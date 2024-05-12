Тур: 29. Стадион: Брондбю. Зрители: 26267 Главный судья: Кехлет Якоб
1:3
Конец матча
0'
1:0
31' ГолВаллис Николай
1:1
39' ГолДикс Кевин
43' Желтая карточкаНееструп Якоб
45' Желтая карточкаАчури Мохамед Элиас
1:2
54' ГолЭльюнусси Мохамед
72' Желтая карточкаЛарссон Джордан
75' Undefined phrase: football_event_Йелерт Элиас
76' Желтая карточкаЙелерт Элиас
82' Желтая карточкаДикс Кевин
90' Красная карточкаШиембе Кевин
90' Желтая карточкаПенц Патрик
90' Желтая карточкаФальк Расмус
1:3
90' ПенальтиДикс Кевин
90'+14
Ход матча
31'
1:0
39'
1:1
43'
54'
72'
75'
76'
82'
90'
90'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
632 Количество передач 297
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Копенгаген
25 матчей
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
60%
12 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед
38 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 30 побед
Первый тайм
39.5%
60.5%
0 побед 15 ничьих 21 победа
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 28 побед
63 матча
27%
25.4%
47.6%
17 побед 16 ничьих 30 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
12 побед 30 ничьих 21 победа
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
14 побед 21 ничья 28 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.03
0.81
Среднее время на гол
87
110
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.66
1.23
Среднее время на гол
54
73
Всего голов
85
64
Голов в среднем за матч
1.35
1.02
Тотал матчей
2.5
57
Больше 90%
Меньше 10%
6
43
Больше 68%
Меньше 32%
20
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
15
Больше 24%
Меньше 76%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
66
88
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|12
|0.41
|Омойджуфано Охи
|10 (2)
|0.34
|Судзуки Юито
|8
|0.28
|Квистгарден Матиас
|8
|0.28
|Клейбер Шон
|4
|0.14
|Васс Даниэль
|3 (2)
|0.1
|Дивкович Марко
|2
|0.07
|Радошевич Йосип
|2
|0.07
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Греве Матиас
|1
|0.03
|Эвьен Хэкон
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Алвес Фредерик
|1
|0.03
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|9
|0.31
|Оскарссон Орри
|7
|0.24
|Гонсалвеш Диогу
|7 (3)
|0.24
|Бардгджи Руни
|7
|0.24
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.14
|Классон Виктор
|4
|0.14
|Дикс Кевин
|4 (2)
|0.14
|Фальк Расмус
|3
|0.1
|Ларссон Джордан
|3
|0.1
|Лерагер Лукас
|2
|0.07
|Маттссон Магнус
|2
|0.07
|Корнелиус Андреас
|2
|0.07
|Вавро Денис
|2
|0.07
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.03
|Анкерсен Петер
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|6
|0
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Шиембе Кевин
|2
|2
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Омойджуфано Охи
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Лауритсен Расмус
|3
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Пенц Патрик
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|7
|0
|Фальк Расмус
|5
|0
|Йелерт Элиас
|5
|0
|Дикс Кевин
|3
|1
|Нееструп Якоб
|4
|0
|Ларссон Джордан
|4
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Анкерсен Петер
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
7
7
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Копенгаген
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
25
24
Брондбю
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Копенгаген
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
32
31
Голы по времени матча
Забито
26
33
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
15%
4
12%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
8
31%
4
12%
31-45
3
12%
7
21%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
3
12%
9
27%
76-90
Пропущено
16
18
2 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
7
44%
2
11%
76-90
Забито
28
27
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
6
21%
5
19%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
7
25%
4
15%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
7
25%
6
22%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
6
43%
61-75
6
35%
2
14%
76-90
Забито
54
60
31 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 36
24 Забивали первыми 17
1 Не забивали 3
10
19%
9
15%
1-15
6
11%
7
12%
16-30
15
28%
8
13%
31-45
6
11%
11
18%
46-60
7
13%
10
17%
61-75
10
19%
15
25%
76-90
Пропущено
33
32
8 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
3
9%
2
6%
1-15
1
3%
6
19%
16-30
4
12%
6
19%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
6
18%
10
31%
61-75
13
39%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2
Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2
Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2
Результаты матчей
Брондбю
Копенгаген
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
3
6 раз 21%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
410
410
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
105
114
411
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
263
1712
209
821
1019
227
425
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|4
|7
|60 - 32
|58
|2.
|2:1
|29
|18
|4
|7
|54 - 36
|58
|3.
|29
|16
|8
|5
|55 - 32
|56
|4.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|5.
|1:2
|29
|9
|11
|9
|36 - 41
|38
|6.
|28
|9
|5
|14
|34 - 41
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|3.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|1:2
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|2:1
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|1:2
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (7)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|12 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8