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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Сент-Трейден
2:1
Второй тайм: 79'
Мехелен

Ход матча

9'
0:1
Конате Мори
(Слимани Ислам)
17'
Бертаччини Адриано
(Койта Абубакари)
1:1
39'
Бертаччини Адриано
(Бока Эрик)
2:1
46'
 
Болинголи-Мбомбо Боли
Уолш Сэнди
72'
Янсенс Вольке
Годо Бруно
 
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Ничья
Мехелен
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Все Коэффициенты
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
91
Бертаччини
Адриано
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
34
Мукау
Нгалаэль
8
Конате
Мори
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
13
Слимани
Ислам
Сент-Трейден
3-4-2-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Мехелен

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

50%
9.1%
40.9%
11 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:3
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
7:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:1
К
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:3
ЛП
3:0

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
0.82

Среднее время на гол

47
110

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Среднее время на гол

66
76

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 15 (3) 0.39
Ито Рётаро 7 0.18
Стеккерс Ярне 6 0.16
Kahveh Zahiroleslam 5 0.13
Бертаччини Адриано 4 0.11
Бока Эрик 2 0.05
Хасиока Даики 2 0.05
Mathias Delorge 1 0.03
Огава Рёя 1 0.03
Фуджита Джоэл Чима 1 0.03
Harry Charsley 1 0.03
Кая Фатих 1 0.03
Анану Фредерик 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 8 (1) 0.21
Схоофс Роб 7 0.18
Хайреманс Джеффри 6 (3) 0.16
Бассетте Норман 5 0.13
Флюке Патрик 4 0.11
Слимани Ислам 3 0.08
Фулон Дам 3 0.08
Антонио Билл 3 0.08
Бейтс Дэвид 2 0.05
Коббо Элиас 2 0.05
Конате Мори 2 0.05
Лаубербах Лион 2 0.05
Бафдили Билал 2 0.05
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 7 0
Rein Van Helden 7 0
Койта Абубакари 6 0
Mathias Delorge 6 0
Янсенс Вольке 5 0
Анану Фредерик 3 1
Хасиока Даики 4 0
Кая Фатих 4 0
Kahveh Zahiroleslam 4 0
Бока Эрик 3 0
Harry Charsley 3 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Бертаччини Адриано 1 0
Ямамото Рихито 1 0
Дюмон Оливье 1 0
Стеккерс Ярне 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 8 0
Уолш Сэнди 5 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Слимани Ислам 3 1
Мрабти Керим 4 0
Коббо Элиас 4 0
Гарананга Мунаше 3 0
Бафдили Билал 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бесник Хаши 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Бассетте Норман 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Мехелен
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

6
5
Сент-Трейден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Мехелен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

20
25
Сент-Трейден
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
27% (10)
24% (9)
Мехелен
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
24% (9)
49% (18)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

26
21

Упущенные победы

26
30

Голы по времени матча

Забито

21
20
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
3
14%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
11
52%
5
25%
76-90

Пропущено

21
28
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
14%
2
7%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
2
10%
7
25%
61-75
6
29%
6
21%
76-90

Забито

23
31
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
23 Не забивали 22
7
30%
1
3%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
4
17%
7
23%
31-45
1
4%
8
26%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
7
30%
10
32%
76-90

Пропущено

38
22
12 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
4
11%
3
14%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
7
18%
5
23%
31-45
10
26%
1
5%
46-60
8
21%
2
9%
61-75
8
21%
8
36%
76-90

Забито

44
51
18 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 17
11 Не забивали 10
10
23%
3
6%
1-15
1
2%
3
6%
16-30
7
16%
10
20%
31-45
3
7%
10
20%
46-60
5
11%
9
18%
61-75
18
41%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

59
50
22 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 25
7
12%
5
10%
1-15
3
5%
9
18%
16-30
12
20%
9
18%
31-45
13
22%
4
8%
46-60
10
17%
9
18%
61-75
14
24%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0
Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1
Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Мехелен

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
1:0
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
3
10 раз 27%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
6
12
1.5
10
9
2
16
2.5
7
12
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
6
6
13
1.5
5
13
3
16
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
26
11
12
25
1.5
15
22
5
32
2.5
11
26
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 6 0 2 21 - 9 42
2.
Мехелен
 1:2 8 3 1 4 15 - 16 33
3.
Сент-Трейден
 2:1 8 3 3 2 13 - 12 32
4.
АХ Лёвен
 8 4 2 2 10 - 9 29
5.
Стандард
 7 0 5 2 9 - 15 22
6.
Вестерло
 7 0 3 4 10 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 4 3 0 1 11 - 5 33
2.
Сент-Трейден
 2:1 4 2 1 1 7 - 6 27
3.
АХ Лёвен
 4 3 0 1 8 - 5 24
4.
Мехелен
 1:2 4 2 0 2 10 - 9 6
5.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
6.
Вестерло
 4 0 3 1 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1:2 4 1 1 2 5 - 7 27
2.
Стандард
 4 0 2 2 8 - 14 19
3.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
4.
Гент
 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Сент-Трейден
 2:1 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 2 - 4 5

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (3)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Мехелен
2.35
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5.10
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7.24
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