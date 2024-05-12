Тур: 36. Стадион: Papara Park.
3:0
Конец матча
Ход матча
6'
1:0
7'
2:0
49'
3:0
64'
64'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 12
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мёнье
Тома
23
Гюнеш
Умут
19
Пепе
Николя
30
Онуачу
Пол
23
Эрдоган
Окан
13
Коли
Расин
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
-
73 Бослук АрифЗащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
-
14 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шахан ОзканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Kaan Vardar
-
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Трабзонспор
Истанбулспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
4
2.5
Среднее время на гол
22
36
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|14
|0.39
|Трезеге
|10 (1)
|0.28
|Барди Энис
|7
|0.19
|Дестан Энис
|6
|0.17
|Пепе Николя
|5
|0.14
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.11
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.11
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.06
|Бенкович Филип
|2
|0.06
|Мёнье Тома
|1
|0.03
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|5
|0.14
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.11
|Мамаду Менди
|2
|0.06
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.06
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.06
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Коли Расин
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Темель Вефа
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|8
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|9
|0
|Оздемир Берат
|4
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|9
|1
|Коли Расин
|9
|0
|Есиль Мехмет
|9
|0
|Эрдоган Окан
|7
|1
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Воробьев Модест
|5
|1
|Дели Симон
|6
|0
|Дахени Демиако
|6
|0
|Яшар Али
|4
|1
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Арда Альп
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Шахан Озкан
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Топатар Иззет
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Истанбулспор
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
8
10
Трабзонспор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Истанбулспор
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
6% (1)
72% (13)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
14
31
Упущенные победы
25
6
Трабзонспор
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Истанбулспор
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
19% (7)
39% (14)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
22
31
Упущенные победы
33
16
Голы по времени матча
Забито
32
14
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 26
4
13%
1
7%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
8
25%
6
43%
76-90
Пропущено
25
34
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
5
20%
7
21%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
3
12%
3
9%
31-45
4
16%
6
18%
46-60
5
20%
5
15%
61-75
6
24%
10
29%
29%
76-90
Забито
30
14
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
6
20%
3
21%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
6
20%
4
29%
76-90
Пропущено
25
35
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
3
12%
5
14%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
0
0%
9
26%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
9
36%
8
23%
76-90
Забито
62
28
27 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 14
8 Не забивали 15
8
13%
3
11%
1-15
9
15%
4
14%
16-30
10
16%
6
21%
31-45
11
18%
1
4%
46-60
10
16%
4
14%
61-75
14
23%
10
36%
76-90
Пропущено
50
69
20 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 42
16 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 33
8
16%
12
17%
1-15
6
12%
6
9%
16-30
6
12%
9
13%
31-45
4
8%
15
22%
46-60
11
22%
9
13%
61-75
15
30%
18
26%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Истанбулспор
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
16 раз 44%
1
14 раз 39%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
117
117
315
414
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
99
99
315
612
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
2016
2016
630
1026
135
333
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|49 - 43
|55
|6.
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|60 - 64
|52
|7.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|51 - 48
|50
|8.
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|48 - 56
|49
|9.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|41 - 47
|45
|11.
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 53
|44
|12.
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 53
|44
|13.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|44 - 48
|39
|16.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 56
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|45 - 48
|37
|18.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|41 - 50
|37
|19.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|42 - 72
|36
|20.
|Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|18.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|19.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11