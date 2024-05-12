Тур: 36. Стадион: Вефа.
2:3
Конец матча
0'
1:0
34' ГолМендеш Райан
1:1
45' ГолЙылмаз Барыш
1:2
70' ГолМертенс Дрис
2:2
83' ГолМарсао v
2:3
90' ГолКутлу Беркан
90'+7
Ход матча
34'
45'
1:1
70'
1:2
83'
2:2
90'
2:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 13
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гюнтер
Корай
20
Мендеш
Райан
70
Марсао
v
23
Айхан
Кан
17
Кён
Деррик
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
70 Марсао vНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Галатасарай
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|8
|0.22
|Эйссерик Валентин
|5
|0.14
|Келес Джан
|5
|0.14
|Роден Маркус
|4
|0.11
|Марсао v
|4
|0.11
|Мендеш Райан
|3
|0.08
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.08
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|Фегули Софьян
|2 (1)
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Паолетти Флавио
|1
|0.03
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|Дурсун Салих
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Мор Эмре
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|23 (6)
|0.64
|Актюркоглу Мухаммед
|12 (3)
|0.33
|Мертенс Дрис
|9 (1)
|0.25
|Заха Уилфрид
|9
|0.25
|Йылмаз Барыш
|6
|0.17
|Зиеш Хаким
|6
|0.17
|Демирбай Керем
|6 (1)
|0.17
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0.11
|Санчес Давинсон
|2
|0.06
|Нельссон Виктор
|2
|0.06
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|Кён Деррик
|1
|0.03
|Кутлу Беркан
|1
|0.03
|Бакамбу Седрик
|1
|0.03
|Оливейра Сержиу
|1
|0.03
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|Боэ Саша
|1
|0.03
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|9
|1
|Эйссерик Валентин
|7
|1
|Бираски Давиде
|7
|1
|Мендеш Райан
|5
|2
|Мерджан Левент
|7
|0
|Фегули Софьян
|4
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ласанья Кевин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Весели Фредерик
|2
|0
|Паолетти Флавио
|2
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Марсао v
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|7
|0
|Йылмаз Барыш
|6
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Айхан Кан
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Нельссон Виктор
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Икарди Мауро
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Галатасарай
100%
0 побед 18 поражений
Первый тайм
6% (1)
17% (3)
78% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
11
2
Фатих Карагюмрюк
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Галатасарай
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
56% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
8
50
Фатих Карагюмрюк
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (18)
33% (12)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
28% (10)
25% (9)
Галатасарай
42.4%
57.6%
14 побед 19 поражений
Первый тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Сухие победы
12
10
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
19
52
Голы по времени матча
Забито
32
38
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
1
3%
6
16%
1-15
2
6%
2
5%
16-30
11
34%
6
16%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
3
9%
10
26%
61-75
11
34%
9
24%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
Забито
14
50
5 В 1-м тайме 26
9 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 15
25 Не забивали 18
2
14%
5
10%
1-15
0
0%
7
14%
16-30
3
21%
14
28%
31-45
3
21%
5
10%
46-60
1
7%
6
12%
61-75
5
36%
12
24%
76-90
Пропущено
30
15
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 12
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
3
10%
6
40%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
9
30%
1
7%
76-90
Забито
46
88
19 В 1-м тайме 40
27 Во 2-м тайме 48
16 Забивали первыми 28
11 Не забивали 3
3
7%
11
13%
1-15
2
4%
9
10%
16-30
14
30%
20
23%
31-45
7
15%
10
11%
46-60
4
9%
16
18%
61-75
16
35%
21
24%
76-90
Пропущено
47
25
20 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 6
29 Не пропускали 19
5
11%
2
8%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
10
21%
4
16%
31-45
7
15%
8
32%
46-60
6
13%
4
16%
61-75
14
30%
30%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1
Галатасарай
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4
Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Галатасарай
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
1
2 раза 11%
6
2 раза 11%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
2
12 раз 33%
1
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
99
162
513
810
315
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
162
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
342
1224
279
531
1521
333
828
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|49 - 43
|55
|6.
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|60 - 64
|52
|7.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|51 - 48
|50
|8.
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|48 - 56
|49
|9.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|41 - 47
|45
|11.
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 53
|44
|12.
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 53
|44
|13.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|44 - 48
|39
|16.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 56
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|45 - 48
|37
|18.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|41 - 50
|37
|19.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|42 - 72
|36
|20.
|Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|18.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|19.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11