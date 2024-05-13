  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Васко да Гама
2:1
Конец матча
Витория
0'
27' Желтая карточка
Майкон Перейра
1:0
50' Гол
Майкон Перейра
2:0
56' Гол
Pablo Vegetti
57' Желтая карточка
Сфорца Хуан
61' Желтая карточка
Иури Фрейтас
66' Желтая карточка
Гальдамес Пабло
84' Желтая карточка
David VI
2:1
89' Гол
Иури Фрейтас
90' Красная карточка
Camutanga
90' Желтая карточка
Пракседес Бруно
90'+11
1
Лео
Жардим
38
Victor
X
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
20
Сфорца
Хуан
27
Гальдамес
Пабло
10
Пайе
Димитри
31
Росси
99
Pablo
Vegetti
7
David
VI
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
13
Camutanga
40
Reynaldo2
39
Janderson
14
Patric
Calmon
8
Luan5
21
Дуду
Эдуардо
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
32
Андраде
Родриго
9
Алеррандро
Васко да Гама
4-3-3
Витория
3-4-1-2

История личных встреч

Васко да Гама
Витория

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

СB
0:3
СB
0:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:4
К
1:0
К
1:1
БСА
1:2
БСА
2:0
СA
4:2
СA
1:0
КБ
3:1
КБ
2:0
КБ
1:1
КБ
4:0
СA
0:2
СA
5:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.44

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 3 0.5
David VI 1 0.17
Майкон Перейра 1 0.17
Mateus Cocao 1 0.17
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Hugo Moura 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nascimento Leite Matheus II 1 0.2
Willian VI 1 0.2
Иури Фрейтас 1 0.2
Wagner Leonardo 1 0.2
Зе Карлос III 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 1 1
Гальдамес Пабло 2 0
Сфорца Хуан 2 0
Mateus Cocao 2 0
Росси 1 0
Майкон Перейра 1 0
Pablo Vegetti 1 0
David VI 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Jose Gabriel 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Ramon Diaz 1 0
Victor X 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Camutanga 1 1
Эстевес Лукас 2 0
Wagner Leonardo 0 1
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Дуду Эдуардо 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Андраде Лео 1 0
Алеррандро 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Васко да Гама
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Витория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

0
2
Васко да Гама
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Витория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
5
83%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
6
50%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3
Витория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2
Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Витория

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
4 раза 67%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
4.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
7.
Ред Булл Брагантино
 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
Васко да Гама
 6 2 0 4 6 - 11 6
14.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
15.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
16.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Витория
 5 0 1 4 5 - 11 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Васко да Гама
 3 2 0 1 4 - 6 6
9.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Ред Булл Брагантино
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Васко да Гама Pablo Vegetti 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Весь список

Топ нарушителей
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 3
Жувентуде Caique 3
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Майкон Перейра получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Васко да Гама 2:1 Витория онлайн

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