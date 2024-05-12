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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Касымпаша
2:0
Второй тайм: 56'
Антальяспор
0'
1:0
16' Гол
Нгой Жульен
2:0
37' Гол
Да Кошта Нуну
44' Желтая карточка
Озчан Ясин

Ход матча

13'
 
Герджалиу Амар
Топрак Омер
16'
Нгой Жульен
(Фалл Мамаду)
1:0
37'
Да Кошта Нуну
(Бен Уаннес Мортада)
2:0
44'
Озчан Ясин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Антальяспор
1.92
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Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
12
Бен
Уаннес
Мортада
26
Садику
Лорет
58
Озчан
Ясин
23
Поросо
Джексон
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
9
Нгой
Жульен
18
Да
Кошта
Нуну
1
Лейте
Элтон
89
Сари
Вейсел
44
Налдо
Гомес
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
17
Ешильюрт
Эрдоган
18
Калузиньски
Якуб
8
Шарич
Дарио
10
Ларссон
Сэм
16
Сафури
Рамиз
97
Ассомбалонга
Бритт
Касымпаша
4-1-4-1
Антальяспор
4-4-2

История личных встреч

Касымпаша
Антальяспор

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:0
С
3:1
С
0:2
С
2:4
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
1:2
С
2:3
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
2:3
С
3:1
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.83
0.85

Среднее время на гол

49
106

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.46
1.83

Среднее время на гол

61
49

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.64
1.32

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 14 (2) 0.39
Да Кошта Нуну 13 0.36
Фалл Мамаду 8 0.22
Бен Уаннес Мортада 6 0.17
Хайрадинович Харис 4 (2) 0.11
Винк Клаудио 3 0.08
Нгой Жульен 2 0.06
Гюл Гёкхан 2 0.06
Гомис Ирон 1 0.03
Омеруо Кеннет 1 0.03
Озчан Ясин 1 0.03
Поросо Джексон 1 0.03
Чаглаян Огулджан 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 15 (4) 0.42
Джехезкель Сагив 6 0.17
Ларссон Сэм 5 0.14
Ешильюрт Эрдоган 3 0.08
Шарич Дарио 3 0.08
Ван де Стрек Сандер 2 0.06
Вурал Гюрай 1 0.03
Балчи Бюньямин 1 0.03
Бютюки Зюмер 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Топрак Омер 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 7 1
Бен Уаннес Мортада 7 0
Омеруо Кеннет 5 1
Чифтпынар Садик 5 0
Кара Айтач 4 0
Фалл Мамаду 4 0
Гомис Ирон 4 0
Озчан Ясин 4 0
Янниотис Андреас 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Гюл Гёкхан 3 0
Айдын Тайлан Утку 3 0
Янар Али 2 0
Поросо Джексон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Чаглаян Огулджан 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 9 0
Ешильюрт Эрдоган 8 0
Букса Адам 8 0
Вурал Гюрай 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Сафури Рамиз 4 1
Ассомбалонга Бритт 5 0
Ван де Стрек Сандер 3 1
Джехезкель Сагив 4 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Шарич Дарио 2 0
Узун Эмре 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Антальяспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
11
Касымпаша
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Антальяспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

19
19
Касымпаша
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Антальяспор
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

29
8

Упущенные победы

30
30

Голы по времени матча

Забито

30
20
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
3
10%
3
15%
1-15
6
20%
2
10%
16-30
4
13%
5
25%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
7
23%
4
20%
76-90

Пропущено

30
27
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
10%
3
11%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
7
23%
7
26%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
7
23%
6
22%
76-90

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
1
4%
5
25%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
9
35%
3
15%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
6
23%
2
10%
76-90

Пропущено

34
17
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
15%
3
18%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
5
29%
29%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
4
12%
2
12%
61-75
9
26%
4
24%
76-90

Забито

56
40
22 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
4
7%
8
20%
1-15
9
16%
6
15%
16-30
9
16%
9
23%
31-45
15
27%
6
15%
46-60
6
11%
5
13%
61-75
13
23%
6
15%
76-90

Пропущено

64
44
32 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 27
8
13%
6
14%
1-15
11
17%
3
7%
16-30
13
20%
12
27%
31-45
8
13%
6
14%
46-60
8
13%
7
16%
61-75
16
25%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2
Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2
Антальяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0
Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0

Результаты матчей

Касымпаша
Антальяспор

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 29%
1
9 раз 26%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
5
9
8
1.5
6
12
6
11
2.5
1
17
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
5
9
9
1.5
5
12
5
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
25
10
18
17
1.5
11
24
11
24
2.5
3
32
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 36 31 4 1 87 - 23 97
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 36 29 6 1 91 - 31 93
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 36 16 7 13 48 - 42 55
6.
Касымпаша
 2:0 Заявка 36 15 7 14 59 - 63 52
7.
Ризеспор
 1:0 Заявка 36 15 7 14 48 - 54 52
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 36 12 14 10 50 - 47 50
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 0:2 Заявка 36 11 12 13 40 - 46 45
11.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 36 11 11 14 41 - 52 44
12.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 36 10 14 12 51 - 50 44
13.
Самсунспор
 0:3 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 3:0 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 36 8 16 12 43 - 46 40
16.
Газиантеп
 3:1 Заявка 36 10 8 18 43 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 36 9 11 16 44 - 46 38
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 36 7 14 15 39 - 49 35
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 36 8 9 19 40 - 72 33
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 36 4 7 25 27 - 71 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 14 3 1 52 - 20 45
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 9 4 5 31 - 21 31
9.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 8 4 6 31 - 31 28
11.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 7 7 4 30 - 16 28
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 7 7 4 30 - 24 28
13.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 5 8 5 26 - 25 23
18.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 5 3 10 20 - 32 18
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 13 4 1 36 - 9 43
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 6 4 8 21 - 25 22
7.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 5 4 9 18 - 31 19
10.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 2 11 24 - 32 17
11.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 4 4 10 20 - 29 16
13.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 4 3 11 20 - 39 15
14.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 2 8 8 22 - 28 14
16.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 16 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Антальяспор
1.92
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3.80
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3.80
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Где смотреть матч Касымпаша 2:0 Антальяспор онлайн

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