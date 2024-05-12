Орри Оскарссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Орри Оскарссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Орри Оскарссон выиграл воздушное противоборство у Лауритсен Расмус

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Дивкович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Расмуссен Якоб выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.

68' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Копенгаген

67' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Sebastian Sebulonsen выиграл воздушное противоборство у Йелерт Элиас

64' Удар от ворот произведет Брондбю

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Ванлерберге Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Матч возобновлен

61' Ванлерберге Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Васс Даниэль пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

59' Оооо... вот это был удар! Ачури Мохамед Элиас должен был забить с этой позиции.

59' Хорошую попытку сделал Ачури Мохамед Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Брондбю

58' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Оооо... вот это был удар! Орри Оскарссон должен был забить с этой позиции.

56' Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

56' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

54' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Расмуссен Якоб выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.

49' Удар от ворот произведет Копенгаген

49' Оооо... вот это был удар! Омойджуфано Охи должен был забить с этой позиции.

48' Омойджуфано Охи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Оооо... вот это был удар! Дивкович Марко должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Дивкович Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Копенгаген

46' Хорошую попытку сделал Sebastian Sebulonsen. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.