Тур: 36. Стадион: Конья Бююкшехир.
3:0
Второй тайм: 56'
0'
1:0
21' ГолН'Зонзи Стивен
2:0
28' ГолХауберт Гильерме
31' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
33' Желтая карточкаЧифт Юнус Эмре
3:0
38' ГолЧикалеши Сокол
43' Желтая карточкаРаман Бенито
Ход матча
21'
1:0
28'
31'
33'
38'
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
72
Этеми
Вален
16
Бола
Марк
13
Тэт
Флавьен
36
Раман
Бенито
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Али Чамдалы
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
36 Раман БенитоПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Коньяспор
Самсунспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|12 (8)
|0.33
|Хауберт Гильерме
|5 (1)
|0.14
|Андреасен Лука
|5
|0.14
|Н'Зонзи Стивен
|3
|0.08
|Морено Марлос
|2
|0.06
|Ндао Алассан
|2
|0.06
|Мурич Роберт
|2
|0.06
|Язгылы Угурджан
|2
|0.06
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Чикылдэу Александру
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|8
|0.22
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.17
|Хольсе Карло
|5
|0.14
|Кылынч Эмре
|4
|0.11
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.08
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.08
|Антальялы Тайлан
|2 (2)
|0.06
|Димата Ландри
|2
|0.06
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|7
|1
|Огюз Ахмет
|7
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Хадебе Тинейдж
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Язгылы Угурджан
|4
|0
|Самбу Були
|4
|0
|Словик Якуб
|3
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Ндао Алассан
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|5
|1
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Озтюрк Алим
|6
|0
|Ван Дронгелен Рик
|6
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Фофана Морике
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Челик Осман
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|4
|0
|Хольсе Карло
|4
|0
|Раман Бенито
|3
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Антальялы Тайлан
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Чифт Юнус Эмре
|3
|0
|Шиндлер Кингсли
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Самсунспор
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
10
Коньяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Самсунспор
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
13
25
Коньяспор
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Самсунспор
19.2%
80.8%
5 побед 21 поражение
Первый тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
24
35
Голы по времени матча
Забито
20
13
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 0
21 Не забивали 25
3
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
5
25%
4
31%
76-90
Пропущено
19
29
5 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 17
11 Не пропускали 17
2
11%
7
24%
1-15
1
5%
7
24%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
8
42%
5
17%
76-90
Забито
17
27
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
1
6%
7
26%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
5
29%
29%
1
4%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
4
24%
10
37%
76-90
Пропущено
26
16
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
8%
3
19%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
5
19%
5
31%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
8
31%
4
25%
76-90
1
0%
0%
Забито
37
40
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
4
11%
7
18%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
10
27%
3
8%
31-45
7
19%
6
15%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
9
24%
14
35%
76-90
Пропущено
45
45
14 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 25
23 Не пропускали 27
4
9%
10
22%
1-15
3
7%
10
22%
16-30
7
16%
8
18%
31-45
6
13%
3
7%
46-60
8
18%
5
11%
61-75
16
36%
9
20%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2
Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1
Самсунспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0
Результаты матчей
Коньяспор
Самсунспор
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
611
99
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
107
315
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2411
926
1124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|36
|31
|4
|1
|87 - 23
|97
|2.
|2:0 Заявка
|36
|29
|6
|1
|91 - 31
|93
|3.
|3:0 Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|1:0 Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|0:0 Заявка
|36
|16
|7
|13
|48 - 42
|55
|6.
|2:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|59 - 63
|52
|7.
|1:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|48 - 54
|52
|8.
|0:0 Заявка
|36
|12
|14
|10
|50 - 47
|50
|9.
|0:1 Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|0:2 Заявка
|36
|11
|12
|13
|40 - 46
|45
|11.
|0:2 Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 52
|44
|12.
|1:3 Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 50
|44
|13.
|0:3 Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|3:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|0:0 Заявка
|36
|8
|16
|12
|43 - 46
|40
|16.
|3:1 Заявка
|36
|10
|8
|18
|43 - 56
|38
|17.
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 46
|38
|18.
|0:0 Заявка
|36
|7
|14
|15
|39 - 49
|35
|19.
|0:1 Заявка
|36
|8
|9
|19
|40 - 72
|33
|20.
|0:3 Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|2:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|52 - 20
|45
|3.
|1:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|3:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|0:3 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|1:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|1:3 Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 21
|31
|9.
|0:2 Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|2:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 31
|28
|11.
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 16
|28
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 24
|28
|13.
|0:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|0:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|3:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|17.
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|26 - 25
|23
|18.
|3:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|20.
|0:3 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|1:1 Заявка
|18
|13
|4
|1
|36 - 9
|43
|3.
|3:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|2:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|7.
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 31
|19
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 32
|17
|11.
|3:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|0:2 Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 29
|16
|13.
|1:0 Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 39
|15
|14.
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|15.
|0:0 Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 28
|14
|16.
|1:3 Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|1:1 Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|0:3 Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|0:3 Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|16 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11