Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

39' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

38' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Матч возобновлен

36' Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Силькеборг

33' Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Норшеланн начинает контратаку

32' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Удар от ворот произведет Силькеборг

31' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Сертдемир Зидан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

28' Удар от ворот произведет Норшеланн

26' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

26' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

24' Норшеланн контролирует мяч.

23' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

23' Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде

23' Осман Ибрагим из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

23' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

22' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

18' ГОООООЛ - Тверсков Йеппе Норшеланн забивает ударом головой

18' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

17' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Матч возобновлен

17' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.

15' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

13' Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.

11' О, нет. Из многообещающей позиции Осман Ибрагим из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

11' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

9' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сертдемир Зидан пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Матч возобновлен

5' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

5' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

2' Оооо... вот это был удар! Хардер Конрад должен был забить с этой позиции.

2' Хорошую попытку сделал Хардер Конрад . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Норшеланн начинает контратаку

1' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Силькеборг начинает с центра поля