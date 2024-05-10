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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 43
Манчестер Юнайтед 18.6% (8)
X 16.3% (7)
Арсенал 65.1% (28)
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Манчестер Юнайтед
Арсенал

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Арсенал

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76%
28%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

41 матч

48.8%
22%
29.2%
20 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

46.3%
39%
14.7%
19 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

22%
48.8%
29.2%
9 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
4:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.52
0.95

Среднее время на гол

59
94

Всего голов

72
46

Голов в среднем за матч

1.76
1.12

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 10 (4) 0.29
Хёйлунн Расмус 8 0.23
Гарначо Алехандро 7 0.2
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.2
Мактоминай Скотт 7 0.2
Магуайр Гарри 2 0.06
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Антони 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 16 (6) 0.44
Хаверц Кай 12 (1) 0.33
Троссар Леандро 11 0.31
Эдегор Мартин 8 (2) 0.22
Райс Деклан 7 0.19
Мартинелли Габриэл 6 0.17
Нкетиа Эдди 5 0.14
Жезус Габриэль 4 0.11
Уайт Бен 4 0.11
Габриэль дос Сантос 3 0.08
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Антони 5 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Амрабат Софьян 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 10 0
Уайт Бен 8 0
Жезус Габриэль 6 0
Райс Деклан 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Артета Микель 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Зинченко Александр 2 0
Троссар Леандро 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Арсенал
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

7
4
Манчестер Юнайтед
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Арсенал
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

18
43
Манчестер Юнайтед
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
23% (8)
26% (9)
Арсенал
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
17% (6)
42% (15)

Сухие победы

8
11

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

25
47

Голы по времени матча

Забито

28
40
8 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
21 Не забивали 21
2
7%
5
13%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
3
11%
11
28%
31-45
5
18%
5
13%
46-60
5
18%
7
18%
61-75
10
36%
8
20%
76-90

Пропущено

25
15
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
12%
4
27%
1-15
8
32%
3
20%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
4
16%
2
13%
76-90

Забито

25
43
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
5
20%
5
12%
1-15
4
16%
6
14%
16-30
4
16%
4
9%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
4
16%
9
21%
61-75
7
28%
11
26%
76-90

Пропущено

29
18
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
3
10%
4
22%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
11
38%
6
33%
76-90

Забито

53
83
21 В 1-м тайме 35
32 Во 2-м тайме 48
17 Забивали первыми 25
7 Не забивали 5
7
13%
10
12%
1-15
7
13%
10
12%
16-30
7
13%
15
18%
31-45
6
11%
13
16%
46-60
9
17%
16
19%
61-75
17
32%
19
23%
76-90

Пропущено

54
33
22 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 21
6
11%
6
18%
1-15
11
20%
6
18%
16-30
5
9%
4
12%
31-45
8
15%
7
21%
46-60
9
17%
2
6%
61-75
15
28%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3
Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2
Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Арсенал

Точный счет

0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
5:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
3
4 раза 22%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:6
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 11%
5:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%
2
10 раз 28%
1
6 раз 17%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
2
9
8
1.5
15
3
4
13
2.5
8
10
1
16
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
10
8
3
15
2.5
7
11
1
17
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
31
5
16
19
1.5
25
11
7
28
2.5
15
21
2
33
3.5
9
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
2.
Манчестер Сити
 Заявка 35 25 7 3 87 - 33 82
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 35 18 6 11 69 - 58 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
8.
Челси
 Заявка 35 15 9 11 70 - 59 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 36 13 10 13 56 - 70 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Брайтон
 Заявка 35 12 11 12 53 - 57 47
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 13 7 16 49 - 60 46
13.
Фулхэм
 Заявка 36 12 8 16 51 - 55 44
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 49 - 57 43
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
15.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

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    • Прогнозы 43
    Манчестер Юнайтед 18.6% (8)
    X 16.3% (7)
    Арсенал 65.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Арсенал
    7.10
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    6.90
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    1.43
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    18.2% (8)
    Ничья
    18.2% (8)
    Арсенал
    63.6% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    40.9% (18)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    1:3 Арсенал
    9.1% (4)
    0:1 Арсенал
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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