Тур: 31. Стадион: Райффайзен Арена. Зрители: 18500
2:2
Конец матча
0'
1:0
20' ГолФлеккер Флориан
1:1
30' ГолКитеишвили Отар
44' Желтая карточкаПрасс Александр
1:2
48' ГолКитеишвили Отар
57' Желтая карточкаКитеишвили Отар
75' Желтая карточкаЛавале Димитри
2:2
77' ПенальтиЛюбичич Марин
90'+3
Ход матча
20'
1:0
30'
1:1
44'
48'
57'
75'
77'
2:2
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
44
Тауи
Адиль
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
24 Хавель ЭлиасПолузащитник
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
38 Armin Haider
-
Главный тренер: Thomas Darazs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
ЛАСК
Штурм Грац
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|12 (3)
|0.39
|Жуль Роберт
|9
|0.29
|Флеккер Флориан
|5
|0.16
|Хавель Элиас
|2
|0.06
|Усор Мозес
|2
|0.06
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.06
|Цирайс Филипп
|2
|0.06
|Люкенедер Феликс
|2
|0.06
|Хорват Саша
|1
|0.03
|Тауи Адиль
|1
|0.03
|Стойкович Филип
|1
|0.03
|Балик Гусейн
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Белло Джордж
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китеишвили Отар
|9 (1)
|0.29
|Хорват Томи
|7
|0.23
|Прасс Александр
|7
|0.23
|Бирет Мика
|5
|0.16
|Влодарчик Шимон
|5
|0.16
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.13
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0.1
|Газибегович Юсуф
|2
|0.06
|Бовинг Виллиам
|2
|0.06
|Вютрих Грегори
|2
|0.06
|Лавале Димитри
|2
|0.06
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.06
|Ятта Сиди
|2
|0.06
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.03
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|9
|0
|Стойкович Филип
|8
|0
|Йовичич Бранко
|8
|0
|Жуль Роберт
|6
|1
|Цирайс Филипп
|5
|0
|Любичич Марин
|4
|0
|Белло Джордж
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|6
|2
|Китеишвили Отар
|9
|0
|Лавале Димитри
|7
|1
|Прасс Александр
|7
|0
|Шнегг Давид
|5
|1
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Аффенгрубер Давид
|3
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Бирет Мика
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Ятта Сиди
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Штурм Грац
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
10
ЛАСК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Штурм Грац
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
13
22
ЛАСК
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Штурм Грац
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
19
32
Голы по времени матча
Забито
26
34
12 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
2
8%
8
24%
1-15
3
12%
8
24%
16-30
7
27%
6
18%
31-45
6
23%
6
18%
46-60
1
4%
3
9%
61-75
7
27%
3
9%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
0
0%
4
18%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
5
36%
2
9%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
3
21%
5
23%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
3
38%
1-15
6
38%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
40
56
19 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 21
10 Не забивали 3
2
5%
12
21%
1-15
5
13%
10
18%
16-30
12
30%
8
14%
31-45
7
18%
10
18%
46-60
4
10%
8
14%
61-75
10
25%
8
14%
76-90
Пропущено
28
21
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
3
11%
4
19%
1-15
9
32%
4
19%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
7
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм Грац - Хартберг 1:1 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3
Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1
Результаты матчей
ЛАСК
Штурм Грац
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
123
88
69
313
213
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
510
106
312
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
283
1318
1615
625
724
130
328
130
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|19 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9