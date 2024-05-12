Тур: 33. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Данкерт Бастиан
2:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
4'
1:0
13'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Мюллер
Томас
39
Тель
Матис
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
46 Асп ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Меле ЙоакимПолузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Амоако КофиПолузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Вольфсбург
34 матча
97.1%
2.9%
5.7731597280508E-15%
33 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.5%
14.7%
11.8%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.8%
14.7%
23.5%
21 победа 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 8 побед
40 матчей
82.5%
10%
7.5%
33 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.5%
27.5%
10%
25 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.5%
27.5%
20%
21 победа 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
50
Голов в среднем за матч
2.9
2.5
Среднее время на гол
31
36
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.55
Среднее время на гол
78
163
Всего голов
81
61
Голов в среднем за матч
2.03
1.53
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
44
59
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|36 (5)
|1.09
|Мусиала Джамал
|10
|0.3
|Сане Лерой
|8
|0.24
|Тель Матис
|6
|0.18
|Мюллер Томас
|5
|0.15
|Горецка Леон
|5
|0.15
|Коман Кингсли
|3
|0.09
|Гнабри Серж
|3
|0.09
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.09
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.06
|Павлович Александр
|2
|0.06
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.06
|Киммих Йозуа
|1
|0.03
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.03
|Упамекано Дайо
|1
|0.03
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|11
|0.33
|Майер Ловро
|5 (2)
|0.15
|Лакруа Максанс
|4
|0.12
|Черны Вацлав
|4
|0.12
|Меле Йоаким
|2
|0.06
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.06
|Герхардт Янник
|2
|0.06
|Виммер Патрик
|2
|0.06
|Паредес Кевин
|2
|0.06
|Сванберг Маттиас
|1
|0.03
|Бехренс Кевин
|1
|0.03
|Томаш Тьягу
|1
|0.03
|Нмеча Лукас
|1
|0.03
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|Баку Ридле
|1
|0.03
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Александр
|6
|0
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Томас Тухель
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Лаймер Конрад
|3
|0
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|9
|0
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Сванберг Маттиас
|8
|0
|Дженц Мориц
|6
|1
|Вранкс Астер
|6
|0
|Герхардт Янник
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Борнаув Себастьян
|5
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Виммер Патрик
|2
|1
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Томаш Тьягу
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Вольфсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
11
Бавария
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Вольфсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
33
18
Бавария
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Вольфсбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
35
29
Голы по времени матча
Забито
50
19
17 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
8
16%
3
16%
1-15
4
8%
0
0%
16-30
5
10%
9
47%
31-45
8
16%
0
0%
46-60
13
26%
3
16%
61-75
12
24%
4
21%
76-90
Пропущено
13
26
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
23%
7
27%
61-75
3
23%
7
27%
76-90
Забито
39
24
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
5
13%
7
29%
29%
1-15
4
10%
2
8%
16-30
11
28%
6
25%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
8
21%
3
13%
61-75
6
15%
3
13%
76-90
Пропущено
29
22
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
5
23%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
6
21%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
9
31%
3
14%
76-90
Забито
89
43
37 В 1-м тайме 27
52 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
13
15%
10
23%
1-15
8
9%
2
5%
16-30
16
18%
15
35%
31-45
13
15%
3
7%
46-60
21
24%
6
14%
61-75
18
20%
7
16%
76-90
Пропущено
42
48
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
3
7%
7
15%
1-15
8
19%
4
8%
16-30
9
21%
9
19%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
3
7%
12
25%
61-75
12
29%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1
Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1
Результаты матчей
Бавария
Вольфсбург
Точный счет
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
3
7 раз 22%
1
4 раза 13%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
8
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
12 раз 38%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бавария
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
133
88
97
115
412
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
124
511
610
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
266
257
1319
1517
131
824
527
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|1:0 Заявка
|33
|23
|3
|7
|91 - 41
|72
|3.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|74 - 39
|70
|4.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|75 - 37
|64
|5.
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|64 - 43
|60
|6.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|49 - 48
|46
|7.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|62 - 64
|43
|8.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|44 - 56
|42
|9.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 58
|39
|10.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|46 - 54
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|44 - 53
|39
|12.
|0:1 Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 52
|37
|13.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|56 - 63
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|36 - 50
|32
|16.
|Заявка
|33
|8
|6
|19
|31 - 57
|30
|17.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|27 - 56
|27
|18.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|30 - 82
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|14
|1
|2
|52 - 12
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|40 - 12
|37
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 18
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|12.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|13.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|28 - 30
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 26
|21
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|18.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 24
|31
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|4.
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|35 - 35
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 29
|18
|9.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|10.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|12.
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 30
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 28
|10
|18.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|26 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 2:0 Вольфсбург
Исход игры
Бавария
95.3% (121)
Ничья
3.1% (4)
Вольфсбург
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
53.98% (61)
Нет
46.02% (52)
Популярный счёт
2:0 Бавария
28.3% (36)
2:1 Бавария
25.2% (32)
3:1 Бавария
16.5% (21)
3:0 Бавария
7.9% (10)
1:0 Бавария
3.9% (5)
3:2 Бавария
3.1% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
4:2 Бавария
1.6% (2)
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