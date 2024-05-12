Тур: 32. Стадион: Городской стадион Познань.
0'
13' Желтая карточкаДуглас Барри
0:0
14' Не забитый пенальтиЖозуэ Филипе
0:1
15' Гол в свои воротаБлажич Миха
0:2
45' Гол в свои воротаСаламон Бартош
55' Желтая карточкаРибейру Юри
64' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
66' Желтая карточкаАндерссон Элиас
1:2
83' ГолПерейра Жоэл III
88' Желтая карточкаСаламон Бартош
90'+8
Ход матча
13'
14'
0:0
15'
0:1
45'
0:2
55'
64'
66'
83'
88'
23
Блажич
Миха
17
Шимчак
Филип
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лех
Легия
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
44 матча
31.8%
25%
43.2%
14 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
20.5%
56.8%
22.7%
9 побед 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.5%
34.1%
36.4%
13 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
0.95
0.91
Среднее время на гол
94
99
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.23
0.91
Среднее время на гол
73
99
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (1)
|0.31
|Вельде Кристоффер
|9 (1)
|0.28
|Мархвиньски Филип
|8
|0.25
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.13
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.09
|Перейра Жоэл III
|2
|0.06
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.06
|Квеквескири Ника
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Червински Алан
|1
|0.03
|Блажич Миха
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Дагерстол Филип
|1
|0.03
|Гургул Михал
|1
|0.03
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Саламон Бартош
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|9 (5)
|0.28
|Пекхарт Томаш
|8
|0.25
|Гуаль Марк
|6
|0.19
|Вшолек Павел
|4
|0.13
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.13
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Росолек Мацей
|2 (1)
|0.06
|Панков Радован
|1
|0.03
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.03
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Августиняк Рафал
|1
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Капюади Стив
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Саламон Бартош
|5
|0
|Исхак Микаэль
|5
|0
|Андерссон Элиас
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Дуглас Барри
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Блажич Миха
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|11
|1
|Енджейчик Артур
|7
|2
|Панков Радован
|7
|0
|Рибейру Юри
|7
|0
|Элитим Хуэрхен
|7
|0
|Капюади Стив
|7
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Капустка Бартош
|2
|1
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Лех
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
7
Лех
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
14
22
Лех
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
25% (8)
25% (8)
Легия
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
22
29
Голы по времени матча
Забито
30
22
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
5
17%
3
14%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
8
27%
3
14%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
3
10%
5
23%
61-75
8
27%
4
18%
76-90
Пропущено
12
24
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
17%
2
8%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
4
33%
5
21%
76-90
Забито
18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
0
0%
2
8%
1-15
5
28%
5
20%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
28%
4
16%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
8
35%
3
20%
76-90
Забито
48
47
22 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 8
5
10%
5
11%
1-15
7
15%
9
19%
16-30
10
21%
7
15%
31-45
9
19%
7
15%
46-60
4
8%
10
21%
61-75
13
27%
9
19%
76-90
Пропущено
35
39
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
4
11%
4
10%
1-15
6
17%
5
13%
16-30
7
20%
10
26%
31-45
3
9%
5
13%
46-60
3
9%
7
18%
61-75
12
34%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1
Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0
Результаты матчей
Лех
Легия
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
3
8 раз 25%
0
7 раз 22%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лех
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
97
79
412
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
511
610
115
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
257
1418
1319
527
923
230
131
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11