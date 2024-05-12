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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Сивасспор
0:1
Второй тайм: 56'
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
29' Гол
Давидсон
36' Желтая карточка
Харисис Харилаос
42' Желтая карточка
Давидсон
45' Красная карточка
Акдаг Ибрахим
47' Желтая карточка
Ба Уссейну

Ход матча

29'
0:1
Давидсон
(Дуарте Леонардо)
36'
Харисис Харилаос
 
42'
 
Давидсон
45'
Акдаг Ибрахим
 
47'
 
Ба Уссейну

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
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Сивасспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
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Все Коэффициенты
13
Николич
Джордже
4
Аппиндангойе
Аарон
44
Пуггурас
Ахиллеас
14
Камара
Самба
99
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
55
Койта
Бенгали-Фоде
8
Харисис
Харилаос
12
Акдаг
Ибрахим
90
Тургунбаев
Азизбек
9
Манай
Рей
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
15
Дюбуа
Лео
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
42
Шахинер
Омер
Али
20
Кеман
Оливье
11
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
Сивасспор
5-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Истанбул Башакшехир

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

24 матча

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
К
0:0
К
2:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
4:2
С
0:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.83
1.08

Среднее время на гол

108
83

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

72
86

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 18 (4) 0.5
Койта Бенгали-Фоде 6 (1) 0.17
Сайс Самуэль 5 0.14
Османпаша Джанер 3 0.08
Нжи Клинтон Муа 2 0.06
Мениг Квинси 2 0.06
Родригес Жерсон 2 0.06
Квет Роман 1 0.03
Аппиндангойе Аарон 1 0.03
Бэрроу Моду 1 0.03
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Чифтчи Угюр 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Палули Мурат 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 14 (3) 0.39
Фигейредо Жоау 7 0.19
Пелкас Димитрис 6 0.17
Опоку Джером 4 0.11
Абейд Мехди 3 0.08
Давидсон 3 0.08
Тюрюдж Дениз 2 0.06
Кеман Оливье 2 0.06
Дюбуа Лео 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Илкхан Эмирхан 1 0.03
Озджан Беркай 1 (1) 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Ба Уссейну 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 11 0
Чифтчи Угюр 9 0
Харисис Харилаос 9 0
Койта Бенгали-Фоде 4 1
Нжи Клинтон Муа 3 1
Квет Роман 4 0
Акдаг Ибрахим 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Вурал Али Шашал 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Пуггурас Ахиллеас 3 0
Камара Самба 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Элмаз Бартуг 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Цакташ Мийо 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 8 1
Фигейредо Жоау 6 2
Тюрюдж Дениз 9 0
Опоку Джером 7 1
Пелкас Димитрис 5 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Лима Лукас 4 0
Илкхан Эмирхан 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Давидсон 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Кеман Оливье 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Карзев Эден 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

13
5
Сивасспор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Истанбул Башакшехир
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

14
26
Сивасспор
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
51% (18)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Истанбул Башакшехир
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

27
13

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
6
27%
4
20%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
6
27%
6
30%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
6
33%
4
18%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
28%
4
18%
76-90

Забито

19
30
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
5
26%
6
20%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
26%
6
20%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
6
32%
5
17%
76-90

Пропущено

34
18
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
9%
5
28%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
9
26%
3
17%
31-45
5
15%
4
22%
46-60
9
26%
1
6%
61-75
4
12%
2
11%
76-90

Забито

41
50
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
11
27%
10
20%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
2
5%
6
12%
31-45
7
17%
10
20%
46-60
3
7%
9
18%
61-75
12
29%
29%
11
22%
76-90

Пропущено

52
40
25 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
4
8%
9
23%
1-15
6
12%
8
20%
16-30
15
29%
7
18%
31-45
8
15%
7
18%
46-60
10
19%
3
8%
61-75
9
17%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1
Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0

Результаты матчей

Сивасспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
20 раз 57%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
6 раз 17%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
4
4
13
1.5
9
9
2
15
2.5
5
13
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
7
4
14
1.5
7
10
3
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
24
11
8
27
1.5
16
19
5
30
2.5
8
27
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 36 31 4 1 87 - 23 97
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 36 29 6 1 91 - 31 93
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 36 16 7 13 48 - 42 55
6.
Касымпаша
 2:0 Заявка 36 15 7 14 59 - 63 52
7.
Ризеспор
 1:0 Заявка 36 15 7 14 48 - 54 52
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 36 12 14 10 50 - 47 50
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 0:2 Заявка 36 11 12 13 40 - 46 45
11.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 36 11 11 14 41 - 52 44
12.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 36 10 14 12 51 - 50 44
13.
Самсунспор
 0:3 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 3:0 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 36 8 16 12 43 - 46 40
16.
Газиантеп
 3:1 Заявка 36 10 8 18 43 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 36 9 11 16 44 - 46 38
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 36 7 14 15 39 - 49 35
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 36 8 9 19 40 - 72 33
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 36 4 7 25 27 - 71 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 14 3 1 52 - 20 45
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 9 4 5 31 - 21 31
9.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 8 4 6 31 - 31 28
11.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 7 7 4 30 - 16 28
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 7 7 4 30 - 24 28
13.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 5 8 5 26 - 25 23
18.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 5 3 10 20 - 32 18
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 13 4 1 36 - 9 43
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 6 4 8 21 - 25 22
7.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 5 4 9 18 - 31 19
10.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 2 11 24 - 32 17
11.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 4 4 10 20 - 29 16
13.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 4 3 11 20 - 39 15
14.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 2 8 8 22 - 28 14
16.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 16 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Ба Уссейну получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Тургунбаев Азизбек сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Койта Бенгали-Фоде бьет в цель!
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Акдаг Ибрахим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 42'
    Давидсон получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Харисис Харилаос получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Дуарте Леонардо сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Давидсон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Истанбул Башакшехир.
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Сивасспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
3.50
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8.40
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2.28
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Сивасспор
Истанбул Башакшехир
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