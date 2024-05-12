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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Бавария
2:0
Первый тайм: 14'
Вольфсбург
0'
1:0
4' Гол
Звонарек Ловро
2:0
13' Гол
Горецка Леон

Ход матча

4'
Звонарек Ловро
(Дэвис Альфонсо)
1:0
13'
Горецка Леон
(Мюллер Томас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 127
Бавария 95.3% (121)
X 3.1% (4)
Вольфсбург 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Вольфсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
45
Павлович
Александр
8
Горецка
Леон
25
Мюллер
Томас
34
Звонарек
Ловро
17
Сарагоса
Брайан
39
Тель
Матис
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
40
Паредес
Кевин
27
Арнольд
Максимилиан
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
39
Виммер
Патрик
23
Винд
Йонас
Бавария
4-2-3-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Бавария
Вольфсбург

34 матча

97.1%
2.9%
5.7731597280508E-15%
33 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.5%
14.7%
11.8%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.8%
14.7%
23.5%
21 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 8 побед

40 матчей

82.5%
10%
7.5%
33 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
27.5%
10%
25 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.5%
27.5%
20%
21 победа 11 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

58
50

Голов в среднем за матч

2.9
2.5

Среднее время на гол

31
36

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.55

Среднее время на гол

78
163

Всего голов

81
61

Голов в среднем за матч

2.03
1.53

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

44
59

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 36 (5) 1.09
Мусиала Джамал 10 0.3
Сане Лерой 8 0.24
Тель Матис 6 0.18
Мюллер Томас 5 0.15
Горецка Леон 5 0.15
Коман Кингсли 3 0.09
Гнабри Серж 3 0.09
Геррейру Рафаэл 3 0.09
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.06
Павлович Александр 2 0.06
Де Лигт Маттейс 2 0.06
Киммих Йозуа 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мин-Чжэ Ким 1 0.03
Упамекано Дайо 1 0.03
Лаймер Конрад 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 11 0.33
Майер Ловро 5 (2) 0.15
Лакруа Максанс 4 0.12
Черны Вацлав 4 0.12
Меле Йоаким 2 0.06
Арнольд Максимилиан 2 0.06
Герхардт Янник 2 0.06
Виммер Патрик 2 0.06
Паредес Кевин 2 0.06
Сванберг Маттиас 1 0.03
Бехренс Кевин 1 0.03
Томаш Тьягу 1 0.03
Нмеча Лукас 1 0.03
Рожерио да Силва 1 0.03
Баку Ридле 1 0.03
Каминьски Якуб 0 0
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Александр 6 0
Де Лигт Маттейс 5 0
Томас Тухель 5 0
Сане Лерой 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Дайер Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 9 0
Лакруа Максанс 3 3
Сванберг Маттиас 8 0
Дженц Мориц 6 1
Вранкс Астер 6 0
Герхардт Янник 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Меле Йоаким 5 0
Борнаув Себастьян 5 0
Баку Ридле 4 0
Паредес Кевин 4 0
Виммер Патрик 2 1
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Томаш Тьягу 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Бехренс Кевин 2 0
Черны Вацлав 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Фишер Килиан 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

Бавария
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Вольфсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
11
Бавария
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Вольфсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

33
18
Бавария
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Вольфсбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

35
29

Голы по времени матча

Забито

50
19
17 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
8
16%
3
16%
1-15
4
8%
0
0%
16-30
5
10%
9
47%
31-45
8
16%
0
0%
46-60
13
26%
3
16%
61-75
12
24%
4
21%
76-90

Пропущено

13
26
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
23%
7
27%
61-75
3
23%
7
27%
76-90

Забито

39
24
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
5
13%
7
29%
29%
1-15
4
10%
2
8%
16-30
11
28%
6
25%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
8
21%
3
13%
61-75
6
15%
3
13%
76-90

Пропущено

29
22
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
5
23%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
6
21%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
9
31%
3
14%
76-90

