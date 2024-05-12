Тур: 36. Стадион: Новый стадион Хатая.
2:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаСиник Догукан
34' Желтая карточкаЧанкая Атакан
53' Желтая карточкаЧорекчи Камил
1:0
71' ГолСаглам Геркем
74' Желтая карточкаГулам Фаузи
81' Желтая карточкаКардешлер Эрдже
1:1
85' ГолМакеда Федерико
2:1
90' ГолДадашов Ренат
90' Желтая карточкаДемир Дженгиз
90' Желтая карточкаМакеда Федерико
90' Желтая карточкаПедру Руй
90'+8
Ход матча
34'
53'
71'
1:0
74'
81'
85'
90'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 5
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гулам
Фаузи
25
Озбир
Эртач
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ozhan Pulat
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Хатайспор
Анкарагюджю
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.33
Среднее время на гол
64
270
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.8
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|7 (2)
|0.19
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0.17
|Дадашов Ренат
|6 (3)
|0.17
|Ривас Ригоберто
|5
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.08
|Саглам Геркем
|2
|0.06
|Килама Ги-Марселен
|2
|0.06
|Массанга Шандрель
|2
|0.06
|Гулам Фаузи
|1
|0.03
|Синик Догукан
|1
|0.03
|Аличи Керим
|1
|0.03
|Ходжич Армин II
|1
|0.03
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Буджемаа Мехди
|1
|0.03
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.03
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Педру Руй III
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Пармак Абдулкадир
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|9
|0.25
|Соу Али
|5
|0.14
|Джигерджи Толга
|5 (3)
|0.14
|Баич Риад
|4
|0.11
|Педринью V
|3
|0.08
|Сепас Реналдо
|3
|0.08
|Македа Федерико
|3
|0.08
|Родригес Гарри
|2
|0.06
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.06
|Бассогог Кристиан
|2
|0.06
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|0
|0
|Флипс Алексис
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гулам Фаузи
|8
|0
|Кардешлер Эрдже
|8
|0
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Ривас Ригоберто
|6
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Беяз Омер
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Саглам Геркем
|4
|0
|Синик Догукан
|4
|0
|Йылмаз Реджеп
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Аличи Керим
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Педру Руй III
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Буджемаа Мехди
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Демир Дженгиз
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Абид Рейан
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|7
|0
|Радакович Урош
|7
|0
|Соу Али
|4
|1
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Джигерджи Толга
|4
|0
|Муякич Нихад
|4
|0
|Чанкая Атакан
|4
|0
|Родригес Гарри
|3
|0
|Педринью V
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Четин Мерт
|3
|0
|Бекироглу Эфкан
|1
|1
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Бассогог Кристиан
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Македа Федерико
|1
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
14
19
Хатайспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Анкарагюджю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
7
21
Хатайспор
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
50% (18)
11% (4)
Анкарагюджю
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
50% (18)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
21
40
Голы по времени матча
Забито
30
23
7 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
3
10%
2
9%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
9
30%
6
26%
61-75
9
30%
4
17%
76-90
Пропущено
24
30
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
1
4%
4
13%
1-15
3
13%
6
20%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
7
29%
29%
5
17%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
29 Не забивали 24
3
25%
3
14%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
4
33%
4
19%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
2
17%
2
10%
76-90
Пропущено
25
18
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
20%
4
22%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
9
36%
4
22%
76-90
Забито
42
44
13 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
15 Не забивали 9
6
14%
5
11%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
3
7%
7
16%
31-45
9
21%
8
18%
46-60
9
21%
13
30%
30%
61-75
11
26%
6
14%
76-90
Пропущено
49
48
20 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 30
6
12%
8
17%
1-15
6
12%
10
21%
16-30
8
16%
8
17%
31-45
6
12%
5
10%
46-60
7
14%
8
17%
61-75
16
33%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0
Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1
Результаты матчей
Хатайспор
Анкарагюджю
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
5 раз 28%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
11 раз 31%
2:1
6 раз 17%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 39%
1
12 раз 33%
3
6 раз 17%
2
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
17 раз 47%
0
8 раз 22%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
810
612
612
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
162
216
513
117
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2214
Больше Меньше
288
1026
1125
729
531
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|49 - 43
|55
|6.
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|60 - 64
|52
|7.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|51 - 48
|50
|8.
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|48 - 56
|49
|9.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|41 - 47
|45
|11.
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 53
|44
|12.
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 53
|44
|13.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|44 - 48
|39
|16.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 56
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|45 - 48
|37
|18.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|41 - 50
|37
|19.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|42 - 72
|36
|20.
|Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|18.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|19.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11