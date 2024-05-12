Тур: 36. Стадион: Йени Адана.
1:6
Конец матча
0'
0:1
11' ГолДрагус Денис
22' Желтая карточкаМаркович Лазар
22' Желтая карточкаМишю Эдуар
27' Желтая карточкаБалотелли Марио
1:1
31' ГолМендоса Стивен
1:2
32' ГолМаркович Лазар
39' Красная карточкаБалотелли Марио
1:3
45' ГолДжилободжи Папи
45' Желтая карточкаMaestro
51' Желтая карточкаДрагус Денис
64' Желтая карточкаЭрдоган Юсуф
1:4
67' ГолЭскихеллач Мустафа
73' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
1:5
77' ГолДрагус Денис
1:6
90' ГолБаджи Алиу
90'+4
Ход матча
11'
0:1
22'
22'
27'
31'
32'
39'
45'
45'
51'
64'
67'
77'
1:5
86'
90'
1:6
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 9
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 6
-
8 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
15
Манев
Йован
20
Мишю
Эдуар
58
Maestro
32
Эрдоган
Юсуф
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
-
58 MaestroПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Адана Демирспор
Газиантеп
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
3.33
1.5
Среднее время на гол
27
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.22
|Акбаба Эмре
|7 (1)
|0.19
|Балотелли Марио
|7 (1)
|0.19
|Эрдоган Юсуф
|5 (1)
|0.14
|Бараси Юсуф
|4
|0.11
|Сари Юсуф
|3
|0.08
|Нани Луиш
|3
|0.08
|Беланда Юнес
|3
|0.08
|Акинтола Дэвид
|2
|0.06
|Мендоса Стивен
|2
|0.06
|Гравильон Эндрю
|2
|0.06
|Айдоган Тайфун
|1
|0.03
|Ндиайе Чериф
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.03
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Чокчалыш Исмаил
|0
|0
|Maestro
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|14 (1)
|0.39
|Кызылдаг Арда
|5
|0.14
|Сореску Деян
|4
|0.11
|Максим Александру
|3 (2)
|0.08
|Маркович Лазар
|3
|0.08
|Джилободжи Папи
|3
|0.08
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0.06
|Озчичек Огюн
|2
|0.06
|Евтович Марко
|2
|0.06
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Баджи Алиу
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|М'баката Салем
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балотелли Марио
|7
|1
|Гюлер Семих
|5
|1
|Кевин Родригес
|4
|1
|Нани Луиш
|5
|0
|Мишю Эдуар
|5
|0
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Эрдоган Юсуф
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|4
|0
|Аталь Юсеф
|2
|1
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Maestro
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мендоса Стивен
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
|Хикмет Караман
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максим Александру
|6
|2
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Драгус Денис
|8
|0
|Озчичек Огюн
|7
|0
|Маркович Лазар
|6
|0
|Градель Макс-Ален
|5
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Джилободжи Папи
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Кызылдаг Арда
|4
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|М'баката Салем
|3
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Газиантеп
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
12
Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Газиантеп
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
14
15
Адана Демирспор
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (17)
31% (11)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
Газиантеп
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
20
19
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
32
29
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
4
13%
5
17%
1-15
7
22%
5
17%
16-30
4
13%
7
24%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
8
25%
5
17%
76-90
Пропущено
23
30
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
4%
7
23%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
22%
4
13%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
4
17%
9
30%
61-75
9
39%
7
23%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 25
1
5%
4
24%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
30
26
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
10%
5
19%
1-15
8
27%
0
0%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
6
20%
7
27%
76-90
Забито
51
46
23 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 17
8 Не забивали 12
5
10%
9
20%
1-15
9
18%
7
15%
16-30
9
18%
8
17%
31-45
6
12%
9
20%
46-60
8
16%
4
9%
61-75
14
27%
9
20%
76-90
Пропущено
53
56
21 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
4
8%
12
21%
1-15
9
17%
2
4%
16-30
8
15%
9
16%
31-45
9
17%
4
7%
46-60
8
15%
15
27%
61-75
15
28%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1
Газиантеп
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1
Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2
Результаты матчей
Адана Демирспор
Газиантеп
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
8 раз 22%
0:3
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
3
3 раза 8%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
99
612
513
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
513
810
216
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
2511
1422
1422
729
432
333
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|49 - 43
|55
|6.
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|60 - 64
|52
|7.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|51 - 48
|50
|8.
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|48 - 56
|49
|9.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|41 - 47
|45
|11.
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 53
|44
|12.
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 53
|44
|13.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|44 - 48
|39
|16.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 56
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|45 - 48
|37
|18.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|41 - 50
|37
|19.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|42 - 72
|36
|20.
|Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|18.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|19.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11