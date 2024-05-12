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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Мидтьюлланн
2:1
Конец матча
АГФ Орхус
0'
1:0
24' Гол
Гуэ-Сон Чо
2:0
32' Гол
Соренсен Мадс Бек
45' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
2:1
45' Гол
Tobias Anker
55' Желтая карточка
Frederik Brandhof
90' Желтая карточка
Бисков Вальдемар
90'+6

Ход матча

24'
Гуэ-Сон Чо
1:0
32'
Соренсен Мадс Бек
(Гуэ-Сон Чо)
2:0
34'
 
Tobias Anker
Кнустер Матс
45'
Мартинес Эмилиано
 
45'
2:1
Tobias Anker
(Каль Эрик)
55'
 
Frederik Brandhof
59'
Гигович Армин
Мартинес Эмилиано
 
60'
Симсир Араль
Шарлес
 
62'
 
Линкс Гифт
Якоб Андерсен
62'
 
Мадсен Мадс Эмиль
Frederik Brandhof
67'
Бак Виктор
Паулиньо VI
 
76'
 
Кнудсен Магнус
Поульсен Николай
77'
 
Tobias Bach
Каль Эрик
79'
Бисков Вальдемар
Осорио Дарио
 
79'
Жуниньо
Франкулино
 
90'
Бисков Вальдемар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 3555 Количество передач 311
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
26
Якоб
Андерсен
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Мидтьюлланн
4-4-2
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

37 матчей

83.8%
16.2%
3.5527136788005E-15%
31 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.2%
24.3%
13.5%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 12 побед

51 матч

60.8%
17.6%
21.6%
31 победа 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.1%
39.2%
15.7%
23 победы 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.1%
33.3%
23.6%
22 победы 17 ничьих 12 побед

История матчей

СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

48
53

Голов в среднем за матч

2
1.96

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

81
80

Голов в среднем за матч

1.59
1.57

Тотал матчей

2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 82%
Меньше 18%
9
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
20
Больше 39%
Меньше 61%
31
13
Больше 25%
Меньше 75%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

56
57

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 12 (5) 0.41
Франкулино 8 0.28
Осорио Дарио 8 (1) 0.28
Серенсен Оливер 5 0.17
Брюнхильдсен Ола 4 0.14
Далсгор Хенрик 3 0.1
Симсир Араль 3 0.1
Соренсен Мадс Бек 3 0.1
Шарлес 3 0.1
Паулиньо VI 1 0.03
Ингасон Сверрир 1 0.03
Габриэль Адам 1 0.03
Han-Beom Lee 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 12 (3) 0.41
Бех Тобиас 6 0.21
Кнудсен Магнус 3 0.1
Беихмо Феликс 2 0.07
Серра Янни 2 0.07
Поульсен Николай 2 0.07
Тингагер Фредерик 2 0.07
Tobias Anker 2 0.07
Каль Эрик 1 0.03
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.03
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.03
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Акото Михаэль 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 5 1
Паулиньо VI 5 1
Далсгор Хенрик 4 0
Рёмер Андре 4 0
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Мартинес Эмилиано 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Осорио Дарио 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Жуниньо 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Бисков Вальдемар 1 0
Франкулино 1 0
Гогорза Микель 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 7 0
Frederik Brandhof 5 1
Кнудсен Магнус 6 0
Якоб Андерсен 4 0
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Акото Михаэль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Бек Юлиус Эскелунд 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
12
Мидтьюлланн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

20
13
Мидтьюлланн
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
АГФ Орхус
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

27
25

Голы по времени матча

Забито

31
18
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
6%
2
11%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
7
23%
4
22%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
20%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Забито

23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
3
18%
1-15
6
26%
2
12%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
7
30%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
22%
7
41%
76-90

Пропущено

21
20
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
6
29%
4
20%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Забито

54
35
20 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
2
4%
5
14%
1-15
11
20%
4
11%
16-30
7
13%
6
17%
31-45
12
22%
3
9%
46-60
10
19%
6
17%
61-75
12
22%
11
31%
76-90

Пропущено

36
42
21 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
6
17%
5
12%
1-15
7
19%
6
14%
16-30
8
22%
10
24%
31-45
5
14%
8
19%
46-60
2
6%
4
10%
61-75
8
22%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2
АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 45%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
11 раз 38%
0
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
2
12
3
1.5
5
9
3
12
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
6
9
3
11
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
25
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Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 18 4 7 60 - 32 58
2.
Мидтьюлланн
 29 18 4 7 54 - 36 58
3.
Брондбю
 29 16 8 5 55 - 32 56
4.
Норшелланн
 1:1 29 15 9 5 53 - 29 54
5.
АГФ Орхус
 29 9 11 9 36 - 41 38
6.
Силькеборг
 1:1 29 9 6 14 35 - 42 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 29 10 7 12 35 - 43 37
2.
Раннерс
 29 8 11 10 39 - 47 35
3.
Люнгбю
 29 8 8 13 36 - 51 32
4.
Вайле
 29 7 9 13 29 - 35 30
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 29 4 7 18 26 - 57 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 1:1 15 8 6 1 31 - 14 30
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 14 8 3 3 27 - 15 27
5.
Силькеборг
 1:1 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 14 4 6 4 20 - 22 18
4.
Вайле
 14 4 4 6 16 - 16 16
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 1:1 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 1:1 14 3 3 8 15 - 24 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
6.
Люнгбю
 14 3 1 10 13 - 32 10

Топ бомбардиров
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (7)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Вайле Онугха Герман 12 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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