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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Вольфсбург
Прогнозы 44
Бавария 100% (44)
X 0% (0)
Вольфсбург 0% (0)
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Ничья
Вольфсбург
1.37
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Бавария
Вольфсбург

История личных встреч

Бавария
Вольфсбург

34 матча

97.1%
2.9%
5.7731597280508E-15%
33 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.5%
14.7%
11.8%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.8%
14.7%
23.5%
21 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 8 побед

40 матчей

82.5%
10%
7.5%
33 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
27.5%
10%
25 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.5%
27.5%
20%
21 победа 11 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

58
50

Голов в среднем за матч

2.9
2.5

Среднее время на гол

31
36

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.55

Среднее время на гол

78
163

Всего голов

81
61

Голов в среднем за матч

2.03
1.53

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

44
59

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 36 (5) 1.13
Мусиала Джамал 10 0.31
Сане Лерой 8 0.25
Тель Матис 6 0.19
Мюллер Томас 5 0.16
Горецка Леон 5 0.16
Коман Кингсли 3 0.09
Гнабри Серж 3 0.09
Геррейру Рафаэл 3 0.09
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.06
Павлович Александр 2 0.06
Де Лигт Маттейс 2 0.06
Киммих Йозуа 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мин-Чжэ Ким 1 0.03
Упамекано Дайо 1 0.03
Лаймер Конрад 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 11 0.34
Майер Ловро 5 (2) 0.16
Лакруа Максанс 4 0.13
Черны Вацлав 4 0.13
Меле Йоаким 2 0.06
Арнольд Максимилиан 2 0.06
Герхардт Янник 2 0.06
Виммер Патрик 2 0.06
Паредес Кевин 2 0.06
Сванберг Маттиас 1 0.03
Бехренс Кевин 1 0.03
Томаш Тьягу 1 0.03
Нмеча Лукас 1 0.03
Рожерио да Силва 1 0.03
Баку Ридле 1 0.03
Каминьски Якуб 0 0
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Александр 6 0
Де Лигт Маттейс 5 0
Томас Тухель 5 0
Сане Лерой 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Дайер Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 9 0
Лакруа Максанс 3 3
Сванберг Маттиас 8 0
Дженц Мориц 6 1
Вранкс Астер 6 0
Герхардт Янник 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Меле Йоаким 5 0
Борнаув Себастьян 5 0
Баку Ридле 4 0
Паредес Кевин 4 0
Виммер Патрик 2 1
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Томаш Тьягу 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Бехренс Кевин 2 0
Черны Вацлав 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Фишер Килиан 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

Бавария
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Вольфсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
11
Бавария
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Вольфсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

33
18
Бавария
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Вольфсбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

35
29

Голы по времени матча

Забито

50
19
17 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
8
16%
3
16%
1-15
4
8%
0
0%
16-30
5
10%
9
47%
31-45
8
16%
0
0%
46-60
13
26%
3
16%
61-75
12
24%
4
21%
76-90

Пропущено

13
26
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
23%
7
27%
61-75
3
23%
7
27%
76-90

Забито

39
24
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
5
13%
7
29%
29%
1-15
4
10%
2
8%
16-30
11
28%
6
25%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
8
21%
3
13%
61-75
6
15%
3
13%
76-90

Пропущено

29
22
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
5
23%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
6
21%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
9
31%
3
14%
76-90

Забито

89
43
37 В 1-м тайме 27
52 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
13
15%
10
23%
1-15
8
9%
2
5%
16-30
16
18%
15
35%
31-45
13
15%
3
7%
46-60
21
24%
6
14%
61-75
18
20%
7
16%
76-90

Пропущено

42
48
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
3
7%
7
15%
1-15
8
19%
4
8%
16-30
9
21%
9
19%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
3
7%
12
25%
61-75
12
29%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1
Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1

Результаты матчей

Бавария
Вольфсбург

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
3
7 раз 22%
1
4 раза 13%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
8
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
12 раз 38%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бавария
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
13
3
1.5
8
8
9
7
2.5
1
15
4
12
3.5
3
13
4.5
3
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
12
4
1.5
5
11
6
10
2.5
4
12
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
26
6
25
7
1.5
13
19
15
17
2.5
1
31
8
24
3.5
5
27
4.5
3
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
3.
Штутгарт
 Заявка 32 21 4 7 73 - 39 67
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 32 17 9 6 64 - 40 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 11 12 9 48 - 47 45
7.
Фрайбург
 Заявка 32 11 8 13 43 - 55 41
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 32 10 9 13 49 - 57 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 32 9 11 12 45 - 53 38
11.
Вердер
 Заявка 32 10 8 14 43 - 52 38
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 32 7 12 13 55 - 62 33
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 Заявка 32 8 6 18 29 - 54 30
16.
Майнц
 Заявка 32 5 14 13 33 - 50 29
17.
Кёльн
 Заявка 32 4 12 16 24 - 54 24
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
14.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
16.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
17.
Кёльн
 Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Бавария 100% (44)
    X 0% (0)
    Вольфсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Вольфсбург
    1.37
    7.35
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    7.50
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    Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург

    Исход игры
    Бавария
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Вольфсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (24)
    Нет
    46.67% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    37% (17)
    2:1 Бавария
    34.8% (16)
    3:1 Бавария
    13% (6)
    3:0 Бавария
    6.5% (3)
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