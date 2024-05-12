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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Мидтьюлланн
2:1
Второй тайм: 54'
АГФ Орхус
0'
1:0
24' Гол
Гуэ-Сон Чо
2:0
32' Гол
Соренсен Мадс Бек
45' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
2:1
45' Гол
Tobias Anker

Ход матча

24'
Гуэ-Сон Чо
1:0
32'
Соренсен Мадс Бек
(Гуэ-Сон Чо)
2:0
35'
 
Tobias Anker
Кнустер Матс
45'
Мартинес Эмилиано
 
45'
2:1
Tobias Anker
(Каль Эрик)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 167 Количество передач 99
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
АГФ Орхус
8.00
7.10
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7.70
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Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
26
Якоб
Андерсен
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Мидтьюлланн
4-4-2
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

37 матчей

83.8%
16.2%
3.5527136788005E-15%
31 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 12 побед

51 матч

60.8%
17.6%
21.6%
31 победа 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.1%
39.2%
15.7%
23 победы 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.1%
33.3%
23.6%
22 победы 17 ничьих 12 побед

История матчей

СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

48
53

Голов в среднем за матч

2
1.96

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

81
80

Голов в среднем за матч

1.59
1.57

Тотал матчей

2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 82%
Меньше 18%
9
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
20
Больше 39%
Меньше 61%
31
13
Больше 25%
Меньше 75%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

56
57

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 12 (5) 0.41
Франкулино 8 0.28
Осорио Дарио 8 (1) 0.28
Серенсен Оливер 5 0.17
Брюнхильдсен Ола 4 0.14
Далсгор Хенрик 3 0.1
Симсир Араль 3 0.1
Соренсен Мадс Бек 3 0.1
Шарлес 3 0.1
Паулиньо VI 1 0.03
Ингасон Сверрир 1 0.03
Габриэль Адам 1 0.03
Han-Beom Lee 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 12 (3) 0.41
Бех Тобиас 6 0.21
Кнудсен Магнус 3 0.1
Беихмо Феликс 2 0.07
Серра Янни 2 0.07
Поульсен Николай 2 0.07
Тингагер Фредерик 2 0.07
Tobias Anker 2 0.07
Каль Эрик 1 0.03
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.03
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.03
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Акото Михаэль 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 5 1
Паулиньо VI 5 1
Далсгор Хенрик 4 0
Рёмер Андре 4 0
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Мартинес Эмилиано 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Осорио Дарио 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Жуниньо 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Франкулино 1 0
Гогорза Микель 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 7 0
Кнудсен Магнус 6 0
Frederik Brandhof 4 1
Якоб Андерсен 4 0
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Акото Михаэль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Бек Юлиус Эскелунд 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
11
Мидтьюлланн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
АГФ Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

20
13
Мидтьюлланн
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
АГФ Орхус
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

27
24

Голы по времени матча

Забито

29
17
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
7%
2
12%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
7
24%
4
24%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
21%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
21%
3
15%
76-90

Забито

23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
0
0%
3
18%
1-15
6
26%
2
12%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
7
30%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
22%
7
41%
76-90

Пропущено

21
20
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
6
29%
4
20%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Забито

52
34
18 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
2
4%
5
15%
1-15
10
19%
4
12%
16-30
6
12%
5
15%
31-45
12
23%
3
9%
46-60
10
19%
6
18%
61-75
12
23%
11
32%
76-90

Пропущено

35
40
20 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
6
17%
5
13%
1-15
7
20%
5
13%
16-30
7
20%
9
23%
31-45
5
14%
8
20%
46-60
2
6%
4
10%
61-75
8
23%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2
АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
11 раз 39%
0
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
11
3
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
6
8
3
11
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
24
4
18
10
1.5
11
17
6
22
2.5
3
25
3.5
1
27
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 18 4 7 60 - 32 58
2.
Мидтьюлланн
 2:1 29 18 4 7 54 - 36 58
3.
Брондбю
 29 16 8 5 55 - 32 56
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 1:2 29 9 11 9 36 - 41 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 29 10 7 12 35 - 43 37
2.
Раннерс
 29 8 11 10 39 - 47 35
3.
Люнгбю
 29 8 8 13 36 - 51 32
4.
Вайле
 29 7 9 13 29 - 35 30
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 29 4 7 18 26 - 57 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 14 8 3 3 27 - 15 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 1:2 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 14 4 6 4 20 - 22 18
4.
Вайле
 14 4 4 6 16 - 16 16
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 2:1 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 1:2 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
6.
Люнгбю
 14 3 1 10 13 - 32 10

Топ бомбардиров
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (7)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Вайле Онугха Герман 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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