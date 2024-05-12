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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Пендикспор
2:1
Конец матча
Ризеспор
0'
0:1
44' Гол
Шелви Джонджо
45' Желтая карточка
Пехливан Халиль
0:1
45' Не забитый пенальти
Тиам Маме
1:1
65' Гол
Тиам Маме
65' Желтая карточка
Минчев Мартин
2:1
74' Гол
Найир Умут
74' Желтая карточка
Аликулов Хусниддин
82' Желтая карточка
Тиам Маме
83' Желтая карточка
Шелви Джонджо
90' Желтая карточка
Пала Митхат
90' Желтая карточка
Канполат Эрдем
90' Желтая карточка
Секейра Нуну
90'+9
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
23
Велинтон
Соуза
3
Ташдемир
Эмре
58
Кайя
Гёкхан
5
Н'Диайе
Папа
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
27
Тиам
Маме
1
Четин
Тарык
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
4
Мочи
Отилла
3
Пехливан
Халиль
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
24
Сарикайя
Муаммер
77
Зекири
Альтин
89
Минчев
Мартин
Пендикспор
4-3-3
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Ризеспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
5:1
ПЛТ
3:2
ПЛТ
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.17
Акбунар Халиль 5 0.14
Найир Умут 4 0.11
Тюрам Рожерио 3 0.08
Ромеро Оскар 3 (3) 0.08
Кайя Гёкхан 2 0.06
Велинтон Соуза 2 0.06
Диаби Абдулай 2 0.06
Эзтюрк Алпаслан 2 0.06
Секейра Нуну 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Мидтше Фредрик 1 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Н'Диайе Папа 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.25
Олавоин Ибрахим 8 0.22
Гайч Адольфо 8 0.22
Зекири Альтин 5 0.14
Кесер Бенхур 4 0.11
Шелви Джонджо 3 0.08
Минчев Мартин 3 0.08
Мочи Отилла 2 0.06
Топчу Эмир Хан 1 0.03
Нильсен Каспер 1 0.03
Акинтола Дэвид 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Мари Джон 1 0.03
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Аккан Гёкхан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 6 3
Секейра Нуну 8 0
Эзтюрк Алпаслан 7 0
Лусамба Арно 5 1
Канполат Эрдем 5 0
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Акдаг Ибрахим 4 0
Асан Серкан 2 1
Диаби Абдулай 3 0
Тиам Маме 3 0
Найир Умут 3 0
Рассул Джохер Хадим 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Акча Мурат 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Ташдемир Эмре 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 11 1
Пала Митхат 7 1
Варешанович Дал 7 0
Шелви Джонджо 6 0
Олавоин Ибрахим 6 0
Нильсен Каспер 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Мочи Отилла 3 1
Минчев Мартин 4 0
Аликулов Хусниддин 4 0
Аккан Гёкхан 3 0
Пехливан Халиль 3 0
Зауэр Густаво 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Четин Тарык 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
11
Пендикспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Ризеспор
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

30
8

Упущенные победы

14
26
Пендикспор
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
22% (8)
36% (13)
Ризеспор
20.7%
79.3%
6 побед 23 поражения
Первый тайм
11% (4)
39% (14)
50% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
25% (9)
56% (20)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
14

Волевые победы

33
11

Упущенные победы

24
37

Голы по времени матча

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
2
8%
5
25%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
6
25%
6
30%
61-75
6
25%
5
25%
76-90

Пропущено

30
41
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
3
10%
6
15%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
10
33%
10
24%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
2
10%
2
7%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
5
25%
6
22%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
8
40%
9
33%
76-90

Пропущено

40
16
16 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 8
6
15%
4
25%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
7
18%
2
13%
31-45
9
23%
4
25%
46-60
3
8%
3
19%
61-75
12
30%
3
19%
76-90

Забито

44
47
20 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
8 Не забивали 11
6
14%
4
9%
1-15
7
16%
6
13%
16-30
7
16%
11
23%
31-45
3
7%
5
11%
46-60
7
16%
7
15%
61-75
14
32%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

70
57
27 В 1-м тайме 22
43 Во 2-м тайме 35
20 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 24
9
13%
10
18%
1-15
7
10%
4
7%
16-30
11
16%
8
14%
31-45
14
20%
9
16%
46-60
7
10%
13
23%
61-75
22
31%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0
Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2

Результаты матчей

Пендикспор
Ризеспор

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

4:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
4:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
7
11
2
16
2.5
5
13
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
7
4
14
1.5
6
12
1
17
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
25
11
10
26
1.5
13
23
3
33
2.5
7
29
2
34
3.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 Заявка 36 16 7 13 49 - 43 55
6.
Касымпаша
 Заявка 36 15 7 14 60 - 64 52
7.
Аланьяспор
 Заявка 36 12 14 10 51 - 48 50
8.
Ризеспор
 Заявка 36 14 7 15 48 - 56 49
9.
Сивасспор
 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 Заявка 36 11 12 13 41 - 47 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 36 11 11 14 41 - 53 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 36 10 14 12 51 - 53 44
13.
Самсунспор
 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 Заявка 36 8 15 13 44 - 48 39
16.
Газиантеп
 Заявка 36 10 8 18 46 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 36 9 10 17 45 - 48 37
18.
Хатайспор
 Заявка 36 8 13 15 41 - 50 37
19.
Пендикспор
 Заявка 36 9 9 18 42 - 72 36
20.
Истанбулспор
 Заявка 36 4 7 25 27 - 71 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
9.
Антальяспор
 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
18.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
19.
Газиантеп
 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
7.
Сивасспор
 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
11.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
16.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
17.
Хатайспор
 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Тиам Маме пробил пенальти, но не смог забить!
    • 48'
      Пехливан Халиль получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Акинтола Дэвид сделал результативную передачу.
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