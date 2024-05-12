СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

77' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Гьясула Клаус получил желтую карточку от судьи

75' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

74' Гриллич Флориан пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем

73' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

71' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Скарке Тим получил желтую карточку от судьи

68' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

66' Крамарич Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Кадержабек Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Карич Эмир из команды СК Дармштадт в офсайде

64' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

64' Хольтманн Геррит не смог попасть в створ ударом издали

64' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хольтманн Геррит из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Крамарич Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

58' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

57' Сейдель Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Скарке Тим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Нюрнбергер Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Нюрнбергер Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

54' Ох, нехорошо это выглядит. Нюрнбергер Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи

51' Г О О О О Л - Бебу Ила забивает с правой ноги!

51' Бебу Ила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

49' Скарке Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Тим Дрекслер успешно блокирует удар.

47' Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Кабак Озан уходит с поля и его заменяет Тим Дрекслер