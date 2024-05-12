Тур: 38. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
2:1
Второй тайм: 79'
Ход матча
9'
0:1
17'
39'
2:1
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
15
Тулен
Янник
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Асаре ДиркПолузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Сент-Трейден
Мехелен
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
50%
9.1%
40.9%
11 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.91
0.82
Среднее время на гол
47
110
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Среднее время на гол
66
76
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|15 (3)
|0.39
|Ито Рётаро
|7
|0.18
|Стеккерс Ярне
|6
|0.16
|Kahveh Zahiroleslam
|5
|0.13
|Бертаччини Адриано
|4
|0.11
|Бока Эрик
|2
|0.05
|Хасиока Даики
|2
|0.05
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Огава Рёя
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Кая Фатих
|1
|0.03
|Анану Фредерик
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|8 (1)
|0.21
|Схоофс Роб
|7
|0.18
|Хайреманс Джеффри
|6 (3)
|0.16
|Бассетте Норман
|5
|0.13
|Флюке Патрик
|4
|0.11
|Слимани Ислам
|3
|0.08
|Фулон Дам
|3
|0.08
|Антонио Билл
|3
|0.08
|Бейтс Дэвид
|2
|0.05
|Коббо Элиас
|2
|0.05
|Конате Мори
|2
|0.05
|Лаубербах Лион
|2
|0.05
|Бафдили Билал
|2
|0.05
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|7
|0
|Rein Van Helden
|7
|0
|Койта Абубакари
|6
|0
|Mathias Delorge
|6
|0
|Янсенс Вольке
|5
|0
|Анану Фредерик
|3
|1
|Хасиока Даики
|4
|0
|Кая Фатих
|4
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0
|Бока Эрик
|3
|0
|Harry Charsley
|3
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Бертаччини Адриано
|1
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
|Стеккерс Ярне
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|8
|0
|Уолш Сэнди
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Слимани Ислам
|3
|1
|Мрабти Керим
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бассетте Норман
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Мехелен
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
6
5
Сент-Трейден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Мехелен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
20
25
Сент-Трейден
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
27% (10)
24% (9)
Мехелен
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
24% (9)
49% (18)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
26
21
Упущенные победы
26
30
Голы по времени матча
Забито
21
20
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
3
14%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
11
52%
5
25%
76-90
Пропущено
21
28
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
14%
2
7%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
2
10%
7
25%
61-75
6
29%
6
21%
76-90
Забито
23
31
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
23 Не забивали 22
7
30%
1
3%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
4
17%
7
23%
31-45
1
4%
8
26%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
7
30%
10
32%
76-90
Пропущено
38
22
12 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
4
11%
3
14%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
7
18%
5
23%
31-45
10
26%
1
5%
46-60
8
21%
2
9%
61-75
8
21%
8
36%
76-90
Забито
44
51
18 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 17
11 Не забивали 10
10
23%
3
6%
1-15
1
2%
3
6%
16-30
7
16%
10
20%
31-45
3
7%
10
20%
46-60
5
11%
9
18%
61-75
18
41%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
59
50
22 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 25
7
12%
5
10%
1-15
3
5%
9
18%
16-30
12
20%
9
18%
31-45
13
22%
4
8%
46-60
10
17%
9
18%
61-75
14
24%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0
Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1
Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Мехелен
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
1:0
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
3
10 раз 27%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
612
109
216
712
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
126
613
513
316
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
2611
1225
1522
532
1126
136
136
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|25 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9