
13%
0
0%
1-15
6
16%
5
14%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
5
13%
8
23%
46-60
7
18%
10
29%
61-75
8
21%
7
20%
76-90
Забито
15
27
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 18
2
13%
3
11%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
4
27%
6
22%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
3
20%
5
19%
76-90
Пропущено
38
29
13 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
3
8%
2
7%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
5
13%
10
34%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
9
24%
3
10%
61-75
8
21%
8
28%
76-90
Забито
30
56
15 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 16
15 Не забивали 3
5
17%
9
16%
1-15
6
20%
10
18%
16-30
4
13%
9
16%
31-45
5
17%
9
16%
46-60
4
13%
8
14%
61-75
6
20%
11
20%
76-90
Пропущено
76
64
31 В 1-м тайме 27
45 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 31
8
11%
2
3%
1-15
11
14%
10
16%
16-30
12
16%
15
23%
31-45
13
17%
9
14%
46-60
16
21%
13
20%
61-75
16
21%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1
Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1
Результаты матчей
Дармштадт
Хоффенхайм
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
2:3
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:3
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:1
5 раз 16%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
3
9 раз 28%
2
6 раз 19%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
142
412
79
214
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
151
511
97
115
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
293
923
1616
329
1022
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|74 - 39
|70
|3.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|75 - 37
|64
|5.
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|64 - 43
|60
|6.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|49 - 48
|46
|7.
|4:0 Заявка
|33
|12
|7
|14
|60 - 64
|43
|8.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|44 - 56
|42
|9.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 58
|39
|10.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|46 - 54
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|44 - 53
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|56 - 63
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|36 - 50
|32
|16.
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|31 - 57
|30
|17.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|27 - 56
|27
|18.
|0:4 Заявка
|33
|3
|8
|22
|30 - 80
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|13.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|16.
|4:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|0:4 Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 42
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|4:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|33 - 35
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|0:4 Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|26 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 0:4 Хоффенхайм
Исход игры
Дармштадт
13% (15)
Ничья
15.7% (18)
Хоффенхайм
71.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
44.3% (51)
1:1 Ничья
12.2% (14)
0:2 Хоффенхайм
9.6% (11)
0:1 Хоффенхайм
8.7% (10)
1:3 Хоффенхайм
7% (8)
2:1 Дармштадт
6.1% (7)
1:0 Дармштадт
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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