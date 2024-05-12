Тур: 37. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Тирни Пол
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
35
Эванс
Джонни
37
Майну
Кобби
16
Диалло
Амад
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
-
65 Кольер ТобиПолузащитник
-
84 Итан УитлиНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Арсенал
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76%
28%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
41 матч
48.8%
22%
29.2%
20 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
46.3%
39%
14.7%
19 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
22%
48.8%
29.2%
9 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.52
0.95
Среднее время на гол
59
94
Всего голов
72
46
Голов в среднем за матч
1.76
1.12
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.29
|Хёйлунн Расмус
|8
|0.23
|Гарначо Алехандро
|7
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.2
|Мактоминай Скотт
|7
|0.2
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|Майну Кобби
|2
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|16 (6)
|0.44
|Хаверц Кай
|12 (1)
|0.33
|Троссар Леандро
|11
|0.31
|Эдегор Мартин
|8 (2)
|0.22
|Райс Деклан
|7
|0.19
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.17
|Нкетиа Эдди
|5
|0.14
|Жезус Габриэль
|4
|0.11
|Уайт Бен
|4
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.08
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|10
|0
|Уайт Бен
|8
|0
|Жезус Габриэль
|6
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Артета Микель
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Арсенал
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
7
4
Манчестер Юнайтед
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Арсенал
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
18
43
Манчестер Юнайтед
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
23% (8)
26% (9)
Арсенал
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
17% (6)
42% (15)
Сухие победы
8
11
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
25
47
Голы по времени матча
Забито
28
40
8 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
21 Не забивали 21
2
7%
5
13%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
3
11%
11
28%
31-45
5
18%
5
13%
46-60
5
18%
7
18%
61-75
10
36%
8
20%
76-90
Пропущено
25
15
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
12%
4
27%
1-15
8
32%
3
20%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
4
16%
2
13%
76-90
Забито
25
43
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
5
20%
5
12%
1-15
4
16%
6
14%
16-30
4
16%
4
9%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
4
16%
9
21%
61-75
7
28%
11
26%
76-90
Пропущено
29
18
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
3
10%
4
22%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
11
38%
6
33%
76-90
Забито
53
83
21 В 1-м тайме 35
32 Во 2-м тайме 48
17 Забивали первыми 25
7 Не забивали 5
7
13%
10
12%
1-15
7
13%
10
12%
16-30
7
13%
15
18%
31-45
6
11%
13
16%
46-60
9
17%
16
19%
61-75
17
32%
19
23%
76-90
Пропущено
54
33
22 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 21
6
11%
6
18%
1-15
11
20%
6
18%
16-30
5
9%
4
12%
31-45
8
15%
7
21%
46-60
9
17%
2
6%
61-75
15
28%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2
Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Точный счет
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
5:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
3
4 раза 22%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:6
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 11%
5:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%
2
10 раз 28%
1
6 раз 17%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
162
98
153
413
810
116
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
711
108
315
711
117
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
315
1619
2511
728
1521
233
927
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|73 - 61
|57
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 36
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Арсенал
Исход игры
Манчестер Юнайтед
18.7% (29)
Ничья
12.9% (20)
Арсенал
68.4% (106)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (88)
Меньше
21.43% (24)
Обе команды забьют
Да
86.61% (97)
Нет
13.39% (15)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
34.8% (54)
2:1 Манчестер Юнайтед
7.7% (12)
1:1 Ничья
6.5% (10)
1:3 Арсенал
5.8% (9)
0:1 Арсенал
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Арсенал
3.2% (5)
2:3 Арсенал
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!