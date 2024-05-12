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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Бохум
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 125
Бохум 2.4% (3)
X 15.2% (19)
Байер Л 82.4% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бохум
Ничья
Байер Л
4.61
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
15
Пасслак
Феликс
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
11
Асано
Такума
7
Штёгер
Кевин
32
Виттек
Максимилиан
33
Хофманн
Филипп
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
2
Станишич
Йосип
13
Артур
I
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
19
Телла
Нейтан
22
Бонифасе
Виктор
14
Шик
Патрик
Бохум
4-2-3-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Байер Л

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
4:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1.29

Среднее время на гол

42
70

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
80

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 7 (4) 0.22
Асано Такума 6 0.19
Шлоттербек Кевен 5 0.16
Хофманн Филипп 4 0.13
Пасьенса Гонсало 3 0.09
Виттек Максимилиан 3 0.09
Пасслак Феликс 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Патрик Остерхаге 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
Беро Матуш 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Бернардо Фернандес 1 0.03
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 12 (3) 0.38
Вирц Флориан 11 (1) 0.34
Гримальдо Алехандро 9 0.28
Фримпонг Жереми 9 0.28
Шик Патрик 6 (1) 0.19
Телла Нейтан 5 0.16
Хофманн Йонас 4 0.13
Паласиос Эсекиэль 4 (2) 0.13
Та Джонатан 4 0.13
Адли Амин 3 0.09
Андрих Роберт 3 0.09
Джака Гранит 3 0.09
Гложек Адам 2 0.06
Станишич Йосип 2 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.03
Коссуну Одилон 1 0.03
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 10 0
Бернардо Фернандес 9 0
Штёгер Кевин 8 0
Шлоттербек Кевен 8 0
Гамбоа Кристиан 7 0
Машович Эрхан 7 0
Беро Матуш 6 0
Риман Мануэль 5 0
Антви-Аджей Кристофер 5 0
Патрик Остерхаге 5 0
Брошински Мориц 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Джака Гранит 5 0
Адли Амин 5 0
Алонсо Хаби 4 0
Андрих Роберт 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Телла Нейтан 1 0

Результаты матчей

Бохум
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Байер Л
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

16
4
Бохум
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Байер Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

34
0

Упущенные победы

9
44
Бохум
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (17)
38% (12)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Байер Л
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

39
11

Упущенные победы

25
48

Голы по времени матча

Забито

29
35
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
7%
4
11%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
7
24%
9
26%
31-45
4
14%
7
20%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
6
21%
8
23%
76-90

Пропущено

21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
4
27%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
4
27%
76-90

Забито

15
44
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
1
7%
3
7%
1-15
3
20%
7
16%
16-30
4
27%
6
14%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
3
20%
11
25%
61-75
2
13%
11
25%
76-90

Пропущено

41
11
21 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
4
10%
2
18%
1-15
5
12%
1
9%
16-30
12
29%
29%
2
18%
31-45
3
7%
4
36%
46-60
8
20%
2
18%
61-75
9
22%
0
0%
76-90

Забито

44
79
21 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 48
17 Забивали первыми 22
8 Не забивали 1
3
7%
7
9%
1-15
7
16%
9
11%
16-30
11
25%
15
19%
31-45
6
14%
13
16%
46-60
9
20%
16
20%
61-75
8
18%
19
24%
76-90

Пропущено

62
26
28 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 19
5
8%
6
23%
1-15
7
11%
2
8%
16-30
16
26%
5
19%
31-45
7
11%
7
27%
46-60
12
19%
2
8%
61-75
15
24%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1
Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2
Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2

Результаты матчей

Бохум
Байер Л

Точный счет

1:1
6 раз 38%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
3
10 раз 31%
1
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бохум
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
1.5
Больше Меньше
14
2
4
12
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
4
12
1.5
12
4
1
15
2.5
7
9
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
31
1
10
22
1.5
26
6
5
27
2.5
16
16
1
31
3.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 32 26 6 0 82 - 23 84
2.
Бавария
 2:0 Заявка 33 23 3 7 92 - 41 72
3.
Штутгарт
 Заявка 33 22 4 7 74 - 39 70
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 7 7 75 - 37 64
5.
Боруссия Д
 Заявка 33 17 9 7 64 - 43 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 11 13 9 49 - 48 46
7.
Хоффенхайм
 Заявка 33 12 7 14 62 - 64 43
8.
Фрайбург
 Заявка 33 11 9 13 44 - 56 42
9.
Аугсбург
 Заявка 33 10 9 14 49 - 58 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 33 9 12 12 46 - 54 39
11.
Вердер
 Заявка 33 10 9 14 44 - 53 39
12.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
13.
Боруссия М
 Заявка 33 7 13 13 56 - 63 34
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Майнц
 Заявка 33 6 14 13 36 - 50 32
16.
Унион Берлин
 Заявка 33 8 6 19 31 - 57 30
17.
Кёльн
 Заявка 33 5 12 16 27 - 56 27
18.
Дармштадт
 Заявка 33 3 8 22 30 - 82 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2:0 Заявка 17 14 1 2 53 - 12 43
2.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 11 4 2 40 - 12 37
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 7 7 2 27 - 19 28
7.
Аугсбург
 Заявка 17 6 6 5 26 - 26 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 5 5 26 - 25 23
9.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
10.
Майнц
 Заявка 17 6 5 6 23 - 18 23
11.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
13.
Фрайбург
 Заявка 17 5 7 5 28 - 30 22
14.
Боруссия М
 Заявка 17 5 6 6 27 - 26 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
16.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
17.
Кёльн
 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
18.
Дармштадт
 Заявка 17 1 3 13 15 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 37 - 13 42
2.
Штутгарт
 Заявка 17 10 1 6 28 - 24 31
3.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
4.
Бавария
 2:0 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 35 - 35 23
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 22 - 29 18
9.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
10.
Хайденхайм
 Заявка 17 3 7 7 20 - 29 16
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
12.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 17 4 3 10 16 - 31 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
17.
Унион Берлин
 Заявка 17 2 4 11 11 - 28 10
18.
Майнц
 Заявка 16 0 9 7 13 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 26 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 13
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Бохум" на своём поле будет принимать "Байер". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бохум - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 11 минут.

    Главный судья: Бранд Бенжамин

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.8% пользователей.
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Прогнозы 125
Бохум 2.4% (3)
X 15.2% (19)
Байер Л 82.4% (103)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Байер Л
4.61
4.50
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1.81
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бохум - Байер Л

Исход игры
Бохум
2.4% (3)
Ничья
15.2% (19)
Байер Л
82.4% (103)
Тотал 2.5
Больше
74.34% (84)
Меньше
25.66% (29)
Обе команды забьют
Да
81.42% (92)
Нет
18.58% (21)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
44.8% (56)
1:3 Байер Л
12.8% (16)
0:2 Байер Л
9.6% (12)
1:1 Ничья
7.2% (9)
2:2 Ничья
5.6% (7)
0:1 Байер Л
4.8% (6)
2:3 Байер Л
1.6% (2)
1:0 Бохум
1.6% (2)
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