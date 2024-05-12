Тур: 31. Стадион: 28 Black Arena.
0:1
Конец матча
Ход матча
46'
0:1
89'
90'
19
Andy
Irving
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
27
Грюлль
Марко
10
Ланг
Кристоф
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.42
1.62
Среднее время на гол
63
55
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.32
|Andy Irving
|9 (3)
|0.29
|Florian Jaritz
|3
|0.1
|Aaron Schwarz
|3
|0.1
|Безушков Макс
|2
|0.06
|Верницниг Кристофер
|2
|0.06
|Kosmas Gezos
|2
|0.06
|Christopher Cvetko
|2
|0.06
|Бонна Соломон
|2
|0.06
|Арвайлер Йонас
|1
|0.03
|Nicolas Binder
|1
|0.03
|Nicolas Wimmer
|1
|0.03
|Бенателли Рико
|1
|0.03
|Шумахер Тилль
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|13 (7)
|0.42
|Бургшталлер Гвидо
|7
|0.23
|Фалли Маюлу
|6 (1)
|0.19
|Зайдль Маттиас
|5
|0.16
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.1
|Кюн Николас
|2
|0.06
|Гргич Лукас
|2
|0.06
|Ауэр Йонас
|1
|0.03
|Байич Анте
|1
|0.03
|Янссон Исак
|1
|0.03
|Морманн Мартин
|1
|0.03
|Гэйл Тььерри
|1
|0.03
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Christopher Cvetko
|6
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Sinan Karweina
|5
|0
|Kosmas Gezos
|4
|0
|Менцель Филлип
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Бонна Соломон
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Florian Jaritz
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Peter Pacult
|2
|0
|Арвайлер Йонас
|2
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Aaron Schwarz
|2
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Nicolas Binder
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|7
|1
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кершбаум Роман
|6
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|6
|0
|Кверфельд Леопольд
|6
|0
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|Гргич Лукас
|5
|0
|Ауэр Йонас
|5
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Ланг Кристоф
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Robert Klauss
|2
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Рапид Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
13
4
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Рапид Вена
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
16
19
Аустрия Клагенфурт
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Рапид Вена
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
29
23
Голы по времени матча
Забито
20
24
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
0
0%
5
21%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
7
35%
5
21%
61-75
4
20%
6
25%
76-90
Пропущено
27
14
18 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
15%
3
21%
1-15
8
30%
30%
0
0%
16-30
6
22%
4
29%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
3
11%
3
21%
76-90
Забито
21
22
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
10%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
7
33%
2
9%
61-75
3
14%
5
23%
76-90
Пропущено
20
19
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
25%
2
11%
1-15
2
10%
5
26%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
6
32%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
Забито
41
46
12 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
2
5%
8
17%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
8
20%
6
13%
31-45
8
20%
6
13%
46-60
14
34%
7
15%
61-75
7
17%
11
24%
76-90
Пропущено
47
33
31 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
9
19%
5
15%
1-15
10
21%
5
15%
16-30
12
26%
5
15%
31-45
3
6%
4
12%
46-60
6
13%
8
24%
61-75
7
15%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
Точный счет
2:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
610
69
115
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
115
78
610
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
238
1318
1219
427
724
130
328
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|19 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9