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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Антверпен
0:1
Первый тайм: 34'
Серкль Брюгге

Ход матча

33'
0:1
Лемарешаль Феликс
(Денкей Кевин)
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Серкль Брюгге
3.70
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Все Коэффициенты
91
Ламменс
Сенне
2
Де
Лат
Ричи
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
34
Батай
Йелле
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
7
Керк
Джирано
24
Эккеленкамп
Юрген
17
Ондрейка
Якоб
19
Эджуке
Чидера
1
Варлесон
41
Сике
Уго
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
22
Лопес
Леонардо
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
6
Лемарешаль
Феликс
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
Антверпен
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
Серкль Брюгге

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

19 матчей

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.22
1.7

Среднее время на гол

73
52

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.7
0.56

Среднее время на гол

128
162

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

0.95
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

95
77

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 11 (1) 0.29
Иленикена Джордж 8 0.21
Баликвиша Мишель-Анже 6 (1) 0.16
Муйя Арбнор 5 0.13
Эккеленкамп Юрген 5 0.13
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.13
Эджуке Чидера 4 0.11
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.08
Керк Джирано 2 0.05
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 25 (2) 0.66
Минда Алан 8 0.21
Сомерс Тибо 8 0.21
Олайгбе Казим 4 0.11
Лопес Леонардо 2 0.05
Лемарешаль Феликс 1 0.03
Уткус Эдгарас 1 0.03
Даланн Йеспер 1 0.03
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Эфекеле Маламин 1 0.03
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 9 0
Ван Ден Босх Зено 6 0
Керк Джирано 5 0
Кейта Мандела 3 1
Алдервейрельд Тоби 4 0
Батай Йелле 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Баликвиша Мишель-Анже 4 0
Ван Боммел Марк 3 0
Кулибали Сумайла 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Вейндал Оуэн 1 1
Де Лат Ричи 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 12 0
Уткус Эдгарас 8 0
Денкей Кевин 8 0
Попович Борис 4 2
Лопес Леонардо 6 0
Назиньо Флавио 4 1
Даланн Йеспер 5 0
Сомерс Тибо 5 0
Лемарешаль Феликс 5 0
Фрэнсис Абу 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Сике Уго 3 0
Минда Алан 3 0
Christiaan Ravych 3 0
Варела Джордан 2 0
Эфекеле Маламин 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Варлесон 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Антверпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Серкль Брюгге
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
7
Антверпен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Серкль Брюгге
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

20
30
Антверпен
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (16)
35% (13)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Серкль Брюгге
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
27% (10)
35% (13)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

26
16

Упущенные победы

26
37

Голы по времени матча

Забито

33
21
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 23
6
18%
5
24%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
9
27%
2
10%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
6
18%
8
38%
61-75
9
27%
4
19%
76-90

Пропущено

18
22
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
6
27%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
2
9%
76-90

Забито

24
34
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
2
8%
5
15%
1-15
5
21%
3
9%
16-30
5
21%
8
24%
31-45
2
8%
8
24%
46-60
5
21%
5
15%
61-75
5
21%
5
15%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
8%
4
19%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
25%
5
24%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
29%
29%
7
33%
76-90

Забито

57
55
28 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 21
12 Не забивали 7
8
14%
10
18%
1-15
6
11%
3
5%
16-30
14
25%
10
18%
31-45
4
7%
10
18%
46-60
11
19%
13
24%
61-75
14
25%
9
16%
76-90

Пропущено

42
43
16 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 24
4
10%
7
16%
1-15
3
7%
7
16%
16-30
9
21%
10
23%
31-45
8
19%
8
19%
46-60
6
14%
2
5%
61-75
12
29%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0

Результаты матчей

Антверпен
Серкль Брюгге

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
6:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 32%
0
11 раз 30%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
2
11 раз 30%
1
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
4
8
10
1.5
10
9
6
12
2.5
5
14
4
14
3.5
3
16
2
16
4.5
2
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
5
6
13
1.5
7
11
3
16
2.5
1
17
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
28
9
14
23
1.5
17
20
9
28
2.5
6
31
5
32
3.5
3
34
2
35
4.5
2
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 8 4 2 2 11 - 8 46
2.
Брюгге
 7 6 1 0 18 - 4 45
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 2 1 4 11 - 9 42
4.
Генк
 8 3 1 4 7 - 15 34
5.
Серкль Брюгге
 0:0 8 2 4 2 10 - 10 34
6.
Антверпен
 0:0 8 1 1 6 3 - 14 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 4 0 0 8 - 2 44
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 0:0 4 1 2 1 6 - 4 29
4.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 7 - 6 4
6.
Антверпен
 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 4 3 1 0 8 - 3 36
3.
Антверпен
 0:0 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
5.
Генк
 4 1 0 3 3 - 10 3
6.
Андерлехт
 4 0 2 2 3 - 6 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (3)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Серкль Брюгге
3.70
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Серкль Брюгге
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