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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Трабзонспор
3:0
Конец матча
Истанбулспор
0'
1:0
6' Гол
Онуачу Пол
2:0
7' Гол
Онуачу Пол
3:0
49' Гол
Мёнье Тома
90'+3
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
8
Барди
Энис
23
Гюнеш
Умут
19
Пепе
Николя
7
Вишча
Эдин
30
Онуачу
Пол
14
Фунтас
Таксиархис
26
Сербест
Муджахит
4
Есиль
Мехмет
23
Эрдоган
Окан
13
Коли
Расин
21
Дахени
Демиако
66
Яшар
Али
7
Самбисса
Давид
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
99
Сантос
Жаксон
12
Мамаду
Менди
Трабзонспор
4-3-3
Истанбулспор
5-4-1

История личных встреч

Трабзонспор
Истанбулспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:3
С
4:0
С
0:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

4
2.5

Среднее время на гол

22
36

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 14 0.39
Трезеге 10 (1) 0.28
Барди Энис 7 0.19
Дестан Энис 6 0.17
Пепе Николя 5 0.14
Вишча Эдин 4 (1) 0.11
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.11
Фунтас Таксиархис 2 0.06
Бенкович Филип 2 0.06
Мёнье Тома 1 0.03
Оздемир Берат 1 0.03
Денсвил Стефано 1 0.03
Бозок Умут 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Гюрпюз Гёктан 1 0.03
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.03
Эмюр Абдулкадир 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосаж Флорьян 5 0.14
Гюльтекин Эмир 4 0.11
Мамаду Менди 2 0.06
Сарикайя Муаммер 2 0.06
Йылмаз Ибрахим 2 0.06
Сантос Жаксон 1 (1) 0.03
Самбисса Давид 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Рроца Эдуарт 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Коли Расин 1 0.03
Воробьев Модест 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Темель Вефа 1 0.03
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.03
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 8 1
Элмалы Эврен Эрен 9 0
Оздемир Берат 4 0
Дестан Энис 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Барди Энис 3 0
Онуачу Пол 3 0
Чакыр Угурджан 3 0
Бания Раян 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Мёнье Тома 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бенкович Филип 2 0
Трезеге 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бозок Умут 1 0
Теклич Тонио 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 9 1
Коли Расин 9 0
Есиль Мехмет 9 0
Эрдоган Окан 7 1
Сарикайя Муаммер 7 0
Воробьев Модест 5 1
Дели Симон 6 0
Дахени Демиако 6 0
Яшар Али 4 1
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Арда Альп 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Шахан Озкан 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Топатар Иззет 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Истанбулспор
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

8
10
Трабзонспор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Истанбулспор
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
6% (1)
72% (13)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

14
31

Упущенные победы

25
6
Трабзонспор
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Истанбулспор
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
19% (7)
39% (14)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

22
31

Упущенные победы

33
16

Голы по времени матча

Забито

32
14
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 26
4
13%
1
7%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
8
25%
6
43%
76-90

Пропущено

25
34
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
5
20%
7
21%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
3
12%
3
9%
31-45
4
16%
6
18%
46-60
5
20%
5
15%
61-75
6
24%
10
29%
29%
76-90

Забито

30
14
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
6
20%
3
21%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
6
20%
4
29%
76-90

Пропущено

25
35
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
3
12%
5
14%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
0
0%
9
26%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
9
36%
8
23%
76-90

Забито

62
28
27 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 14
8 Не забивали 15
8
13%
3
11%
1-15
9
15%
4
14%
16-30
10
16%
6
21%
31-45
11
18%
1
4%
46-60
10
16%
4
14%
61-75
14
23%
10
36%
76-90

Пропущено

50
69
20 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 42
16 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 33
8
16%
12
17%
1-15
6
12%
6
9%
16-30
6
12%
9
13%
31-45
4
8%
15
22%
46-60
11
22%
9
13%
61-75
15
30%
18
26%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Истанбулспор

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
16 раз 44%
1
14 раз 39%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
11
7
1.5
3
15
4
14
2.5
2
16
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
9
9
9
9
1.5
3
15
6
12
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
20
16
20
16
1.5
6
30
10
26
2.5
1
35
3
33
3.5
2
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 Заявка 36 16 7 13 49 - 43 55
6.
Касымпаша
 Заявка 36 15 7 14 60 - 64 52
7.
Аланьяспор
 Заявка 36 12 14 10 51 - 48 50
8.
Ризеспор
 Заявка 36 14 7 15 48 - 56 49
9.
Сивасспор
 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 Заявка 36 11 12 13 41 - 47 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 36 11 11 14 41 - 53 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 36 10 14 12 51 - 53 44
13.
Самсунспор
 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 Заявка 36 8 15 13 44 - 48 39
16.
Газиантеп
 Заявка 36 10 8 18 46 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 36 9 10 17 45 - 48 37
18.
Хатайспор
 Заявка 36 8 13 15 41 - 50 37
19.
Пендикспор
 Заявка 36 9 9 18 42 - 72 36
20.
Истанбулспор
 Заявка 36 4 7 25 27 - 71 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
9.
Антальяспор
 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
18.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
19.
Газиантеп
 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
7.
Сивасспор
 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
11.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
16.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
17.
Хатайспор
 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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