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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 18500
ЛАСК
2:2
Конец матча
Штурм Грац
0'
1:0
20' Гол
Флеккер Флориан
1:1
30' Гол
Китеишвили Отар
44' Желтая карточка
Прасс Александр
1:2
48' Гол
Китеишвили Отар
57' Желтая карточка
Китеишвили Отар
75' Желтая карточка
Лавале Димитри
2:2
77' Пенальти
Любичич Марин
90'+3
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
2
Белло
Джордж
4
Таловеров
Максим
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
44
Тауи
Адиль
29
Флеккер
Флориан
9
Любичич
Марин
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
35
Гайрхофер
Никлас
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
ЛАСК
4-2-3-1
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Штурм Грац

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:0
Б
3:1
Б
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 12 (3) 0.39
Жуль Роберт 9 0.29
Флеккер Флориан 5 0.16
Хавель Элиас 2 0.06
Усор Мозес 2 0.06
Гойгингер Томас 2 (1) 0.06
Цирайс Филипп 2 0.06
Люкенедер Феликс 2 0.06
Хорват Саша 1 0.03
Тауи Адиль 1 0.03
Стойкович Филип 1 0.03
Балик Гусейн 1 0.03
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Белло Джордж 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китеишвили Отар 9 (1) 0.29
Хорват Томи 7 0.23
Прасс Александр 7 0.23
Бирет Мика 5 0.16
Влодарчик Шимон 5 0.16
Саркария Манприт 4 (1) 0.13
Горенц-Станкович Йон 3 0.1
Газибегович Юсуф 2 0.06
Бовинг Виллиам 2 0.06
Вютрих Грегори 2 0.06
Лавале Димитри 2 0.06
Аффенгрубер Давид 2 0.06
Ятта Сиди 2 0.06
Фусейни Мохаммед II 1 0.03
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 9 0
Стойкович Филип 8 0
Йовичич Бранко 8 0
Жуль Роберт 6 1
Цирайс Филипп 5 0
Любичич Марин 4 0
Белло Джордж 4 0
Таловеров Максим 4 0
Андраде Андреас 3 0
Хавель Элиас 3 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Флеккер Флориан 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Усор Мозес 2 0
Бериша Валон 1 0
Михорль Петер 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 6 2
Китеишвили Отар 9 0
Лавале Димитри 7 1
Прасс Александр 7 0
Шнегг Давид 5 1
Вютрих Грегори 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 3 0
Аффенгрубер Давид 3 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Бирет Мика 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Ятта Сиди 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Штурм Грац
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
10
ЛАСК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Штурм Грац
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

13
22
ЛАСК
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Штурм Грац
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

19
32

Голы по времени матча

Забито

26
34
12 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
2
8%
8
24%
1-15
3
12%
8
24%
16-30
7
27%
6
18%
31-45
6
23%
6
18%
46-60
1
4%
3
9%
61-75
7
27%
3
9%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
0
0%
4
18%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
5
36%
2
9%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
3
21%
5
23%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
3
38%
1-15
6
38%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

40
56
19 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 21
10 Не забивали 3
2
5%
12
21%
1-15
5
13%
10
18%
16-30
12
30%
8
14%
31-45
7
18%
10
18%
46-60
4
10%
8
14%
61-75
10
25%
8
14%
76-90

Пропущено

28
21
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
3
11%
4
19%
1-15
9
32%
4
19%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
7
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм Грац - Хартберг 1:1 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1

Результаты матчей

ЛАСК
Штурм Грац

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
8
1.5
6
9
3
13
2.5
2
13
1
15
3.5
2
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
10
6
3
12
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
28
3
13
18
1.5
16
15
6
25
2.5
7
24
1
30
3.5
3
28
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
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Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 19 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Альтах Йегер Лукас 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Прасс Александр получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Бирет Мика сделал результативную передачу.
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