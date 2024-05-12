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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Хатайспор
0:0
Перерыв
Анкарагюджю
0'
5' Желтая карточка
Синик Догукан
34' Желтая карточка
Чанкая Атакан

Ход матча

5'
Синик Догукан
 
34'
 
Чанкая Атакан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Анкарагюджю
3.75
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2.93
Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
27
Демир
Дженгиз
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
70
Синик
Догукан
8
Буджемаа
Мехди
17
Деле-Баширу
Фисайо
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
25
Озбир
Эртач
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
70
Кициу
Стелиос
8
Педринью
V
13
Бассогог
Кристиан
19
Флипс
Алексис
10
Бекироглу
Эфкан
7
Хадзийованнис
Анастасиос
22
Соу
Али
Хатайспор
4-1-4-1
Анкарагюджю
4-1-4-1

История личных встреч

Хатайспор
Анкарагюджю

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:0
С
0:3
С
0:3
С
4:1
С
4:1
С
2:0
ТМК
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:1
Л
0:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.33

Среднее время на гол

64
270

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.8

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 7 (2) 0.19
Деле-Баширу Фисайо 6 0.17
Ривас Ригоберто 5 0.14
Дадашов Ренат 5 (3) 0.14
Ламкель Зе Дидье 3 0.08
Килама Ги-Марселен 2 0.06
Массанга Шандрель 2 0.06
Саглам Геркем 1 0.03
Гулам Фаузи 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 9 0.25
Соу Али 5 0.14
Джигерджи Толга 5 (3) 0.14
Баич Риад 4 0.11
Педринью V 3 0.08
Сепас Реналдо 3 0.08
Родригес Гарри 2 0.06
Моруцан Олимпиу 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Бассогог Кристиан 2 0.06
Радакович Урош 1 0.03
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Флипс Алексис 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулам Фаузи 7 0
Кардешлер Эрдже 7 0
Дадашов Ренат 7 0
Ривас Ригоберто 6 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Беяз Омер 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Саглам Геркем 4 0
Синик Догукан 4 0
Йылмаз Реджеп 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Аличи Керим 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Буджемаа Мехди 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Чорекчи Камил 2 0
Максимович Никола 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Педру Руй III 2 0
Бекай Висар 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Абид Рейан 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 7 0
Радакович Урош 7 0
Соу Али 4 1
Сепас Реналдо 5 0
Джигерджи Толга 4 0
Муякич Нихад 4 0
Чанкая Атакан 4 0
Родригес Гарри 3 0
Педринью V 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Четин Мерт 3 0
Бекироглу Эфкан 1 1
Ганоушек Матей 2 0
Бассогог Кристиан 2 0
Озбир Эртач 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

14
18
Хатайспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Анкарагюджю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

7
21
Хатайспор
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
51% (18)
11% (4)
Анкарагюджю
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

21
39

Голы по времени матча

Забито

28
22
7 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
3
11%
2
9%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
2
7%
4
18%
31-45
5
18%
4
18%
46-60
8
29%
6
27%
61-75
8
29%
3
14%
76-90

Пропущено

23
28
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
4%
4
14%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
6
26%
5
18%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
4
17%
5
18%
61-75
6
26%
4
14%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
28 Не забивали 23
3
25%
3
14%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
4
33%
4
19%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
2
17%
2
10%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
20%
4
22%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
9
36%
4
22%
76-90

Забито

40
43
13 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 14
15 Не забивали 9
6
15%
5
12%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
3
8%
7
16%
31-45
9
23%
8
19%
46-60
8
20%
13
30%
61-75
10
25%
5
12%
76-90

Пропущено

48
46
20 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 29
6
13%
8
17%
1-15
6
13%
10
22%
16-30
8
17%
8
17%
31-45
6
13%
5
11%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
15
31%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0
Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1

Результаты матчей

Хатайспор
Анкарагюджю

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
11 раз 31%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 40%
1
12 раз 34%
3
6 раз 17%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 46%
0
8 раз 23%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
6
7
10
1.5
6
12
6
11
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
15
2
2
16
1.5
5
12
1
17
2.5
2
15
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
14
0.5
Больше Меньше
27
8
9
26
1.5
11
24
7
28
2.5
5
30
1
34
3.5
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 36 31 4 1 87 - 23 97
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 36 29 6 1 91 - 31 93
3.
Трабзонспор
 2:0 Заявка 36 19 4 13 63 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 36 16 7 13 48 - 42 55
6.
Касымпаша
 2:0 Заявка 36 15 7 14 59 - 63 52
7.
Ризеспор
 1:0 Заявка 36 15 7 14 48 - 54 52
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 36 12 14 10 50 - 47 50
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 0:2 Заявка 36 11 12 13 40 - 46 45
11.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 36 11 11 14 41 - 52 44
12.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 36 10 14 12 51 - 50 44
13.
Самсунспор
 0:3 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 3:0 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 36 8 16 12 43 - 46 40
16.
Газиантеп
 3:1 Заявка 36 10 8 18 43 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 36 9 11 16 44 - 46 38
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 36 7 14 15 39 - 49 35
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 36 8 9 19 40 - 72 33
20.
Истанбулспор
 0:2 Заявка 36 4 7 25 27 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 14 3 1 52 - 20 45
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 2:0 Заявка 18 11 1 6 33 - 23 34
5.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 9 4 5 31 - 21 31
9.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 8 4 6 31 - 31 28
11.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 7 7 4 30 - 16 28
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 7 7 4 30 - 24 28
13.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 5 8 5 26 - 25 23
18.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 5 3 10 20 - 32 18
20.
Истанбулспор
 0:2 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 13 4 1 36 - 9 43
3.
Трабзонспор
 2:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 6 4 8 21 - 25 22
7.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 5 4 9 18 - 31 19
10.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 2 11 24 - 32 17
11.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 4 4 10 20 - 29 16
13.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 4 3 11 20 - 39 15
14.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 2 8 8 22 - 28 14
16.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 0:2 Заявка 18 2 4 12 13 - 34 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 16 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
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Хатайспор
Ничья
Анкарагюджю
3.75
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3.45
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2.93
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Где смотреть матч Хатайспор 0:0 Анкарагюджю онлайн

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Хатайспор
Анкарагюджю
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