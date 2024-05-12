Тур: 32. Стадион: Городской стадион Познань.
0'
13' Желтая карточкаДуглас Барри
0:0
14' Не забитый пенальтиЖозуэ Филипе
0:1
15' Гол в свои воротаБлажич Миха
0:2
45' Гол в свои воротаСаламон Бартош
55' Желтая карточкаРибейру Юри
65' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
66' Желтая карточкаАндерссон Элиас
Ход матча
13'
14'
0:0
15'
0:1
45'
0:2
55'
65'
66'
23
Блажич
Миха
17
Шимчак
Филип
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лех
Легия
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
44 матча
31.8%
25%
43.2%
14 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
20.5%
56.8%
22.7%
9 побед 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.5%
34.1%
36.4%
13 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
0.95
0.91
Среднее время на гол
94
99
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.23
0.91
Среднее время на гол
73
99
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (1)
|0.31
|Вельде Кристоффер
|9 (1)
|0.28
|Мархвиньски Филип
|8
|0.25
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.13
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.09
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.06
|Перейра Жоэл III
|1
|0.03
|Квеквескири Ника
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Червински Алан
|1
|0.03
|Блажич Миха
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Дагерстол Филип
|1
|0.03
|Гургул Михал
|1
|0.03
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Саламон Бартош
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|9 (5)
|0.28
|Пекхарт Томаш
|8
|0.25
|Гуаль Марк
|6
|0.19
|Вшолек Павел
|4
|0.13
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.13
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Росолек Мацей
|2 (1)
|0.06
|Панков Радован
|1
|0.03
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.03
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Августиняк Рафал
|1
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Капюади Стив
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Исхак Микаэль
|5
|0
|Андерссон Элиас
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Саламон Бартош
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Дуглас Барри
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Блажич Миха
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|11
|1
|Енджейчик Артур
|7
|2
|Панков Радован
|7
|0
|Рибейру Юри
|7
|0
|Элитим Хуэрхен
|7
|0
|Капюади Стив
|7
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Капустка Бартош
|2
|1
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Лех
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
7
Лех
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Легия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
14
22
Лех
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Легия
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
27
22
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
4
15%
3
14%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
7
26%
3
14%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
7
26%
4
18%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
4
33%
4
19%
76-90
Забито
18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
5
28%
5
20%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
28%
4
16%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
8
35%
3
20%
76-90
Забито
45
47
20 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
4
9%
5
11%
1-15
7
16%
9
19%
16-30
9
20%
7
15%
31-45
9
20%
7
15%
46-60
4
9%
10
21%
61-75
12
27%
9
19%
76-90
Пропущено
35
36
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
4
11%
3
8%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
7
20%
9
25%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
12
34%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1
Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0
Результаты матчей
Лех
Легия
Точный счет
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
1
12 раз 39%
3
8 раз 26%
0
7 раз 23%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лех
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
96
79
411
412
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
511
510
115
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
247
1417
1219
526
922
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|17
|8
|7
|73 - 44
|59
|2.
|32
|16
|9
|7
|46 - 30
|57
|3.
|2:0
|32
|14
|11
|7
|48 - 37
|53
|4.
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|5.
|32
|14
|10
|8
|53 - 35
|52
|6.
|0:2
|32
|14
|10
|8
|44 - 38
|52
|7.
|32
|15
|6
|11
|58 - 38
|51
|8.
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|9.
|32
|12
|6
|14
|41 - 44
|42
|10.
|32
|11
|9
|12
|40 - 45
|42
|11.
|32
|9
|15
|8
|37 - 33
|42
|12.
|31
|10
|8
|13
|40 - 51
|38
|13.
|32
|9
|10
|13
|33 - 39
|37
|14.
|32
|8
|12
|12
|37 - 48
|36
|15.
|32
|7
|15
|10
|43 - 44
|36
|16.
|32
|6
|14
|12
|36 - 43
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|32
|5
|6
|21
|30 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|43 - 16
|36
|2.
|16
|10
|5
|1
|32 - 9
|35
|3.
|0:2
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|22 - 13
|31
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|25 - 14
|28
|7.
|16
|9
|0
|7
|20 - 20
|27
|8.
|16
|7
|6
|3
|24 - 14
|27
|9.
|2:0
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|10.
|16
|8
|2
|6
|34 - 25
|26
|11.
|16
|6
|8
|2
|22 - 20
|26
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|2:0
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|3.
|16
|7
|4
|5
|24 - 13
|25
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|7.
|16
|6
|3
|7
|23 - 30
|21
|8.
|0:2
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|9.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|10.
|16
|4
|5
|7
|16 - 22
|17
|11.
|16
|3
|8
|5
|13 - 19
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|16
|3
|4
|9
|15 - 28
|13
|15.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|16.
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
|17.
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|18.
|16
|1
|1
|14
|10 - 40
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11