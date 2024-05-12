Первый тайм

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ГОРЕЦКА!

12' Первая атака от гостей! Баку с правого фланга прострелил в центр к линии штрафной, Виммер сферу принял и пробил по воротам, однако получилось сильно выше перекладины.

11' В центре поля Павлович сыграл довольно грубо и ударил по ногам Майера. Рефери находился рядом и сразу же дал свисток, а вот карточку показывать не решился.

10' Сарагоса слева ворвался в штрафную соперника и отдал передачу в центр, вот только этот пас был перехвачен защитником гостей. Продолжается атака "Баварии".

8' В очень низком темпе начинается наша встреча. Теперь уже гости с мячом расположились на своей половине поля. Пытаются они найти брешь в обороне "Баварии".

7' Продолжает "Бавария" спокойно владеть мячом в стартовые минуты. Никуда не спешат хозяева и спокойно перекатывают игровой снаряд на своей половине поля.