Тур: 38. Стадион: Босуил.
1:2
Конец матча
0'
0:1
33' ГолЛемарешаль Феликс
0:2
44' ГолДенкей Кевин
74' Желтая карточкаПопович Борис
76' Желтая карточкаВиейра Фелипе
1:2
79' ГолКерк Джирано
90' Желтая карточкаVictor Udoh
90'+9
Ход матча
33'
44'
0:2
74'
76'
79'
1:2
90'
34
Батай
Йелле
1
Варлесон
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Нападающий
-
60 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Антверпен
Серкль Брюгге
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
19 матчей
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.22
1.7
Среднее время на гол
73
52
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.7
0.56
Среднее время на гол
128
162
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
0.95
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
95
77
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|11 (1)
|0.29
|Иленикена Джордж
|8
|0.21
|Баликвиша Мишель-Анже
|6 (1)
|0.16
|Муйя Арбнор
|5
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.13
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.13
|Эджуке Чидера
|4
|0.11
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.08
|Керк Джирано
|3
|0.08
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|26 (2)
|0.68
|Минда Алан
|8
|0.21
|Сомерс Тибо
|8
|0.21
|Олайгбе Казим
|4
|0.11
|Лемарешаль Феликс
|2
|0.05
|Лопес Леонардо
|2
|0.05
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Даланн Йеспер
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Эфекеле Маламин
|1
|0.03
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|9
|0
|Ван Ден Босх Зено
|6
|0
|Керк Джирано
|5
|0
|Кейта Мандела
|3
|1
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|Батай Йелле
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|4
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0
|Ван Боммел Марк
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|1
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Victor Udoh
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|0
|Попович Борис
|5
|2
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Денкей Кевин
|8
|0
|Лопес Леонардо
|6
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лемарешаль Феликс
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Сике Уго
|3
|0
|Минда Алан
|3
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Виейра Фелипе
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Эфекеле Маламин
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Варлесон
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Серкль Брюгге
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
7
Антверпен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Серкль Брюгге
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
20
30
Антверпен
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (16)
34% (13)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
29% (11)
32% (12)
Серкль Брюгге
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
42% (16)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
26% (10)
37% (14)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
26
17
Упущенные победы
27
37
Голы по времени матча
Забито
34
23
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 23
6
18%
5
22%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
9
26%
4
17%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
6
18%
8
35%
61-75
10
29%
29%
4
17%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
10%
3
13%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
5
25%
5
22%
31-45
4
20%
5
22%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
5
25%
3
13%
76-90
Забито
24
34
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
2
8%
5
15%
1-15
5
21%
3
9%
16-30
5
21%
8
24%
31-45
2
8%
8
24%
46-60
5
21%
5
15%
61-75
5
21%
5
15%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
8%
4
19%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
6
25%
5
24%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
29%
29%
7
33%
76-90
Забито
58
57
28 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 22
12 Не забивали 7
8
14%
10
18%
1-15
6
10%
3
5%
16-30
14
24%
12
21%
31-45
4
7%
10
18%
46-60
11
19%
13
23%
61-75
15
26%
9
16%
76-90
Пропущено
44
44
18 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 25
4
9%
7
16%
1-15
3
7%
7
16%
16-30
11
25%
10
23%
31-45
8
18%
8
18%
46-60
6
14%
2
5%
61-75
12
27%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Результаты матчей
Антверпен
Серкль Брюгге
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
6:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 34%
0
11 раз 29%
2
5 раз 13%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
2
12 раз 32%
1
11 раз 29%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
811
109
613
514
415
316
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
613
811
316
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
299
1424
1820
929
632
533
335
236
236
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|46
|2.
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|45
|3.
|7
|2
|1
|4
|11 - 9
|42
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|36
|5.
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|34
|6.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|44
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|29
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|36
|3.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|29
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9