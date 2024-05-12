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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Коньяспор
3:0
Второй тайм: 56'
Самсунспор
0'
1:0
21' Гол
Н'Зонзи Стивен
2:0
28' Гол
Хауберт Гильерме
31' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
33' Желтая карточка
Чифт Юнус Эмре
3:0
38' Гол
Чикалеши Сокол
43' Желтая карточка
Раман Бенито

Ход матча

21'
Н'Зонзи Стивен
(Ндао Алассан)
1:0
28'
Хауберт Гильерме
(Юлгюн Огулджан)
2:0
31'
Хадебе Тинейдж
 
33'
 
Чифт Юнус Эмре
38'
Чикалеши Сокол
(Хауберт Гильерме)
3:0
43'
 
Раман Бенито
46'
 
Фофана Морике
Раман Бенито
46'
 
Нтчам Оливье
Тэт Флавьен

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Самсунспор
3.25
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4.73
9.38
Все Коэффициенты
27
Словик
Якуб
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Хадебе
Тинейдж
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
6
Дикмен
Сонер
18
Ндао
Алассан
35
Юлгюн
Огулджан
72
Этеми
Вален
17
Чикалеши
Сокол
1
Коджук
Окан
17
Шиндлер
Кингсли
22
Чифт
Юнус
Эмре
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
48
Антальялы
Тайлан
13
Тэт
Флавьен
36
Раман
Бенито
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
Коньяспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Самсунспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
ТМК
3:2
ТПЛ
1:1
ТПЛ
2:2
АЛ
0:0
АЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 12 (8) 0.33
Хауберт Гильерме 5 (1) 0.14
Андреасен Лука 5 0.14
Н'Зонзи Стивен 3 0.08
Морено Марлос 2 0.06
Ндао Алассан 2 0.06
Мурич Роберт 2 0.06
Язгылы Угурджан 2 0.06
Этеми Вален 1 0.03
Огюз Ахмет 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Чикылдэу Александру 1 0.03
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 8 0.22
Нтчам Оливье 6 (4) 0.17
Хольсе Карло 5 0.14
Кылынч Эмре 4 0.11
Ван Дронгелен Рик 3 0.08
Кара Эркан 3 (1) 0.08
Антальялы Тайлан 2 (2) 0.06
Димата Ландри 2 0.06
Явру Зеки 1 0.03
Айдогду Сонер 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 7 1
Огюз Ахмет 7 0
Демирбаг Адиль 4 1
Хадебе Тинейдж 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Язгылы Угурджан 4 0
Самбу Були 4 0
Словик Якуб 3 0
Чикалеши Сокол 3 0
Этеми Вален 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Паш Бруно 2 0
Ндао Алассан 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Демир Мухаммет 1 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 5 1
Муандилмаджи Мариус 5 1
Озтюрк Алим 6 0
Ван Дронгелен Рик 6 0
Кылынч Эмре 4 0
Фофана Морике 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Челик Осман 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Аит Бенассер Юссеф 4 0
Хольсе Карло 4 0
Раман Бенито 3 0
Явру Зеки 3 0
Антальялы Тайлан 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Чифт Юнус Эмре 3 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Самсунспор
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
10
Коньяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Самсунспор
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

13
25
Коньяспор
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Самсунспор
19.2%
80.8%
5 побед 21 поражение
Первый тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

24
35

Голы по времени матча

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 0
21 Не забивали 25
3
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
5
25%
4
31%
76-90

Пропущено

19
29
5 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 17
11 Не пропускали 17
2
11%
7
24%
1-15
1
5%
7
24%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
8
42%
5
17%
76-90

Забито

17
27
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
1
6%
7
26%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
5
29%
29%
1
4%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
4
24%
10
37%
76-90

Пропущено

26
16
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
8%
3
19%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
5
19%
5
31%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
8
31%
4
25%
76-90
1
0%
0%

Забито

37
40
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
4
11%
7
18%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
10
27%
3
8%
31-45
7
19%
6
15%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
9
24%
14
35%
76-90

Пропущено

45
45
14 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 25
23 Не пропускали 27
4
9%
10
22%
1-15
3
7%
10
22%
16-30
7
16%
8
18%
31-45
6
13%
3
7%
46-60
8
18%
5
11%
61-75
16
36%
9
20%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2
Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1
Самсунспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0

Результаты матчей

Коньяспор
Самсунспор

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
6
11
1.5
9
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
7
3
15
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
24
11
9
26
1.5
11
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 36 31 4 1 87 - 23 97
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 36 29 6 1 91 - 31 93
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 36 16 7 13 48 - 42 55
6.
Касымпаша
 2:0 Заявка 36 15 7 14 59 - 63 52
7.
Ризеспор
 1:0 Заявка 36 15 7 14 48 - 54 52
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 36 12 14 10 50 - 47 50
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 0:2 Заявка 36 11 12 13 40 - 46 45
11.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 36 11 11 14 41 - 52 44
12.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 36 10 14 12 51 - 50 44
13.
Самсунспор
 0:3 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 3:0 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 36 8 16 12 43 - 46 40
16.
Газиантеп
 3:1 Заявка 36 10 8 18 43 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 36 9 11 16 44 - 46 38
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 36 7 14 15 39 - 49 35
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 36 8 9 19 40 - 72 33
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 36 4 7 25 27 - 71 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 14 3 1 52 - 20 45
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 9 4 5 31 - 21 31
9.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 8 4 6 31 - 31 28
11.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 7 7 4 30 - 16 28
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 7 7 4 30 - 24 28
13.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 5 8 5 26 - 25 23
18.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 5 3 10 20 - 32 18
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 13 4 1 36 - 9 43
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 6 4 8 21 - 25 22
7.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 5 4 9 18 - 31 19
10.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 2 11 24 - 32 17
11.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 4 4 10 20 - 29 16
13.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 4 3 11 20 - 39 15
14.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 2 8 8 22 - 28 14
16.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 16 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Самсунспор
3.25
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4.73
9.38
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Где смотреть матч Коньяспор 3:0 Самсунспор онлайн

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