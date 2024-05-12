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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Фенербахче
2:0
Второй тайм: 56'
Кайсериспор
0'
10' Желтая карточка
Йылмаз Картал
1:0
18' Гол
Бачуайи Миши
28' Желтая карточка
Шукуров Отабек
2:0
43' Гол
Джику Александер
45' Желтая карточка
Бекао Родриго
52' Желтая карточка
Саздаджи Гекхан

Ход матча

10'
 
Йылмаз Картал
18'
Бачуайи Миши
(Тадич Душан)
1:0
28'
 
Шукуров Отабек
43'
Джику Александер
2:0
45'
Бекао Родриго
 
46'
 
Назон Даккенс
Шукуров Отабек
52'
 
Саздаджи Гекхан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
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Фенербахче
Ничья
Кайсериспор
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Все Коэффициенты
40
Ливакович
Доминик
7
Кадыоглу
Ферди
50
Бекао
Родриго
2
Сёюнджю
Чаглар
24
Остерволде
Джейден
6
Джику
Александер
35
Фред
Сантос
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
29
Шукуров
Отабек
7
Кардозу
Мигел
10
Бурабия
Мехди
20
Мане
Карлуш
70
Боа
Морте
Аилтон
Фенербахче
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Кайсериспор

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
11.1%
14.8%
20 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

41 матч

58.5%
19.5%
22%
24 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.3%
39%
14.7%
19 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

48.8%
26.8%
24.4%
20 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:4
К
4:1
С
1:2
С
2:0
С
0:4
К
0:1
С
2:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
К
2:0
К
0:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:5
С
3:3
К
3:0
К
0:3
С
4:1
С
3:3
С
1:0
К
1:0
С
0:1
К
1:1
КТ
1:2
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:4
С
2:1
К
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

2.24
1.55

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Среднее время на гол

100
82

Всего голов

65
54

Голов в среднем за матч

1.59
1.32

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 21 (1) 0.58
Кавечи Ирфан 12 0.33
Бачуайи Миши 12 (4) 0.33
Тадич Душан 9 (6) 0.25
Шиманьски Себастьян 9 0.25
Юндер Дженгиз 9 0.25
Фред Сантос 3 0.08
Джику Александер 3 0.08
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.08
Яндаш Мерт Хакан 2 0.06
Дурсун Сердар 2 0.06
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.31
Боа Морте Аилтон 8 0.22
Мане Карлуш 3 0.08
Бурабия Мехди 3 0.08
Баокен Стефан 3 0.08
Карими Али II 3 0.08
Назон Даккенс 2 0.06
Кеман Оливье 2 0.06
Кардозу Мигел 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Узодимма Энтони 1 0.03
Озбек Мехмет 1 0.03
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 8 2
Осайи-Самуэль Брайт 10 0
Остерволде Джейден 8 0
Кавечи Ирфан 5 0
Джику Александер 5 0
Фред Сантос 3 1
Яндаш Мерт Хакан 3 1
Акайдин Самет 4 0
Бекао Родриго 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Азиз Сердар 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Зайц Миха 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылмаз Картал 7 1
Саздаджи Гекхан 8 0
Бурабия Мехди 4 1
Кочаман Ариф 4 1
Боа Морте Аилтон 5 0
Баязит Билал 5 0
Карими Али II 4 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Дживелек Рамазан 3 0
Кардозу Мигел 3 0
Кеман Оливье 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Мане Карлуш 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Шукуров Отабек 2 0
Тиам Маме 2 0
Назон Даккенс 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Кайсериспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

5
7
Фенербахче
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Кайсериспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

38
18
Фенербахче
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)
Кайсериспор
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
51% (18)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
34% (12)
49% (17)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

16
20

Упущенные победы

43
25

Голы по времени матча

Забито

48
17
21 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
7
15%
4
24%
1-15
6
13%
0
0%
16-30
8
17%
4
24%
31-45
8
17%
5
29%
29%
46-60
10
21%
1
6%
61-75
9
19%
3
18%
76-90

Пропущено

22
30
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
18%
2
7%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
5
23%
8
27%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
5
23%
7
23%
76-90

Забито

38
24
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
13%
2
8%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
11
29%
4
17%
31-45
6
16%
2
8%
46-60
4
11%
8
33%
61-75
11
29%
5
21%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Забито

86
41
38 В 1-м тайме 17
48 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 14
3 Не забивали 11
12
14%
6
15%
1-15
7
8%
3
7%
16-30
19
22%
8
20%
31-45
14
16%
7
17%
46-60
14
16%
9
22%
61-75
20
23%
8
20%
76-90

Пропущено

34
50
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
4
12%
4
8%
1-15
5
15%
6
12%
16-30
6
18%
10
20%
31-45
7
21%
13
26%
46-60
5
15%
6
12%
61-75
7
21%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0

Результаты матчей

Фенербахче
Кайсериспор

Точный счет

2:1
5 раз 29%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
4
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
4
6 раз 17%
1
5 раз 14%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
5
15
2
1.5
7
11
8
9
2.5
3
15
7
10
3.5
2
15
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
6
12
6
1.5
4
13
6
12
2.5
2
15
3
15
3.5
1
16
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
24
11
27
8
1.5
11
24
14
21
2.5
5
30
10
25
3.5
1
34
4
31
4.5
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 36 31 4 1 87 - 23 97
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 36 29 6 1 91 - 31 93
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 36 19 4 13 64 - 49 61
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 36 17 7 12 51 - 40 58
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 36 16 7 13 48 - 42 55
6.
Касымпаша
 2:0 Заявка 36 15 7 14 59 - 63 52
7.
Ризеспор
 1:0 Заявка 36 15 7 14 48 - 54 52
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 36 12 14 10 50 - 47 50
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 36 12 12 12 42 - 52 48
10.
Антальяспор
 0:2 Заявка 36 11 12 13 40 - 46 45
11.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 36 11 11 14 41 - 52 44
12.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 36 10 14 12 51 - 50 44
13.
Самсунспор
 0:3 Заявка 36 11 9 16 40 - 48 42
14.
Коньяспор
 3:0 Заявка 36 9 13 14 37 - 48 40
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 36 8 16 12 43 - 46 40
16.
Газиантеп
 3:1 Заявка 36 10 8 18 43 - 56 38
17.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 36 9 11 16 44 - 46 38
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 36 7 14 15 39 - 49 35
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 36 8 9 19 40 - 72 33
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 36 4 7 25 27 - 71 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 14 3 1 52 - 20 45
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
5.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
6.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
7.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
8.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 9 4 5 31 - 21 31
9.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 8 4 6 31 - 31 28
11.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 7 7 4 30 - 16 28
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 7 7 4 30 - 24 28
13.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 5 8 5 26 - 25 23
18.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 5 3 10 20 - 32 18
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 1:1 Заявка 18 13 4 1 36 - 9 43
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 2:0 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 18 6 4 8 21 - 25 22
7.
Сивасспор
 0:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
9.
Кайсериспор
 0:2 Заявка 18 5 4 9 18 - 31 19
10.
Газиантеп
 3:1 Заявка 18 5 2 11 24 - 32 17
11.
Коньяспор
 3:0 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 0:2 Заявка 18 4 4 10 20 - 29 16
13.
Ризеспор
 1:0 Заявка 18 4 3 11 20 - 39 15
14.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
15.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 18 2 8 8 22 - 28 14
16.
Адана Демирспор
 1:3 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 1:1 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 0:3 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 16 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
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Фенербахче
Ничья
Кайсериспор
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