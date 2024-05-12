  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 3171
Хартберг
1:5
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
11' Гол
Шимич Роко
0:2
27' Гол
Конате Карим
1:2
41' Гол
Афдияй Донис
1:3
45' Гол
Койта Секу
1:4
50' Гол
Конате Карим
71' Желтая карточка
Mamadou Sangare
1:5
79' Гол
Конате Карим
90'+8
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
12
Штайнвендер
Михаэль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
27
Прокоп
Доминик
45
Mamadou
Sangare
37
Maximilian
Fillafer
10
Афдияй
Донис
13
Хорн
Тимо
25
Данилюк
Флавиус
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
29
Гиндо
Дауда
30
Глух
Оскар
15
Дьямбу
Мамади
10
Сучич
Лука
20
Койта
Секу
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
Хартберг
4-1-4-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
600%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

История матчей

Б
5:1
Б
3:2
К
1:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:3
Б
7:1
Б
3:0
Б
0:6
Б
2:2
Б
7:2
Б
0:4
Б
2:0
КА
0:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.44
0.88

Среднее время на гол

202
102

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

3.75
2.78

Среднее время на гол

24
32

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

2
1.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

45
47

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 12 (1) 0.39
Афдияй Донис 11 0.35
Ланг Кристоф 5 0.16
Прокоп Доминик 4 (1) 0.13
Фризер Доминик 2 0.06
Хайль Юрген 2 0.06
Провиденс Рубен 2 0.06
Maximilian Fillafer 2 0.06
Mamadou Sangare 1 0.03
Christoph Urdl 1 0.03
Диаките Усман 1 0.03
Ibane Bowat 1 0.03
Кайнц Тобиас 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 19 0.61
Глух Оскар 7 0.23
Шимич Роко 5 0.16
Ратков Петар 5 0.16
Койта Секу 5 (1) 0.16
Фернандо Педро 4 0.13
Доргелес Нене 4 0.13
Дедич Амар 3 0.1
Кьергаард Мауриц 2 0.06
Павлович Страхинья 2 0.06
Форсон Аманква 2 0.06
Бидструп Мадс 2 0.06
Беду Самсон 2 0.06
Сучич Лука 1 0.03
Соле Умар 1 0.03
Пёнтковски Камиль 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Гиндо Дауда 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 9 1
Диаките Усман 5 2
Mamadou Sangare 6 1
Афдияй Донис 5 1
Прокоп Доминик 6 0
Manuel Pfeifer 6 0
Энтруп Максимилиан 5 0
Ibane Bowat 3 1
Кайнц Тобиас 4 0
Заллингер Рафаэль 4 0
Маркус Шопп 4 0
Провиденс Рубен 3 0
Компош Пауль 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Ланг Кристоф 2 0
Maximilian Fillafer 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 10 1
Гурна-Дуат Люка 5 1
Конате Карим 6 0
Шлагер Александер 4 0
Дедич Амар 3 0
Глух Оскар 3 0
Койта Секу 2 0
Соле Умар 2 0
Капальдо Николас 2 0
Фернандо Педро 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Дьямбу Мамади 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Шимич Роко 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Ратков Петар 1 0

Результаты матчей

Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Ред Булл Зальцбург
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
9
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

19
34
Хартберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Ред Булл Зальцбург
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

27
43

Голы по времени матча

Забито

22
32
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
2
9%
5
16%
1-15
4
18%
8
25%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
5
23%
6
19%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
3
14%
5
16%
76-90

Пропущено

28
17
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
18%
1
6%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
5
18%
3
18%
46-60
5
18%
6
35%
61-75
5
18%
1
6%
76-90

Забито

23
34
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
4
17%
4
12%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
4
17%
9
26%
31-45
1
4%
8
24%
46-60
8
35%
3
9%
61-75
2
9%
8
24%
76-90

Пропущено

25
12
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
3
25%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
3
25%
31-45
8
32%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
28%
3
25%
76-90

Забито

45
66
23 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 23
7 Не забивали 4
6
13%
9
14%
1-15
8
18%
10
15%
16-30
9
20%
13
20%
31-45
6
13%
14
21%
46-60
11
24%
7
11%
61-75
5
11%
13
20%
76-90

Пропущено

53
29
23 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 18
8
15%
4
14%
1-15
6
11%
2
7%
16-30
9
17%
7
24%
31-45
13
25%
4
14%
46-60
5
9%
8
28%
61-75
12
23%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3
Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1

Результаты матчей

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
10
1.5
9
6
3
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
9
7
4
11
2.5
4
12
1
14
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
27
4
13
18
1.5
18
13
7
24
2.5
10
21
1
30
3.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 19 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Альтах Йегер Лукас 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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