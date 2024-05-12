Тур: 36. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
2:0
Второй тайм: 56'
0'
10' Желтая карточкаЙылмаз Картал
1:0
18' ГолБачуайи Миши
28' Желтая карточкаШукуров Отабек
2:0
43' ГолДжику Александер
45' Желтая карточкаБекао Родриго
52' Желтая карточкаСаздаджи Гекхан
Ход матча
10'
18'
1:0
28'
43'
2:0
45'
52'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
20
Мане
Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукас Хари
История личных встреч
Фенербахче
Кайсериспор
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
11.1%
14.8%
20 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
41 матч
58.5%
19.5%
22%
24 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.3%
39%
14.7%
19 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
48.8%
26.8%
24.4%
20 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
2.24
1.55
Среднее время на гол
40
58
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Среднее время на гол
100
82
Всего голов
65
54
Голов в среднем за матч
1.59
1.32
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|21 (1)
|0.58
|Кавечи Ирфан
|12
|0.33
|Бачуайи Миши
|12 (4)
|0.33
|Тадич Душан
|9 (6)
|0.25
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.25
|Юндер Дженгиз
|9
|0.25
|Фред Сантос
|3
|0.08
|Джику Александер
|3
|0.08
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.08
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.06
|Дурсун Сердар
|2
|0.06
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.31
|Боа Морте Аилтон
|8
|0.22
|Мане Карлуш
|3
|0.08
|Бурабия Мехди
|3
|0.08
|Баокен Стефан
|3
|0.08
|Карими Али II
|3
|0.08
|Назон Даккенс
|2
|0.06
|Кеман Оливье
|2
|0.06
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Узодимма Энтони
|1
|0.03
|Озбек Мехмет
|1
|0.03
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|8
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|10
|0
|Остерволде Джейден
|8
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Джику Александер
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Бекао Родриго
|4
|0
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йылмаз Картал
|7
|1
|Саздаджи Гекхан
|8
|0
|Бурабия Мехди
|4
|1
|Кочаман Ариф
|4
|1
|Боа Морте Аилтон
|5
|0
|Баязит Билал
|5
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Дживелек Рамазан
|3
|0
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Мане Карлуш
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Шукуров Отабек
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Кайсериспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
5
7
Фенербахче
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Кайсериспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
38
18
Фенербахче
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)
Кайсериспор
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
51% (18)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
34% (12)
49% (17)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
16
20
Упущенные победы
43
25
Голы по времени матча
Забито
48
17
21 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
7
15%
4
24%
1-15
6
13%
0
0%
16-30
8
17%
4
24%
31-45
8
17%
5
29%
29%
46-60
10
21%
1
6%
61-75
9
19%
3
18%
76-90
Пропущено
22
30
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
18%
2
7%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
5
23%
8
27%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
5
23%
7
23%
76-90
Забито
38
24
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
13%
2
8%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
11
29%
4
17%
31-45
6
16%
2
8%
46-60
4
11%
8
33%
61-75
11
29%
5
21%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Забито
86
41
38 В 1-м тайме 17
48 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 14
3 Не забивали 11
12
14%
6
15%
1-15
7
8%
3
7%
16-30
19
22%
8
20%
31-45
14
16%
7
17%
46-60
14
16%
9
22%
61-75
20
23%
8
20%
76-90
Пропущено
34
50
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
4
12%
4
8%
1-15
5
15%
6
12%
16-30
6
18%
10
20%
31-45
7
21%
13
26%
46-60
5
15%
6
12%
61-75
7
21%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0
Результаты матчей
Фенербахче
Кайсериспор
Точный счет
2:1
5 раз 29%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
4
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 37%
4
6 раз 17%
1
5 раз 14%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
135
152
711
89
315
710
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
116
126
413
612
215
315
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
2411
278
1124
1421
530
1025
134
431
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|36
|31
|4
|1
|87 - 23
|97
|2.
|2:0 Заявка
|36
|29
|6
|1
|91 - 31
|93
|3.
|3:0 Заявка
|36
|19
|4
|13
|64 - 49
|61
|4.
|1:0 Заявка
|36
|17
|7
|12
|51 - 40
|58
|5.
|0:0 Заявка
|36
|16
|7
|13
|48 - 42
|55
|6.
|2:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|59 - 63
|52
|7.
|1:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|48 - 54
|52
|8.
|0:0 Заявка
|36
|12
|14
|10
|50 - 47
|50
|9.
|0:1 Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 52
|48
|10.
|0:2 Заявка
|36
|11
|12
|13
|40 - 46
|45
|11.
|0:2 Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 52
|44
|12.
|1:3 Заявка
|36
|10
|14
|12
|51 - 50
|44
|13.
|0:3 Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 48
|42
|14.
|3:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|37 - 48
|40
|15.
|0:0 Заявка
|36
|8
|16
|12
|43 - 46
|40
|16.
|3:1 Заявка
|36
|10
|8
|18
|43 - 56
|38
|17.
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 46
|38
|18.
|0:0 Заявка
|36
|7
|14
|15
|39 - 49
|35
|19.
|0:1 Заявка
|36
|8
|9
|19
|40 - 72
|33
|20.
|0:3 Заявка
|36
|4
|7
|25
|27 - 71
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|2:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|52 - 20
|45
|3.
|1:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|3:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|5.
|0:3 Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|6.
|1:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|8.
|1:3 Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 21
|31
|9.
|0:2 Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|2:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 31
|28
|11.
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 16
|28
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 24
|28
|13.
|0:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|0:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|3:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|17.
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|26 - 25
|23
|18.
|3:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|20.
|0:3 Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|1:1 Заявка
|18
|13
|4
|1
|36 - 9
|43
|3.
|3:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|2:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|6.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|7.
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|8.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|9.
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 31
|19
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|2
|11
|24 - 32
|17
|11.
|3:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|0:2 Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 29
|16
|13.
|1:0 Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 39
|15
|14.
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|15.
|0:0 Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 28
|14
|16.
|1:3 Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|1:1 Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|0:3 Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|0:3 Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
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|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|16 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11