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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Лех
0:2
Второй тайм: 72'
Легия
0'
13' Желтая карточка
Дуглас Барри
0:0
14' Не забитый пенальти
Жозуэ Филипе
0:1
15' Гол в свои ворота
Блажич Миха
0:2
45' Гол в свои ворота
Саламон Бартош
55' Желтая карточка
Рибейру Юри
65' Желтая карточка
Енджейчик Артур
66' Желтая карточка
Андерссон Элиас
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
23
Блажич
Миха
3
Дуглас
Барри
17
Шимчак
Филип
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
11
Вельде
Кристоффер
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
21
Челхака
Юрген
22
Элитим
Хуэрхен
5
Рибейру
Юри
39
Росолек
Мацей
28
Гуаль
Марк
Лех
4-4-1-1
Легия
3-5-2

История личных встреч

Лех
Легия

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

44 матча

31.8%
25%
43.2%
14 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

20.5%
56.8%
22.7%
9 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.5%
34.1%
36.4%
13 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:1
С
1:4
К
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:1
С
3:1
EFR
1:2
К
1:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
К
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
OE
0:0
OE
0:1

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

0.95
0.91

Среднее время на гол

94
99

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.23
0.91

Среднее время на гол

73
99

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 10 (1) 0.31
Вельде Кристоффер 9 (1) 0.28
Мархвиньски Филип 8 0.25
Ба-Луа Адриэль 4 0.13
Шимчак Филип 3 (1) 0.09
Карлстрём Йеспер 2 0.06
Перейра Жоэл III 1 0.03
Квеквескири Ника 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Червински Алан 1 0.03
Блажич Миха 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Дагерстол Филип 1 0.03
Гургул Михал 1 0.03
Андерссон Элиас 0 0
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Саламон Бартош 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 9 (5) 0.28
Пекхарт Томаш 8 0.25
Гуаль Марк 6 0.19
Вшолек Павел 4 0.13
Крамер Блаж 4 (1) 0.13
Мучи Эрнест 4 0.13
Капустка Бартош 2 0.06
Росолек Мацей 2 (1) 0.06
Панков Радован 1 0.03
Элитим Хуэрхен 1 0.03
Кун Патрик 1 0.03
Августиняк Рафал 1 0.03
Баку Макана 1 0.03
Капюади Стив 1 0.03
Стржалек Игорь 1 0.03
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Исхак Микаэль 5 0
Андерссон Элиас 5 0
Вельде Кристоффер 5 0
Саламон Бартош 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Дуглас Барри 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Блажич Миха 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Гургул Михал 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 11 1
Енджейчик Артур 7 2
Панков Радован 7 0
Рибейру Юри 7 0
Элитим Хуэрхен 7 0
Капюади Стив 7 0
Челхака Юрген 5 0
Вшолек Павел 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Капустка Бартош 2 1
Бурч Марко 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Гуаль Марк 2 0
Кун Патрик 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Лех
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
7
Лех
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Легия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

14
22
Лех
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Легия
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

27
22
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
4
15%
3
14%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
7
26%
3
14%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
7
26%
4
18%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
4
33%
4
19%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
5
28%
5
20%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
28%
4
16%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
8
35%
3
20%
76-90

Забито

45
47
20 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
4
9%
5
11%
1-15
7
16%
9
19%
16-30
9
20%
7
15%
31-45
9
20%
7
15%
46-60
4
9%
10
21%
61-75
12
27%
9
19%
76-90

Пропущено

35
36
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
4
11%
3
8%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
7
20%
9
25%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
12
34%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1
Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0

Результаты матчей

Лех
Легия

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
1
12 раз 39%
3
8 раз 26%
0
7 раз 23%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лех
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
9
6
1.5
7
9
4
11
2.5
4
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
5
10
1
15
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
24
7
14
17
1.5
12
19
5
26
2.5
9
22
2
29
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 32 17 8 7 73 - 44 59
2.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
3.
Легия
 2:0 32 14 11 7 48 - 37 53
4.
Гурник Забже
 32 15 7 10 44 - 39 52
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Лех
 0:2 32 14 10 8 44 - 38 52
7.
Погонь Щецин
 32 15 6 11 58 - 38 51
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Видзев Лодзь
 32 12 6 14 41 - 44 42
10.
Сталь Мелец
 32 11 9 12 40 - 45 42
11.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
12.
Радомяк Радом
 31 10 8 13 40 - 51 38
13.
Варта Познань
 32 9 10 13 33 - 39 37
14.
Пуща Неполомице
 32 8 12 12 37 - 48 36
15.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
16.
Корона Кельце
 32 6 14 12 36 - 43 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Лех
 0:2 16 9 4 3 27 - 14 31
4.
Гурник Забже
 16 9 4 3 22 - 13 31
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 16 9 0 7 20 - 20 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 2:0 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 2:0 16 7 5 4 24 - 21 26
3.
Погонь Щецин
 16 7 4 5 24 - 13 25
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
8.
Лех
 0:2 16 5 6 5 17 - 24 21
9.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
10.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
16.
Пуща Неполомице
 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Саламон Бартош уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 15'
    Г О О О О Л - Блажич Миха уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 14'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Жозуэ Филипе пробил пенальти, но не смог забить!
  • 13'
    Дуглас Барри получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Г О О О О Л - Вшолек Павел бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Легия
65.00
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7.21
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:2 Легия онлайн

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