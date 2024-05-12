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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 26267 Главный судья: Кехлет Якоб
Брондбю
1:3
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
31' Гол
Валлис Николай
1:1
39' Гол
Дикс Кевин
43' Желтая карточка
Нееструп Якоб
45' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас
1:2
54' Гол
Эльюнусси Мохамед
72' Желтая карточка
Ларссон Джордан
75' Undefined phrase: football_event_
Йелерт Элиас
76' Желтая карточка
Йелерт Элиас
82' Желтая карточка
Дикс Кевин
90' Красная карточка
Шиембе Кевин
90' Желтая карточка
Пенц Патрик
90' Желтая карточка
Фальк Расмус
1:3
90' Пенальти
Дикс Кевин
90'+14

Ход матча

31'
Валлис Николай
1:0
39'
1:1
Дикс Кевин
(Оскарссон Орри)
43'
 
Нееструп Якоб
44'
Себулонсен Себастьян
Клейбер Шон
 
45'
 
Ачури Мохамед Элиас
54'
1:2
Эльюнусси Мохамед
(Маттссон Магнус)
65'
Шиембе Кевин
Ванлерберге Йорди
 
66'
Бундгаард Филип
Омойджуфано Охи
 
71'
 
Ларссон Джордан
Ачури Мохамед Элиас
72'
 
Ларссон Джордан
75'
 
Йелерт Элиас
76'
 
Йелерт Элиас
78'
 
Фальк Расмус
Клем Виллиам
82'
 
Дикс Кевин
84'
Греве Матиас
Лауритсен Расмус
 
84'
Noah Nartey
Васс Даниэль
 
85'
 
Мелинг Биргер
Йелерт Элиас
85'
 
Классон Виктор
Оскарссон Орри
86'
 
Лерагер Лукас
Эльюнусси Мохамед
90'
Шиембе Кевин
 
90'
Пенц Патрик
 
90'
 
Фальк Расмус
90'
1:3
Дикс Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 632 Количество передач 297
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Грабара
Камиль
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
26
Маккена
Скотт
22
Анкерсен
Петер
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
30
Ачури
Мохамед
Элиас
18
Оскарссон
Орри
Брондбю
3-4-2-1
Копенгаген
3-4-2-1

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

25 матчей

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
60%
12 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед

38 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 30 побед

Первый тайм

39.5%
60.5%
0 побед 15 ничьих 21 победа

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 28 побед

63 матча

27%
25.4%
47.6%
17 побед 16 ничьих 30 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
12 побед 30 ничьих 21 победа

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
14 побед 21 ничья 28 побед

История матчей

СД
1:2
КА
1:2
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.03
0.81

Среднее время на гол

87
110

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.66
1.23

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

85
64

Голов в среднем за матч

1.35
1.02

Тотал матчей

2.5
57
Больше 90%
Меньше 10%
6
43
Больше 68%
Меньше 32%
20
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
15
Больше 24%
Меньше 76%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

66
88

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 12 0.41
Омойджуфано Охи 10 (2) 0.34
Судзуки Юито 8 0.28
Квистгарден Матиас 8 0.28
Клейбер Шон 4 0.14
Васс Даниэль 3 (2) 0.1
Дивкович Марко 2 0.07
Радошевич Йосип 2 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.03
Греве Матиас 1 0.03
Эвьен Хэкон 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Алвес Фредерик 1 0.03
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 9 0.31
Оскарссон Орри 7 0.24
Гонсалвеш Диогу 7 (3) 0.24
Бардгджи Руни 7 0.24
Ачури Мохамед Элиас 4 0.14
Классон Виктор 4 0.14
Дикс Кевин 4 (2) 0.14
Фальк Расмус 3 0.1
Ларссон Джордан 3 0.1
Лерагер Лукас 2 0.07
Маттссон Магнус 2 0.07
Корнелиус Андреас 2 0.07
Вавро Денис 2 0.07
Фрохолдт Виктор 1 0.03
Анкерсен Петер 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 6 0
Алвес Фредерик 6 0
Шиембе Кевин 2 2
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Пенц Патрик 2 0
Дивкович Марко 2 0
Валлис Николай 2 0
Клейбер Шон 1 0
Риверос Блас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 7 0
Фальк Расмус 5 0
Йелерт Элиас 5 0
Дикс Кевин 3 1
Нееструп Якоб 4 0
Ларссон Джордан 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Анкерсен Петер 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0

Результаты матчей

Брондбю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

7
7
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Копенгаген
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

25
24
Брондбю
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Копенгаген
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

32
31

Голы по времени матча

Забито

26
33
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
15%
4
12%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
8
31%
4
12%
31-45
3
12%
7
21%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
3
12%
9
27%
76-90

Пропущено

16
18
2 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
7
44%
2
11%
76-90

Забито

28
27
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
6
21%
5
19%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
7
25%
4
15%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
7
25%
6
22%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
6
43%
61-75
6
35%
2
14%
76-90

Забито

54
60
31 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 36
24 Забивали первыми 17
1 Не забивали 3
10
19%
9
15%
1-15
6
11%
7
12%
16-30
15
28%
8
13%
31-45
6
11%
11
18%
46-60
7
13%
10
17%
61-75
10
19%
15
25%
76-90

Пропущено

33
32
8 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
3
9%
2
6%
1-15
1
3%
6
19%
16-30
4
12%
6
19%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
6
18%
10
31%
61-75
13
39%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2
Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2
Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2

Результаты матчей

Брондбю
Копенгаген

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
3
6 раз 21%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
9
5
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
10
5
1.5
11
4
4
11
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
26
3
17
12
1.5
20
9
8
21
2.5
10
19
2
27
3.5
4
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 18 4 7 60 - 32 58
2.
Мидтьюлланн
 2:1 29 18 4 7 54 - 36 58
3.
Брондбю
 29 16 8 5 55 - 32 56
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 1:2 29 9 11 9 36 - 41 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 29 10 7 12 35 - 43 37
2.
Раннерс
 29 8 11 10 39 - 47 35
3.
Люнгбю
 29 8 8 13 36 - 51 32
4.
Вайле
 29 7 9 13 29 - 35 30
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 29 4 7 18 26 - 57 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 14 8 3 3 27 - 15 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 1:2 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 14 4 6 4 20 - 22 18
4.
Вайле
 14 4 4 6 16 - 16 16
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 2:1 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 1:2 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
6.
Люнгбю
 14 3 1 10 13 - 32 10

Топ бомбардиров
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (7)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Вайле Онугха Герман 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Брондбю: 69%, Копенгаген: 31%.
  • 102'
    'Г О О О О О Л - Дикс Кевин из команды Копенгаген забивает с пенальти! Он пробил правой. Патрик Пенц был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 102'
    Матч возобновлен
  • 101'
    Классон Виктор возвращается на поле.
  • 101'
    После проверки VAR судья изменил решение - Копенгаген пробьет пенальти!
  • 100'
    Контроль мяча: Брондбю: 69%, Копенгаген: 31%.
  • 99'
    Шиембе Кевин получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 99'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Копенгаген.
  • 98'
    Ох, нехорошо это выглядит. Классон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 98'
    Фальк Расмус получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 98'
    Пенц Патрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 98'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • 97'
      ПЕНАЛЬТИ! - Шиембе Кевин атаковал сзади соперника. Это Классон Виктор заработал своей команде одиннадцатиметровый!
    • 97'
      Классон Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 97'
      Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 97'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 97'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 97'
      Матч возобновлен
    • 97'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 97'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 97'
      Грабара Камиль ошибается в защите.
    • 97'
      Дикс Кевин ослабляет давление, выбив мяч.