Тур: 36. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
1:1
Конец матча
0'
0:1
61' ГолМулека Джексон
76' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
1:1
79' ГолХассан Ахмед
79' Желтая карточкаХассан Ахмед
90' Желтая карточкаМучи Эрнест
90' Желтая карточкаFahri Ay
90'+8
Ход матча
61'
0:1
76'
79'
1:1
79'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
20
Аксой
Фатих
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
16
Уи-Чжо
Хван
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
23
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Нападающий
-
11 Демир АзадНападающий
-
44 Fahri Ay
-
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
История личных встреч
Аланьяспор
Бешикташ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
15 матчей
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.75
Среднее время на гол
63
120
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.5
1.71
Среднее время на гол
36
52
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|12 (2)
|0.33
|Хассан Ахмед
|6 (1)
|0.17
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.14
|Жанвье Николя
|4
|0.11
|Феррейра Карлос Эдуардо
|4
|0.11
|Аугусто Лойде
|3
|0.08
|Балковец Юре
|3
|0.08
|Кордова Серхио
|3
|0.08
|Оздемир Юсуф
|2
|0.06
|Караджа Эфеджан
|2
|0.06
|Хадергьонай Флорент
|2
|0.06
|Алмейда Ричард
|1
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Систо Пионе
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Алити Фидан
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|10
|0.28
|Колли Омар
|7
|0.19
|Тосун Дженк
|6
|0.17
|Рашица Милот
|5
|0.14
|Абубакар Венсан
|4
|0.11
|Мулека Джексон
|4
|0.11
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.11
|Мучи Эрнест
|3
|0.08
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.06
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Байыр Фуркан
|8
|1
|Фер Лерой
|6
|2
|Новаиш Жоау
|7
|0
|Алити Фидан
|7
|0
|Оздемир Юсуф
|7
|0
|Балковец Юре
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|5
|0
|Айдын Огуз
|3
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Лима Нуно
|2
|0
|Текке Фатих
|0
|1
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Жедсон
|7
|0
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Колли Омар
|4
|1
|Уйсал Неджип
|5
|0
|Учан Салих
|5
|0
|Геззаль Рашид
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Масуаку Артур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Киличсой Семих
|4
|0
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|1
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
|Fahri Ay
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Бешикташ
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
12
9
Аланьяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Бешикташ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
17
23
Аланьяспор
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)
Бешикташ
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
29
32
Голы по времени матча
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
4
13%
1
5%
1-15
7
23%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
9
29%
29%
7
33%
76-90
Пропущено
25
27
5 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
5
20%
2
7%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
6
24%
5
19%
61-75
11
44%
6
22%
76-90
Забито
20
28
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 19
3
15%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
3
15%
9
32%
61-75
9
45%
3
11%
76-90
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
13%
3
19%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
2
9%
6
38%
76-90
Забито
51
49
21 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 20
10 Не забивали 6
7
14%
6
12%
1-15
7
14%
7
14%
16-30
7
14%
6
12%
31-45
5
10%
7
14%
46-60
7
14%
13
27%
61-75
18
35%
10
20%
76-90
Пропущено
48
43
16 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
3
6%
7
16%
1-15
3
6%
6
14%
16-30
10
21%
5
12%
31-45
9
19%
5
12%
46-60
10
21%
8
19%
61-75
13
27%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4
Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0
Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0
Результаты матчей
Аланьяспор
Бешикташ
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
6 раз 33%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
6 раз 17%
6
1 раз 3%
2
13 раз 36%
1
13 раз 36%
0
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
99
99
513
216
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
612
711
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
297
1521
1620
729
333
135
135
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|49 - 43
|55
|6.
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|60 - 64
|52
|7.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|51 - 48
|50
|8.
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|48 - 56
|49
|9.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|41 - 47
|45
|11.
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 53
|44
|12.
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 53
|44
|13.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|44 - 48
|39
|16.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 56
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|45 - 48
|37
|18.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|41 - 50
|37
|19.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|42 - 72
|36
|20.
|Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|18.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|19.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11