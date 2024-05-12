Тур: 36. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
3:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолНгой Жульен
2:0
37' ГолДа Кошта Нуну
44' Желтая карточкаОзчан Ясин
80' Красная карточкаЕшильюрт Эрдоган
80' Желтая карточкаСари Вейсел
3:0
82' ПенальтиХайрадинович Харис
3:1
90' ГолГерджалиу Амар
90'+6
Ход матча
16'
1:0
37'
44'
73'
80'
80'
82'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 7
-
21 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
26
Садику
Лорет
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
89
Сари
Вейсел
44
Налдо
Гомес
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
16
Сафури
Рамиз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Садику ЛоретЗащитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
16 Сафури РамизНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
72 Топрак ХарунЗащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
-
-
26 Burak Ingenc
-
Главный тренер: Ялчин Серген
История личных встреч
Касымпаша
Антальяспор
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.83
0.85
Среднее время на гол
49
106
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.46
1.83
Среднее время на гол
61
49
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
1.64
1.32
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|14 (2)
|0.39
|Да Кошта Нуну
|13
|0.36
|Фалл Мамаду
|8
|0.22
|Бен Уаннес Мортада
|6
|0.17
|Хайрадинович Харис
|5 (3)
|0.14
|Винк Клаудио
|3
|0.08
|Нгой Жульен
|2
|0.06
|Гюл Гёкхан
|2
|0.06
|Гомис Ирон
|1
|0.03
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|Озчан Ясин
|1
|0.03
|Поросо Джексон
|1
|0.03
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|15 (4)
|0.42
|Джехезкель Сагив
|6
|0.17
|Ларссон Сэм
|5
|0.14
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.08
|Шарич Дарио
|3
|0.08
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.06
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|1
|0.03
|Бютюки Зюмер
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Герджалиу Амар
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Узун Эмре
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|7
|1
|Бен Уаннес Мортада
|7
|0
|Омеруо Кеннет
|5
|1
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Кара Айтач
|4
|0
|Фалл Мамаду
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Озчан Ясин
|4
|0
|Янниотис Андреас
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Гюл Гёкхан
|3
|0
|Айдын Тайлан Утку
|3
|0
|Янар Али
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Чаглаян Огулджан
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|10
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|8
|1
|Букса Адам
|8
|0
|Вурал Гюрай
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Сафури Рамиз
|4
|1
|Ассомбалонга Бритт
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|1
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Узун Эмре
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Антальяспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
11
12
Касымпаша
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Антальяспор
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
19
19
Касымпаша
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Антальяспор
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
30
8
Упущенные победы
30
31
Голы по времени матча
Забито
33
21
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
3
9%
3
14%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
5
15%
5
24%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
8
24%
5
24%
76-90
Пропущено
31
30
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
10%
3
10%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
7
23%
8
27%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
8
26%
7
23%
76-90
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
1
4%
5
25%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
9
35%
3
15%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
6
23%
2
10%
76-90
Пропущено
34
17
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
15%
3
18%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
5
29%
29%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
4
12%
2
12%
61-75
9
26%
4
24%
76-90
Забито
59
41
24 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
4
7%
8
20%
1-15
10
17%
6
15%
16-30
10
17%
9
22%
31-45
15
25%
6
15%
46-60
6
10%
5
12%
61-75
14
24%
7
17%
76-90
Пропущено
65
47
32 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 28
8
12%
6
13%
1-15
11
17%
4
9%
16-30
13
20%
13
28%
31-45
8
12%
6
13%
46-60
8
12%
7
15%
61-75
17
26%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2
Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2
Антальяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0
Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0
Результаты матчей
Касымпаша
Антальяспор
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
11 раз 31%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
108
612
711
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
99
513
513
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
2610
1917
1125
1224
333
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|49 - 43
|55
|6.
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|60 - 64
|52
|7.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|51 - 48
|50
|8.
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|48 - 56
|49
|9.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|41 - 47
|45
|11.
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 53
|44
|12.
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 53
|44
|13.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|44 - 48
|39
|16.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 56
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|45 - 48
|37
|18.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|41 - 50
|37
|19.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|42 - 72
|36
|20.
|Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|18.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|19.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11