Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

49' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды АГФ Орхус

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АГФ Орхус

46' Г О О О О Л - Tobias Anker забивает с правой ноги!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Мартинес Эмилиано получил желтую карточку от судьи

44' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

43' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

39' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Осорио Дарио не смог попасть в створ ударом издали

36' Хорошую попытку сделал Гуэ-Сон Чо . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Г О О О О Л - Соренсен Мадс Бек забивает с левой ноги!

32' Осорио Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Кнустер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Jacob Andersen успешно блокирует удар.

28' Шарлес нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

27' Jacob Andersen из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Пикок-Фаррелл Бэйли плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

24' Г О О О О Л - Гуэ-Сон Чо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

24' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Ох, нехорошо это выглядит. Соренсен Мадс Бек получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Соренсен Мадс Бек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

19' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Шарлес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновится спорным мячом

15' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсон Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Андерсон Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

12' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гуэ-Сон Чо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

7' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

7' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

6' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

6' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

5' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мидтьюлланн начинает с центра поля