Тур: 31. Стадион: Profertil Arena Hartberg. Зрители: 3171
1:5
Конец матча
0'
0:1
11' ГолШимич Роко
0:2
27' ГолКонате Карим
1:2
41' ГолАфдияй Донис
1:3
45' ГолКойта Секу
1:4
50' ГолКонате Карим
71' Желтая карточкаMamadou Sangare
1:5
79' ГолКонате Карим
90'+8
Ход матча
11'
0:1
27'
0:2
41'
1:2
45'
1:3
50'
1:4
71'
79'
1:5
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
13
Хорн
Тимо
29
Гиндо
Дауда
30
Глух
Оскар
10
Сучич
Лука
20
Койта
Секу
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
-
13 Хорн ТимоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
-
20 Койта СекуПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Onur Cinel
История личных встреч
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
600%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.44
0.88
Среднее время на гол
202
102
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
3.75
2.78
Среднее время на гол
24
32
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
2
1.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
45
47
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|12 (1)
|0.39
|Афдияй Донис
|11
|0.35
|Ланг Кристоф
|5
|0.16
|Прокоп Доминик
|4 (1)
|0.13
|Фризер Доминик
|2
|0.06
|Хайль Юрген
|2
|0.06
|Провиденс Рубен
|2
|0.06
|Maximilian Fillafer
|2
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Christoph Urdl
|1
|0.03
|Диаките Усман
|1
|0.03
|Ibane Bowat
|1
|0.03
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|19
|0.61
|Глух Оскар
|7
|0.23
|Шимич Роко
|5
|0.16
|Ратков Петар
|5
|0.16
|Койта Секу
|5 (1)
|0.16
|Фернандо Педро
|4
|0.13
|Доргелес Нене
|4
|0.13
|Дедич Амар
|3
|0.1
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.06
|Павлович Страхинья
|2
|0.06
|Форсон Аманква
|2
|0.06
|Бидструп Мадс
|2
|0.06
|Беду Самсон
|2
|0.06
|Сучич Лука
|1
|0.03
|Соле Умар
|1
|0.03
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|9
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Mamadou Sangare
|6
|1
|Афдияй Донис
|5
|1
|Прокоп Доминик
|6
|0
|Manuel Pfeifer
|6
|0
|Энтруп Максимилиан
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Заллингер Рафаэль
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Maximilian Fillafer
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|10
|1
|Гурна-Дуат Люка
|5
|1
|Конате Карим
|6
|0
|Шлагер Александер
|4
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Глух Оскар
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Соле Умар
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Дьямбу Мамади
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Ратков Петар
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Ред Булл Зальцбург
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
9
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
19
34
Хартберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Ред Булл Зальцбург
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
27
43
Голы по времени матча
Забито
22
32
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
2
9%
5
16%
1-15
4
18%
8
25%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
5
23%
6
19%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
3
14%
5
16%
76-90
Пропущено
28
17
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
18%
1
6%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
5
18%
3
18%
46-60
5
18%
6
35%
61-75
5
18%
1
6%
76-90
Забито
23
34
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
4
17%
4
12%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
4
17%
9
26%
31-45
1
4%
8
24%
46-60
8
35%
3
9%
61-75
2
9%
8
24%
76-90
Пропущено
25
12
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
3
25%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
3
25%
31-45
8
32%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
28%
3
25%
76-90
Забито
45
66
23 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 23
7 Не забивали 4
6
13%
9
14%
1-15
8
18%
10
15%
16-30
9
20%
13
20%
31-45
6
13%
14
21%
46-60
11
24%
7
11%
61-75
5
11%
13
20%
76-90
Пропущено
53
29
23 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 18
8
15%
4
14%
1-15
6
11%
2
7%
16-30
9
17%
7
24%
31-45
13
25%
4
14%
46-60
5
9%
8
28%
61-75
12
23%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3
Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1
Результаты матчей
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
610
96
313
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
78
97
411
412
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
274
1318
1813
724
1021
130
625
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|19 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9