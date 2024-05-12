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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
2:3
Конец матча
Галатасарай
0'
1:0
34' Гол
Мендеш Райан
1:1
45' Гол
Йылмаз Барыш
1:2
70' Гол
Мертенс Дрис
2:2
83' Гол
Марсао v
2:3
90' Гол
Кутлу Беркан
90'+7
31
Сиригу
Сальваторе
30
Сангаре
Назим
25
Гюнтер
Корай
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
21
Курбелис
Димитрис
7
Келес
Джан
9
Эйссерик
Валентин
20
Мендеш
Райан
70
Марсао
v
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
17
Кён
Деррик
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
9
Икарди
Мауро
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Галатасарай

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:2
С
1:0
С
3:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 8 0.22
Эйссерик Валентин 5 0.14
Келес Джан 5 0.14
Роден Маркус 4 0.11
Марсао v 4 0.11
Мендеш Райан 3 0.08
Дурсун Сердар 3 (1) 0.08
Ласанья Кевин 2 0.06
Фегули Софьян 2 (1) 0.06
Мерджан Левент 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Паолетти Флавио 1 0.03
Стураро Стефано 1 0.03
Дурсун Салих 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Мор Эмре 1 0.03
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 23 (6) 0.64
Актюркоглу Мухаммед 12 (3) 0.33
Мертенс Дрис 9 (1) 0.25
Заха Уилфрид 9 0.25
Йылмаз Барыш 6 0.17
Зиеш Хаким 6 0.17
Демирбай Керем 6 (1) 0.17
Бардакчи Абдулкерим 4 0.11
Санчес Давинсон 2 0.06
Нельссон Виктор 2 0.06
Айхан Кан 1 0.03
Торрейра Лукас 1 0.03
Кён Деррик 1 0.03
Кутлу Беркан 1 0.03
Бакамбу Седрик 1 0.03
Оливейра Сержиу 1 0.03
Винисиус Карлос 1 0.03
Боэ Саша 1 0.03
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Айдын Эюп 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 9 1
Эйссерик Валентин 7 1
Бираски Давиде 7 1
Мендеш Райан 5 2
Мерджан Левент 7 0
Фегули Софьян 4 1
Дурсун Салих 4 0
Курбелис Димитрис 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Ласанья Кевин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Мор Эмре 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Весели Фредерик 2 0
Паолетти Флавио 2 0
Дитуро Матиас 1 0
Марсао v 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 7 0
Йылмаз Барыш 6 0
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Айхан Кан 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Нельссон Виктор 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Окан Бурук 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Икарди Мауро 2 0
Демирбай Керем 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Кён Деррик 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Галатасарай
100%
0 побед 18 поражений
Первый тайм
6% (1)
17% (3)
78% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

11
2
Фатих Карагюмрюк
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Галатасарай
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
56% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

8
50
Фатих Карагюмрюк
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (18)
33% (12)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
28% (10)
25% (9)
Галатасарай
42.4%
57.6%
14 побед 19 поражений
Первый тайм
25% (9)
36% (13)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)

Сухие победы

12
10

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

19
52

Голы по времени матча

Забито

32
38
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
1
3%
6
16%
1-15
2
6%
2
5%
16-30
11
34%
6
16%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
3
9%
10
26%
61-75
11
34%
9
24%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Забито

14
50
5 В 1-м тайме 26
9 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 15
25 Не забивали 18
2
14%
5
10%
1-15
0
0%
7
14%
16-30
3
21%
14
28%
31-45
3
21%
5
10%
46-60
1
7%
6
12%
61-75
5
36%
12
24%
76-90

Пропущено

30
15
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 12
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
3
10%
6
40%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
9
30%
1
7%
76-90

Забито

46
88
19 В 1-м тайме 40
27 Во 2-м тайме 48
16 Забивали первыми 28
11 Не забивали 3
3
7%
11
13%
1-15
2
4%
9
10%
16-30
14
30%
20
23%
31-45
7
15%
10
11%
46-60
4
9%
16
18%
61-75
16
35%
21
24%
76-90

Пропущено

47
25
20 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 6
29 Не пропускали 19
5
11%
2
8%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
10
21%
4
16%
31-45
7
15%
8
32%
46-60
6
13%
4
16%
61-75
14
30%
30%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1
Галатасарай
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4
Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Галатасарай

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
1
2 раза 11%
6
2 раза 11%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
2
12 раз 33%
1
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
9
9
1.5
16
2
5
13
2.5
8
10
3
15
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
2
3
15
1.5
11
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
34
2
12
24
1.5
27
9
5
31
2.5
15
21
3
33
3.5
8
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 Заявка 36 16 7 13 49 - 43 55
6.
Касымпаша
 Заявка 36 15 7 14 60 - 64 52
7.
Аланьяспор
 Заявка 36 12 14 10 51 - 48 50
8.
Ризеспор
 Заявка 36 14 7 15 48 - 56 49
9.
Сивасспор
 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 Заявка 36 11 12 13 41 - 47 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 36 11 11 14 41 - 53 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 36 10 14 12 51 - 53 44
13.
Самсунспор
 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 Заявка 36 8 15 13 44 - 48 39
16.
Газиантеп
 Заявка 36 10 8 18 46 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 36 9 10 17 45 - 48 37
18.
Хатайспор
 Заявка 36 8 13 15 41 - 50 37
19.
Пендикспор
 Заявка 36 9 9 18 42 - 72 36
20.
Истанбулспор
 Заявка 36 4 7 25 27 - 71 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
9.
Антальяспор
 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
18.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
19.
Газиантеп
 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
7.
Сивасспор
 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
11.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
16.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
17.
Хатайспор
 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
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