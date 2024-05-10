Тур: 33. Стадион: Воновия Рурштадион.
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Главный тренер: Бучер Хайко
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Бохум
Байер Л
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.11
1.29
Среднее время на гол
42
70
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
80
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штёгер Кевин
|7 (4)
|0.22
|Асано Такума
|6
|0.19
|Шлоттербек Кевен
|5
|0.16
|Хофманн Филипп
|4
|0.13
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.09
|Виттек Максимилиан
|3
|0.09
|Пасслак Феликс
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Патрик Остерхаге
|2
|0.06
|Лосилья Антони
|1
|0.03
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Ордец Иван
|1
|0.03
|Бернардо Фернандес
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|12 (3)
|0.38
|Вирц Флориан
|11 (1)
|0.34
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.28
|Фримпонг Жереми
|9
|0.28
|Шик Патрик
|6 (1)
|0.19
|Телла Нейтан
|5
|0.16
|Хофманн Йонас
|4
|0.13
|Паласиос Эсекиэль
|4 (2)
|0.13
|Та Джонатан
|4
|0.13
|Адли Амин
|3
|0.09
|Андрих Роберт
|3
|0.09
|Джака Гранит
|3
|0.09
|Гложек Адам
|2
|0.06
|Станишич Йосип
|2
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Коссуну Одилон
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|10
|0
|Бернардо Фернандес
|9
|0
|Штёгер Кевин
|8
|0
|Шлоттербек Кевен
|8
|0
|Гамбоа Кристиан
|7
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Беро Матуш
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|5
|0
|Патрик Остерхаге
|5
|0
|Брошински Мориц
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Асано Такума
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Джака Гранит
|5
|0
|Адли Амин
|5
|0
|Алонсо Хаби
|4
|0
|Андрих Роберт
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Байер Л
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
16
4
Бохум
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Байер Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
34
0
Упущенные победы
9
44
Бохум
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (17)
38% (12)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Байер Л
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
39
11
Упущенные победы
25
48
Голы по времени матча
Забито
29
35
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
7%
4
11%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
7
24%
9
26%
31-45
4
14%
7
20%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
6
21%
8
23%
76-90
Пропущено
21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
4
27%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
4
27%
76-90
Забито
15
44
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
1
7%
3
7%
1-15
3
20%
7
16%
16-30
4
27%
6
14%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
3
20%
11
25%
61-75
2
13%
11
25%
76-90
Пропущено
41
11
21 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
4
10%
2
18%
1-15
5
12%
1
9%
16-30
12
29%
29%
2
18%
31-45
3
7%
4
36%
46-60
8
20%
2
18%
61-75
9
22%
0
0%
76-90
Забито
44
79
21 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 48
17 Забивали первыми 22
8 Не забивали 1
3
7%
7
9%
1-15
7
16%
9
11%
16-30
11
25%
15
19%
31-45
6
14%
13
16%
46-60
9
20%
16
20%
61-75
8
18%
19
24%
76-90
Пропущено
62
26
28 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 19
5
8%
6
23%
1-15
7
11%
2
8%
16-30
16
26%
5
19%
31-45
7
11%
7
27%
46-60
12
19%
2
8%
61-75
15
24%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1
Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2
Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2
Результаты матчей
Бохум
Байер Л
Точный счет
1:1
6 раз 38%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
3
10 раз 31%
1
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бохум
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
142
412
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
412
124
115
79
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
311
1022
266
527
1616
131
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|3.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|73 - 39
|67
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|48 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|43 - 55
|41
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 57
|39
|10.
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|45 - 53
|38
|11.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|29 - 54
|30
|16.
|Заявка
|32
|5
|14
|13
|33 - 50
|29
|17.
|Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 54
|24
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 19
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|37 - 13
|42
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|13 - 32
|9
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 13
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бохум - Байер Л
Исход игры
Бохум
2.3% (1)
Ничья
15.9% (7)
Байер Л
81.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
74.42% (32)
Меньше
25.58% (11)
Обе команды забьют
Да
81.4% (35)
Нет
18.6% (8)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
45.5% (20)
1:3 Байер Л
13.6% (6)
0:2 Байер Л
11.4% (5)
2:2 Ничья
9.1% (4)
1:1 Ничья
6.8% (3)
0:1 Байер Л
4.5% (2)
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