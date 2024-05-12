  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Адана Демирспор
1:3
Перерыв
Газиантеп
0'
0:1
11' Гол
Драгус Денис
22' Желтая карточка
Маркович Лазар
22' Желтая карточка
Мишю Эдуар
27' Желтая карточка
Балотелли Марио
1:1
31' Гол
Мендоса Стивен
1:2
32' Гол
Маркович Лазар
39' Красная карточка
Балотелли Марио
1:3
45' Гол
Джилободжи Папи
45' Желтая карточка
Maestro

Ход матча

11'
0:1
Драгус Денис
(Маркович Лазар)
22'
 
Маркович Лазар
22'
Мишю Эдуар
 
27'
Балотелли Марио
 
31'
Мендоса Стивен
(Балотелли Марио)
1:1
32'
1:2
Маркович Лазар
(Максим Александру)
39'
Балотелли Марио
 
45'
1:3
Джилободжи Папи
(Максим Александру)
45'
Maestro
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 3 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Газиантеп
44.64
Реклама, olimp.bet
20.00
Реклама, fon.bet
1.04
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
71
Магомедалиев
Шахрудин
2
Чокчалыш
Исмаил
15
Манев
Йован
5
Гравильон
Эндрю
13
Мохаммади
Милад
6
Айдоган
Тайфун
20
Мишю
Эдуар
11
Мендоса
Стивен
58
Maestro
32
Эрдоган
Юсуф
9
Балотелли
Марио
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
22
М'баката
Салем
44
Максим
Александру
61
Озчичек
Огюн
11
Эскихеллач
Мустафа
50
Маркович
Лазар
70
Драгус
Денис
10
Градель
Макс-Ален
Адана Демирспор
4-2-3-1
Газиантеп
4-3-3

История личных встреч

Адана Демирспор
Газиантеп

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
0:3
С
4:0
ТМК
0:0
ПЛТ
3:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

3.33
1.5

Среднее время на гол

27
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.22
Акбаба Эмре 7 (1) 0.19
Балотелли Марио 7 (1) 0.19
Эрдоган Юсуф 5 (1) 0.14
Бараси Юсуф 4 0.11
Сари Юсуф 3 0.08
Нани Луиш 3 0.08
Беланда Юнес 3 0.08
Акинтола Дэвид 2 0.06
Мендоса Стивен 2 0.06
Гравильон Эндрю 2 0.06
Айдоган Тайфун 1 0.03
Ндиайе Чериф 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 1 0.03
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Чокчалыш Исмаил 0 0
Maestro 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 13 (1) 0.36
Кызылдаг Арда 5 0.14
Сореску Деян 4 0.11
Максим Александру 3 (2) 0.08
Маркович Лазар 3 0.08
Джилободжи Папи 3 0.08
Озчичек Огюн 2 0.06
Евтович Марко 2 0.06
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Эскихеллач Мустафа 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Монтейру Жамиру 0 0
М'баката Салем 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балотелли Марио 7 1
Гюлер Семих 5 1
Кевин Родригес 4 1
Нани Луиш 5 0
Мишю Эдуар 5 0
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Гравильон Эндрю 4 0
Аталь Юсеф 2 1
Эрдоган Юсуф 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Maestro 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Мендоса Стивен 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Магомедалиев Шахрудин 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Родригес Хосе 0 1
Сиссе Пап Абу 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Манев Йован 1 0
Хикмет Караман 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 6 2
Соялп Фуркан 7 1
Драгус Денис 7 0
Озчичек Огюн 7 0
Маркович Лазар 6 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Джилободжи Папи 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Кызылдаг Арда 4 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
М'баката Салем 3 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Газиантеп
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
12
Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Газиантеп
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

14
15
Адана Демирспор
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
49% (17)
31% (11)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Газиантеп
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

31
23
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
4
13%
4
17%
1-15
7
23%
5
22%
16-30
3
10%
5
22%
31-45
5
16%
5
22%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
8
26%
3
13%
76-90

Пропущено

17
29
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
0
0%
7
24%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
3
18%
1
3%
46-60
3
18%
9
31%
61-75
7
41%
7
24%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
1
5%
4
24%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Пропущено

30
26
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
10%
5
19%
1-15
8
27%
0
0%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
6
20%
7
27%
76-90

Забито

50
40
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 16
8 Не забивали 12
5
10%
8
20%
1-15
9
18%
7
18%
16-30
8
16%
6
15%
31-45
6
12%
9
23%
46-60
8
16%
3
8%
61-75
14
28%
7
18%
76-90

Пропущено

47
55
18 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 27
3
6%
12
22%
1-15
9
19%
2
4%
16-30
6
13%
8
15%
31-45
9
19%
4
7%
46-60
7
15%
15
27%
61-75
13
28%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1
Газиантеп
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1
Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2

Результаты матчей

Адана Демирспор
Газиантеп

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
8 раз 23%
0:3
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
5
9
8
1.5
6
12
5
12
2.5
3
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
6
5
13
1.5
7
10
2
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
24
11
14
21
1.5
13
22
7
28
2.5
3
32
3
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 36 31 4 1 87 - 23 97
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 36 29 6 1 91 - 31 93
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 36 16 7 13 48 - 42 55
6.
Касымпаша
 2:0 Заявка 36 15 7 14 59 - 63 52
7.
Ризеспор
 1:0 Заявка 36 15 7 14 48 - 54 52
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 36 12 14 10 50 - 47 50
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 0:2 Заявка 36 11 12 13 40 - 46 45
11.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 36 11 11 14 41 - 52 44
12.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 36 10 14 12 51 - 50 44
13.
Самсунспор
 0:3 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 3:0 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 36 8 16 12 43 - 46 40
16.
Газиантеп
 3:1 Заявка 36 10 8 18 43 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 36 9 11 16 44 - 46 38
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 36 7 14 15 39 - 49 35
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 36 8 9 19 40 - 72 33
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 36 4 7 25 27 - 71 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 14 3 1 52 - 20 45
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 9 4 5 31 - 21 31
9.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 8 4 6 31 - 31 28
11.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 7 7 4 30 - 16 28
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 7 7 4 30 - 24 28
13.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 5 8 5 26 - 25 23
18.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 5 3 10 20 - 32 18
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 13 4 1 36 - 9 43
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 6 4 8 21 - 25 22
7.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 5 4 9 18 - 31 19
10.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 2 11 24 - 32 17
11.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 4 4 10 20 - 29 16
13.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 4 3 11 20 - 39 15
14.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 2 8 8 22 - 28 14
16.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 16 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Адана Демирспор
    Ничья
    Газиантеп
    44.64
    Реклама, olimp.bet
    20.00
    Реклама, fon.bet
    1.04
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Адана Демирспор 1:3 Газиантеп онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Адана Демирспор
    Газиантеп
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный