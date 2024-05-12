Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
27'
38
Victor
X
3
Leo
XV
20
Сфорца
Хуан
10
Пайе
Димитри
31
Росси
7
David
VI
97
Lepu
13
Camutanga
40
Reynaldo2
29
Willian
VI
21
Дуду
Эдуардо
39
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Victor XЗащитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
31 РоссиНападающий
- Нападающий
-
7 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
17 Медель ГариЗащитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 АдсонПолузащитник
- Нападающий
-
77 РайанНападающий
-
85 Mateus Cocao
-
-
23 Jose Gabriel
-
Главный тренер: Rafael Paiva
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
13 CamutangaЗащитник
-
40 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
21 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Адриано ЛуисНападающий
-
8 Luan5
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Leo Conde
История личных встреч
Васко да Гама
Витория
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.44
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|2
|0.33
|David VI
|1
|0.17
|Mateus Cocao
|1
|0.17
|Росси
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0.2
|Willian VI
|1
|0.2
|Wagner Leonardo
|1
|0.2
|Зе Карлос III
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|1
|1
|Mateus Cocao
|2
|0
|Росси
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Victor X
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|2
|0
|Wagner Leonardo
|0
|1
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Дуду Эдуардо
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Camutanga
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Витория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Васко да Гама
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
0
2
Васко да Гама
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Витория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
75%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
4
40%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3
Витория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2
Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0
Результаты матчей
Васко да Гама
Витория
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|14.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Lucas Esquivel
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|3
|Жувентуде
|Caique
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|3