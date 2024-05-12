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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
0:1
46' Гол
Фалли Маюлу
89' Желтая карточка
Andy Irving
90' Желтая карточка
Гргич Лукас
90'+7
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
23
Безушков
Макс
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
19
Andy
Irving
77
Aaron
Schwarz
39
Арвайлер
Йонас
45
Хедль
Никлас
43
Кверфельд
Леопольд
34
Заттльбергер
Николас
55
Цветкович
Ненад
13
Шик
Торстен
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
10
Ланг
Кристоф
17
Фалли
Маюлу
9
Бургшталлер
Гвидо
Аустрия Клагенфурт
4-3-1-2
Рапид Вена
3-5-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.42
1.62

Среднее время на гол

63
55

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.32
Andy Irving 9 (3) 0.29
Florian Jaritz 3 0.1
Aaron Schwarz 3 0.1
Безушков Макс 2 0.06
Верницниг Кристофер 2 0.06
Kosmas Gezos 2 0.06
Christopher Cvetko 2 0.06
Бонна Соломон 2 0.06
Арвайлер Йонас 1 0.03
Nicolas Binder 1 0.03
Nicolas Wimmer 1 0.03
Бенателли Рико 1 0.03
Шумахер Тилль 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 13 (7) 0.42
Бургшталлер Гвидо 7 0.23
Фалли Маюлу 6 (1) 0.19
Зайдль Маттиас 5 0.16
Кверфельд Леопольд 3 0.1
Кюн Николас 2 0.06
Гргич Лукас 2 0.06
Ауэр Йонас 1 0.03
Байич Анте 1 0.03
Янссон Исак 1 0.03
Морманн Мартин 1 0.03
Гэйл Тььерри 1 0.03
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 6 0
Christopher Cvetko 6 0
Andy Irving 5 0
Sinan Karweina 5 0
Kosmas Gezos 4 0
Менцель Филлип 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Бонна Соломон 4 0
Nikola Djoric 4 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Florian Jaritz 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Peter Pacult 2 0
Арвайлер Йонас 2 0
Безушков Макс 2 0
Штрауди Симон 2 0
Aaron Schwarz 2 0
Маглица Антун 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Nicolas Binder 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 7 1
Конголо Теренс 1 3
Кершбаум Роман 6 0
Касанвирджо Нерайшо 6 0
Кверфельд Леопольд 6 0
Хофманн Максимилиан 5 0
Гргич Лукас 5 0
Ауэр Йонас 5 0
Зайдль Маттиас 4 0
Грюлль Марко 3 0
Ланг Кристоф 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Янссон Исак 2 0
Морманн Мартин 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Robert Klauss 2 0
Шик Торстен 1 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Рапид Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

13
4
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Рапид Вена
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

16
19
Аустрия Клагенфурт
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Рапид Вена
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

29
23

Голы по времени матча

Забито

20
24
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
0
0%
5
21%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
7
35%
5
21%
61-75
4
20%
6
25%
76-90

Пропущено

27
14
18 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
15%
3
21%
1-15
8
30%
30%
0
0%
16-30
6
22%
4
29%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
3
11%
3
21%
76-90

Забито

21
22
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
10%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
7
33%
2
9%
61-75
3
14%
5
23%
76-90

Пропущено

20
19
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
25%
2
11%
1-15
2
10%
5
26%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
6
32%
61-75
4
20%
3
16%
76-90

Забито

41
46
12 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
2
5%
8
17%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
8
20%
6
13%
31-45
8
20%
6
13%
46-60
14
34%
7
15%
61-75
7
17%
11
24%
76-90

Пропущено

47
33
31 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
9
19%
5
15%
1-15
10
21%
5
15%
16-30
12
26%
5
15%
31-45
3
6%
4
12%
46-60
6
13%
8
24%
61-75
7
15%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

Точный счет

2:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
6
9
1
15
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
7
8
1.5
6
10
3
12
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
23
8
13
18
1.5
12
19
4
27
2.5
7
24
1
30
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 19 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Альтах Йегер Лукас 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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