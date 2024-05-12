Тур: 36. Стадион: Papara Park.
2:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
6'
1:0
7'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мёнье
Тома
23
Гюнеш
Умут
19
Пепе
Николя
30
Онуачу
Пол
23
Эрдоган
Окан
13
Коли
Расин
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
-
73 Бослук АрифЗащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
-
14 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шахан ОзканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Kaan Vardar
-
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Трабзонспор
Истанбулспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
4
2.5
Среднее время на гол
22
36
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|14
|0.39
|Трезеге
|10 (1)
|0.28
|Барди Энис
|7
|0.19
|Дестан Энис
|6
|0.17
|Пепе Николя
|5
|0.14
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.11
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.11
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.06
|Бенкович Филип
|2
|0.06
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|5
|0.14
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.11
|Мамаду Менди
|2
|0.06
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.06
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.06
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Коли Расин
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Темель Вефа
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|8
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|9
|0
|Оздемир Берат
|4
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|9
|1
|Коли Расин
|9
|0
|Есиль Мехмет
|9
|0
|Эрдоган Окан
|7
|1
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Воробьев Модест
|5
|1
|Дели Симон
|6
|0
|Дахени Демиако
|6
|0
|Яшар Али
|4
|1
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Арда Альп
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Шахан Озкан
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Топатар Иззет
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Истанбулспор
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
8
10
Трабзонспор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Истанбулспор
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
6% (1)
71% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
31
Упущенные победы
25
6
Трабзонспор
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Истанбулспор
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
20% (7)
37% (13)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
22
31
Упущенные победы
33
16
Голы по времени матча
Забито
29
14
11 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
2
7%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
3
21%
61-75
8
28%
6
43%
76-90
Пропущено
25
31
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
20%
5
16%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
3
12%
3
10%
31-45
4
16%
5
16%
46-60
5
20%
5
16%
61-75
6
24%
10
32%
76-90
Забито
30
14
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
6
20%
3
21%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
6
20%
4
29%
76-90
Пропущено
25
35
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
3
12%
5
14%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
0
0%
9
26%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
9
36%
8
23%
76-90
Забито
59
28
25 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 14
6
10%
3
11%
1-15
9
15%
4
14%
16-30
10
17%
6
21%
31-45
10
17%
1
4%
46-60
10
17%
4
14%
61-75
14
24%
10
36%
76-90
Пропущено
50
66
20 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 41
16 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 32
8
16%
10
15%
1-15
6
12%
6
9%
16-30
6
12%
9
14%
31-45
4
8%
14
21%
46-60
11
22%
9
14%
61-75
15
30%
18
27%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Истанбулспор
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
1
9 раз 26%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
15 раз 43%
1
14 раз 40%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
117
107
315
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
98
99
314
612
116
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
2015
1916
629
926
134
332
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|36
|31
|4
|1
|87 - 23
|97
|2.
|2:0 Заявка
|36
|29
|6
|1
|91 - 31
|93
|3.
|2:0 Заявка
|36
|19
|4
|13
|63 - 49
|61
|4.
|1:0 Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|0:0 Заявка
|36
|16
|7
|13
|48 - 42
|55
|6.
|2:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|59 - 63
|52
|7.
|1:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|48 - 54
|52
|8.
|0:0 Заявка
|36
|12
|14
|10
|50 - 47
|50
|9.
|0:1 Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|0:2 Заявка
|36
|11
|12
|13
|40 - 46
|45
|11.
|0:2 Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 52
|44
|12.
|1:3 Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 50
|44
|13.
|0:3 Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|3:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|0:0 Заявка
|36
|8
|16
|12
|43 - 46
|40
|16.
|3:1 Заявка
|36
|10
|8
|18
|43 - 56
|38
|17.
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 46
|38
|18.
|0:0 Заявка
|36
|7
|14
|15
|39 - 49
|35
|19.
|0:1 Заявка
|36
|8
|9
|19
|40 - 72
|33
|20.
|0:2 Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|2:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|52 - 20
|45
|3.
|1:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|2:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|33 - 23
|34
|5.
|0:3 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|1:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|1:3 Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 21
|31
|9.
|0:2 Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|2:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 31
|28
|11.
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 16
|28
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 24
|28
|13.
|0:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|0:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|3:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|17.
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|26 - 25
|23
|18.
|3:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|20.
|0:2 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|1:1 Заявка
|18
|13
|4
|1
|36 - 9
|43
|3.
|2:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|2:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|7.
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 31
|19
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 32
|17
|11.
|3:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|0:2 Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 29
|16
|13.
|1:0 Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 39
|15
|14.
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|15.
|0:0 Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 28
|14
|16.
|1:3 Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|1:1 Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|0:3 Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|0:2 Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 34
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|16 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11