  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Аланьяспор
1:1
Конец матча
Бешикташ
0'
0:1
61' Гол
Мулека Джексон
76' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
1:1
79' Гол
Хассан Ахмед
79' Желтая карточка
Хассан Ахмед
90' Желтая карточка
Мучи Эрнест
90' Желтая карточка
Fahri Ay
90'+8
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
20
Аксой
Фатих
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
27
Аугусто
Лойде
16
Уи-Чжо
Хван
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
20
Уйсал
Неджип
5
Сануч
Тайиб
26
Масуаку
Артур
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
4
Булут
Онур
23
Мучи
Эрнест
9
Тосун
Дженк
40
Мулека
Джексон
Аланьяспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Бешикташ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

15 матчей

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:3
С
3:0
С
3:3
С
4:1
С
2:0
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4
С
4:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.75

Среднее время на гол

63
120

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.5
1.71

Среднее время на гол

36
52

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 12 (2) 0.33
Хассан Ахмед 6 (1) 0.17
Новаиш Жоау 5 (2) 0.14
Жанвье Николя 4 0.11
Феррейра Карлос Эдуардо 4 0.11
Аугусто Лойде 3 0.08
Балковец Юре 3 0.08
Кордова Серхио 3 0.08
Оздемир Юсуф 2 0.06
Караджа Эфеджан 2 0.06
Хадергьонай Флорент 2 0.06
Алмейда Ричард 1 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Систо Пионе 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Алити Фидан 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 10 0.28
Колли Омар 7 0.19
Тосун Дженк 6 0.17
Рашица Милот 5 0.14
Абубакар Венсан 4 0.11
Мулека Джексон 4 0.11
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.11
Мучи Эрнест 3 0.08
Фернандеш Жедсон 2 0.06
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Байыр Фуркан 8 1
Фер Лерой 6 2
Новаиш Жоау 7 0
Алити Фидан 7 0
Оздемир Юсуф 7 0
Балковец Юре 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Караджа Эфеджан 5 0
Айдын Огуз 3 1
Ташкиран Махмут 3 0
Хадергьонай Флорент 3 0
Жанвье Николя 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Лима Нуно 2 0
Текке Фатих 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Жедсон 7 0
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Колли Омар 4 1
Уйсал Неджип 5 0
Учан Салих 5 0
Геззаль Рашид 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Масуаку Артур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Киличсой Семих 4 0
Свенссон Юнас 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 1
Йилмаз Бурак 1 0
Тосун Дженк 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Мераш Умут 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Уорролл Джо 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Мулека Джексон 1 0
Килич Якуп 1 0
Fahri Ay 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Бешикташ
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

12
9
Аланьяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Бешикташ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

17
23
Аланьяспор
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)
Бешикташ
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

29
32

Голы по времени матча

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
4
13%
1
5%
1-15
7
23%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
9
29%
29%
7
33%
76-90

Пропущено

25
27
5 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
5
20%
2
7%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
6
24%
5
19%
61-75
11
44%
6
22%
76-90

Забито

20
28
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 19
3
15%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
3
15%
9
32%
61-75
9
45%
3
11%
76-90

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
13%
3
19%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
2
9%
6
38%
76-90

Забито

51
49
21 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 20
10 Не забивали 6
7
14%
6
12%
1-15
7
14%
7
14%
16-30
7
14%
6
12%
31-45
5
10%
7
14%
46-60
7
14%
13
27%
61-75
18
35%
10
20%
76-90

Пропущено

48
43
16 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
3
6%
7
16%
1-15
3
6%
6
14%
16-30
10
21%
5
12%
31-45
9
19%
5
12%
46-60
10
21%
8
19%
61-75
13
27%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4
Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0
Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Бешикташ

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
6 раз 33%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
6 раз 17%
6
1 раз 3%
2
13 раз 36%
1
13 раз 36%
0
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
9
9
1.5
9
9
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
7
11
2
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
29
7
15
21
1.5
16
20
7
29
2.5
3
33
1
35
3.5
1
35
1
35
4.5
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 Заявка 36 16 7 13 49 - 43 55
6.
Касымпаша
 Заявка 36 15 7 14 60 - 64 52
7.
Аланьяспор
 Заявка 36 12 14 10 51 - 48 50
8.
Ризеспор
 Заявка 36 14 7 15 48 - 56 49
9.
Сивасспор
 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 Заявка 36 11 12 13 41 - 47 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 36 11 11 14 41 - 53 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 36 10 14 12 51 - 53 44
13.
Самсунспор
 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 Заявка 36 8 15 13 44 - 48 39
16.
Газиантеп
 Заявка 36 10 8 18 46 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 36 9 10 17 45 - 48 37
18.
Хатайспор
 Заявка 36 8 13 15 41 - 50 37
19.
Пендикспор
 Заявка 36 9 9 18 42 - 72 36
20.
Истанбулспор
 Заявка 36 4 7 25 27 - 71 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
9.
Антальяспор
 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
18.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
19.
Газиантеп
 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
7.
Сивасспор
 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
11.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
16.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
17.
Хатайспор
 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
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