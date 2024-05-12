Тур: 36. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0:1
Второй тайм: 56'
0'
0:1
29' ГолДавидсон
36' Желтая карточкаХарисис Харилаос
42' Желтая карточкаДавидсон
45' Красная карточкаАкдаг Ибрахим
47' Желтая карточкаБа Уссейну
Ход матча
29'
0:1
36'
42'
45'
47'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
14
Камара
Самба
99
Палули
Мурат
27
Ба
Уссейну
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
20
Кеман
Оливье
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
95 Мениг КвинсиПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахНападающий
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
24 матча
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.83
1.08
Среднее время на гол
108
83
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
72
86
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|18 (4)
|0.5
|Койта Бенгали-Фоде
|6 (1)
|0.17
|Сайс Самуэль
|5
|0.14
|Османпаша Джанер
|3
|0.08
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.06
|Мениг Квинси
|2
|0.06
|Родригес Жерсон
|2
|0.06
|Квет Роман
|1
|0.03
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.03
|Бэрроу Моду
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Палули Мурат
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|14 (3)
|0.39
|Фигейредо Жоау
|7
|0.19
|Пелкас Димитрис
|6
|0.17
|Опоку Джером
|4
|0.11
|Абейд Мехди
|3
|0.08
|Давидсон
|3
|0.08
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|Кеман Оливье
|2
|0.06
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.03
|Озджан Беркай
|1 (1)
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|11
|0
|Чифтчи Угюр
|9
|0
|Харисис Харилаос
|9
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|4
|1
|Нжи Клинтон Муа
|3
|1
|Квет Роман
|4
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Вурал Али Шашал
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|Камара Самба
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Элмаз Бартуг
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Цакташ Мийо
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|8
|1
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Тюрюдж Дениз
|9
|0
|Опоку Джером
|7
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Илкхан Эмирхан
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
13
5
Сивасспор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Истанбул Башакшехир
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
14
26
Сивасспор
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
51% (18)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Истанбул Башакшехир
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
27
13
Упущенные победы
27
31
Голы по времени матча
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
6
27%
4
20%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
6
27%
6
30%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
6
33%
4
18%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
28%
4
18%
76-90
Забито
19
30
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
5
26%
6
20%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
26%
6
20%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
6
32%
5
17%
76-90
Пропущено
34
18
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
9%
5
28%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
9
26%
3
17%
31-45
5
15%
4
22%
46-60
9
26%
1
6%
61-75
4
12%
2
11%
76-90
Забито
41
50
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
11
27%
10
20%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
2
5%
6
12%
31-45
7
17%
10
20%
46-60
3
7%
9
18%
61-75
12
29%
29%
11
22%
76-90
Пропущено
52
40
25 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
4
8%
9
23%
1-15
6
12%
8
20%
16-30
15
29%
7
18%
31-45
8
15%
7
18%
46-60
10
19%
3
8%
61-75
9
17%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1
Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0
Результаты матчей
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
20 раз 57%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
6 раз 17%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
144
413
99
215
513
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
107
414
710
315
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
2411
827
1619
530
827
134
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|36
|31
|4
|1
|87 - 23
|97
|2.
|2:0 Заявка
|36
|29
|6
|1
|91 - 31
|93
|3.
|3:0 Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|1:0 Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|0:0 Заявка
|36
|16
|7
|13
|48 - 42
|55
|6.
|2:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|59 - 63
|52
|7.
|1:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|48 - 54
|52
|8.
|0:0 Заявка
|36
|12
|14
|10
|50 - 47
|50
|9.
|0:1 Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|0:2 Заявка
|36
|11
|12
|13
|40 - 46
|45
|11.
|0:2 Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 52
|44
|12.
|1:3 Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 50
|44
|13.
|0:3 Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|3:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|0:0 Заявка
|36
|8
|16
|12
|43 - 46
|40
|16.
|3:1 Заявка
|36
|10
|8
|18
|43 - 56
|38
|17.
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 46
|38
|18.
|0:0 Заявка
|36
|7
|14
|15
|39 - 49
|35
|19.
|0:1 Заявка
|36
|8
|9
|19
|40 - 72
|33
|20.
|0:3 Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|2:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|52 - 20
|45
|3.
|1:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|3:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|0:3 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|1:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|1:3 Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 21
|31
|9.
|0:2 Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|2:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 31
|28
|11.
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 16
|28
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 24
|28
|13.
|0:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|0:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|3:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|17.
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|26 - 25
|23
|18.
|3:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|20.
|0:3 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|1:1 Заявка
|18
|13
|4
|1
|36 - 9
|43
|3.
|3:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|2:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|7.
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 31
|19
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 32
|17
|11.
|3:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|0:2 Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 29
|16
|13.
|1:0 Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 39
|15
|14.
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|15.
|0:0 Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 28
|14
|16.
|1:3 Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|1:1 Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|0:3 Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|0:3 Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|16 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11