Забито

89
43
37 В 1-м тайме 27
52 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
13
15%
10
23%
1-15
8
9%
2
5%
16-30
16
18%
15
35%
31-45
13
15%
3
7%
46-60
21
24%
6
14%
61-75
18
20%
7
16%
76-90

Пропущено

42
48
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
3
7%
7
15%
1-15
8
19%
4
8%
16-30
9
21%
9
19%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
3
7%
12
25%
61-75
12
29%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1
Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1

Результаты матчей

Бавария
Вольфсбург

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
3
7 раз 22%
1
4 раза 13%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
8
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
12 раз 38%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бавария
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
13
3
1.5
8
8
9
7
2.5
1
15
4
12
3.5
3
13
4.5
3
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
12
4
1.5
5
11
6
10
2.5
4
12
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
26
6
25
7
1.5
13
19
15
17
2.5
1
31
8
24
3.5
5
27
4.5
3
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Бавария
 1:0 Заявка 33 23 3 7 91 - 41 72
3.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 Заявка 33 17 9 7 64 - 43 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Хоффенхайм
 Заявка 33 12 7 14 62 - 64 43
8.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 33 10 7 16 40 - 52 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Майнц
 Заявка 33 6 14 13 36 - 50 32
16.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 Заявка 33 3 8 22 30 - 82 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 17 14 1 2 52 - 12 43
2.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Майнц
 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
11.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
13.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 1:0 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 17 4 3 10 16 - 30 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ГОРЕЦКА!
  • 12'
    Первая атака от гостей! Баку с правого фланга прострелил в центр к линии штрафной, Виммер сферу принял и пробил по воротам, однако получилось сильно выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    11'
    В центре поля Павлович сыграл довольно грубо и ударил по ногам Майера. Рефери находился рядом и сразу же дал свисток, а вот карточку показывать не решился. 
  • 10'
    Сарагоса слева ворвался в штрафную соперника и отдал передачу в центр, вот только этот пас был перехвачен защитником гостей. Продолжается атака "Баварии". 
  • 8'
    В очень низком темпе начинается наша встреча. Теперь уже гости с мячом расположились на своей половине поля. Пытаются они найти брешь в обороне "Баварии". 
  • 7'
    Продолжает "Бавария" спокойно владеть мячом в стартовые минуты. Никуда не спешат хозяева и спокойно перекатывают игровой снаряд на своей половине поля. 
  • 6'
    С позиции силы начали эту встречу мюнзхенцы. Хозяева вышли на эту встречу практически резервным составом, однако эти ребята показывают, что настроены очень серьёзно. 
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЗВОНАРЕК! Быстро открывают счёт хозяева! Провалились в обороне футболисты "Вольфсбурга", Звонарек получил мяч у правого угла штрафной и с правой ноги несильно пробил в дальний угол. Кастельс до сферы не дотянулся, и та от штанги влетела в ворота!
  • 4'
    Тель оказался с мячом в правой части штрафной соперника и прострелил в центр. Никого из партнёров найти этой передачей не получилось, и защитники "Вольфсбурга" вынесли сферу. 
  • 3'
    Уверенно футболисты "Баварии" начинают эту встречу. Хозяева сразу же забрали игровой снаряд под контроль и спокойно его перекатывают в центральной части поля. 
  • 2'
    Футболисты "Баварии" вышли на эту встречу в красном комплекте формы, гости играют в тёмном комплекте. Ворота Нойера в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бавария 2:0 Вольфсбург

Исход игры
Бавария
95.3% (121)
Ничья
3.1% (4)
Вольфсбург
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
53.98% (61)
Нет
46.02% (52)
Популярный счёт
2:0 Бавария
28.3% (36)
2:1 Бавария
25.2% (32)
3:1 Бавария
16.5% (21)
3:0 Бавария
7.9% (10)
1:0 Бавария
3.9% (5)
3:2 Бавария
3.1% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
4:2 Бавария
1.6% (2)
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Вольфсбург
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