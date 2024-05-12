Тур: 29. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jacob Karlsen
2:1
Второй тайм: 54'
0'
1:0
24' ГолГуэ-Сон Чо
2:0
32' ГолСоренсен Мадс Бек
45' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
2:1
45' ГолTobias Anker
Ход матча
24'
1:0
32'
2:0
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
167 Количество передач 99
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
АГФ Орхус
37 матчей
83.8%
16.2%
3.5527136788005E-15%
31 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 12 побед
51 матч
60.8%
17.6%
21.6%
31 победа 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
45.1%
39.2%
15.7%
23 победы 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.1%
33.3%
23.6%
22 победы 17 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
53
Голов в среднем за матч
2
1.96
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.22
1.13
Среднее время на гол
73
80
Всего голов
81
80
Голов в среднем за матч
1.59
1.57
Тотал матчей
2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 82%
Меньше 18%
9
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
20
Больше 39%
Меньше 61%
31
13
Больше 25%
Меньше 75%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
56
57
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|12 (5)
|0.41
|Франкулино
|8
|0.28
|Осорио Дарио
|8 (1)
|0.28
|Серенсен Оливер
|5
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.14
|Далсгор Хенрик
|3
|0.1
|Симсир Араль
|3
|0.1
|Соренсен Мадс Бек
|3
|0.1
|Шарлес
|3
|0.1
|Паулиньо VI
|1
|0.03
|Ингасон Сверрир
|1
|0.03
|Габриэль Адам
|1
|0.03
|Han-Beom Lee
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.41
|Бех Тобиас
|6
|0.21
|Кнудсен Магнус
|3
|0.1
|Беихмо Феликс
|2
|0.07
|Серра Янни
|2
|0.07
|Поульсен Николай
|2
|0.07
|Тингагер Фредерик
|2
|0.07
|Tobias Anker
|2
|0.07
|Каль Эрик
|1
|0.03
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.03
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.03
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингасон Сверрир
|5
|1
|Паулиньо VI
|5
|1
|Далсгор Хенрик
|4
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Осорио Дарио
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|7
|0
|Кнудсен Магнус
|6
|0
|Frederik Brandhof
|4
|1
|Якоб Андерсен
|4
|0
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|2
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Tobias Anker
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Акото Михаэль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Бек Юлиус Эскелунд
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
11
Мидтьюлланн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
АГФ Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
20
13
Мидтьюлланн
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
АГФ Орхус
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
27
24
Голы по времени матча
Забито
29
17
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
7%
2
12%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
7
24%
4
24%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
21%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
21%
3
15%
76-90
Забито
23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
0
0%
3
18%
1-15
6
26%
2
12%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
7
30%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
22%
7
41%
76-90
Пропущено
21
20
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
6
29%
4
20%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
24%
6
30%
76-90
Забито
52
34
18 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
2
4%
5
15%
1-15
10
19%
4
12%
16-30
6
12%
5
15%
31-45
12
23%
3
9%
46-60
10
19%
6
18%
61-75
12
23%
11
32%
76-90
Пропущено
35
40
20 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
6
17%
5
13%
1-15
7
20%
5
13%
16-30
7
20%
9
23%
31-45
5
14%
8
20%
46-60
2
6%
4
10%
61-75
8
23%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2
АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3
Результаты матчей
Мидтьюлланн
АГФ Орхус
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
Точный счет
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 43%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
11 раз 39%
0
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
113
59
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
77
68
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
244
1810
1117
622
325
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|4
|7
|60 - 32
|58
|2.
|2:1
|29
|18
|4
|7
|54 - 36
|58
|3.
|29
|16
|8
|5
|55 - 32
|56
|4.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|5.
|1:2
|29
|9
|11
|9
|36 - 41
|38
|6.
|28
|9
|5
|14
|34 - 41
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|3.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|1:2
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|2:1
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|1:2
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (7)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|12 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8