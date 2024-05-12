Тур: 36. Стадион: Пендик.
0:1
Второй тайм: 54'
Ход матча
44'
0:1
45'
45'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
22
Озгенч
Эрдем
58
Кайя
Гёкхан
66
Лусамба
Арно
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
-
66 Уста ГювенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Нападающий
-
19 Диуф УмарНападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пендикспор
Ризеспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
67
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.17
|Акбунар Халиль
|5
|0.14
|Найир Умут
|3
|0.08
|Тюрам Рожерио
|3
|0.08
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.08
|Кайя Гёкхан
|2
|0.06
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|Диаби Абдулай
|2
|0.06
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0.06
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Мидтше Фредрик
|1
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.25
|Олавоин Ибрахим
|8
|0.22
|Гайч Адольфо
|8
|0.22
|Зекири Альтин
|5
|0.14
|Кесер Бенхур
|4
|0.11
|Шелви Джонджо
|3
|0.08
|Минчев Мартин
|3
|0.08
|Мочи Отилла
|2
|0.06
|Топчу Эмир Хан
|1
|0.03
|Нильсен Каспер
|1
|0.03
|Акинтола Дэвид
|1
|0.03
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.03
|Мари Джон
|1
|0.03
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Аккан Гёкхан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|6
|3
|Эзтюрк Алпаслан
|7
|0
|Секейра Нуну
|7
|0
|Лусамба Арно
|5
|1
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Акдаг Ибрахим
|4
|0
|Канполат Эрдем
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Диаби Абдулай
|3
|0
|Найир Умут
|3
|0
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Акча Мурат
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|11
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Варешанович Дал
|7
|0
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Шелви Джонджо
|5
|0
|Нильсен Каспер
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Мочи Отилла
|3
|1
|Аккан Гёкхан
|3
|0
|Зауэр Густаво
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аликулов Хусниддин
|3
|0
|Пехливан Халиль
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
10
Пендикспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
30
8
Упущенные победы
14
26
Пендикспор
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
23% (8)
37% (13)
Ризеспор
21.4%
78.6%
6 побед 22 поражения
Первый тайм
9% (3)
40% (14)
51% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
26% (9)
54% (19)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
14
Волевые победы
32
11
Упущенные победы
24
36
Голы по времени матча
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
18%
6
32%
61-75
6
27%
5
26%
76-90
Пропущено
29
39
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
3
10%
6
15%
1-15
4
14%
4
10%
16-30
3
10%
6
15%
31-45
5
17%
5
13%
46-60
4
14%
8
21%
61-75
10
34%
10
26%
76-90
Забито
20
27
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
2
10%
2
7%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
5
25%
6
22%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
8
40%
9
33%
76-90
Пропущено
40
16
16 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 8
6
15%
4
25%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
7
18%
2
13%
31-45
9
23%
4
25%
46-60
3
8%
3
19%
61-75
12
30%
3
19%
76-90
Забито
42
46
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 11
6
14%
4
9%
1-15
7
17%
6
13%
16-30
7
17%
10
22%
31-45
3
7%
5
11%
46-60
5
12%
7
15%
61-75
14
33%
14
30%
76-90
Пропущено
69
55
26 В 1-м тайме 22
43 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 18
31 Не пропускали 23
9
13%
10
18%
1-15
7
10%
4
7%
16-30
10
14%
8
15%
31-45
14
20%
9
16%
46-60
7
10%
11
20%
61-75
22
32%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0
Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2
Результаты матчей
Пендикспор
Ризеспор
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
4:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
4:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
144
512
711
215
513
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
107
414
611
117
215
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
2411
926
1322
332
728
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|36
|31
|4
|1
|87 - 23
|97
|2.
|2:0 Заявка
|36
|29
|6
|1
|91 - 31
|93
|3.
|3:0 Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|1:0 Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|0:0 Заявка
|36
|16
|7
|13
|48 - 42
|55
|6.
|2:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|59 - 63
|52
|7.
|1:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|48 - 54
|52
|8.
|0:0 Заявка
|36
|12
|14
|10
|50 - 47
|50
|9.
|0:1 Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|0:2 Заявка
|36
|11
|12
|13
|40 - 46
|45
|11.
|0:2 Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 52
|44
|12.
|1:3 Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 50
|44
|13.
|0:3 Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|3:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|0:0 Заявка
|36
|8
|16
|12
|43 - 46
|40
|16.
|3:1 Заявка
|36
|10
|8
|18
|43 - 56
|38
|17.
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 46
|38
|18.
|0:0 Заявка
|36
|7
|14
|15
|39 - 49
|35
|19.
|0:1 Заявка
|36
|8
|9
|19
|40 - 72
|33
|20.
|0:3 Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|2:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|52 - 20
|45
|3.
|1:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|3:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|0:3 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|1:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|1:3 Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 21
|31
|9.
|0:2 Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|2:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 31
|28
|11.
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 16
|28
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 24
|28
|13.
|0:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|0:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|3:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|17.
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|26 - 25
|23
|18.
|3:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|20.
|0:3 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|1:1 Заявка
|18
|13
|4
|1
|36 - 9
|43
|3.
|3:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|2:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|7.
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 31
|19
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 32
|17
|11.
|3:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|0:2 Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 29
|16
|13.
|1:0 Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 39
|15
|14.
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|15.
|0:0 Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 28
|14
|16.
|1:3 Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|1:1 Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|0:3 Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|0:3 Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|16 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11