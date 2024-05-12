Тур: 29. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Lasse Graagaard
1:1
Перерыв
Ход матча
2'
18'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
320 Количество передач 265
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Силькеборг
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
29 матчей
62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
2.53
1.86
Среднее время на гол
35
48
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
59
41
Голов в среднем за матч
2.03
1.41
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
44
63
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.31
|Скьеллеруп Андреас
|7 (1)
|0.24
|Осман Ибрагим
|5
|0.17
|Фресе Мартин
|4
|0.14
|Тверсков Йеппе
|4
|0.14
|Нуама Эрнест
|4
|0.14
|Хардер Конрад
|4
|0.14
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.1
|Антман Оливер
|3
|0.1
|Свенссон Даниэль
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Хансен Киан
|1
|0.03
|Вилладсен Оливер
|1
|0.03
|Нагало Адамо
|1
|0.03
|Доржелес Марио
|1
|0.03
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.34
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|8
|0.28
|Адамсен Тонни
|4
|0.14
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.14
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.14
|Клинг Андерс
|2
|0.07
|Маттссон Пелле
|2
|0.07
|Сонне Оливер
|1
|0.03
|Куск Каспер
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|7
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Нагало Адамо
|4
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Сертдемир Зидан
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттссон Пелле
|6
|0
|Сонне Оливер
|6
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
6
Норшелланн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Силькеборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
20
18
Норшелланн
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Силькеборг
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
30
14
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
3
10%
2
14%
1-15
6
20%
1
7%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
6
20%
3
21%
46-60
5
17%
3
21%
61-75
7
23%
4
29%
76-90
Пропущено
13
23
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
15%
4
17%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
7
30%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
6
29%
4
19%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
5
31%
5
29%
29%
61-75
3
19%
2
12%
76-90
Забито
51
35
19 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
4
8%
5
14%
1-15
9
18%
5
14%
16-30
6
12%
6
17%
31-45
11
22%
5
14%
46-60
8
16%
6
17%
61-75
13
25%
8
23%
76-90
Пропущено
29
40
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 20
3
10%
5
13%
1-15
5
17%
7
18%
16-30
5
17%
8
20%
31-45
5
17%
6
15%
46-60
5
17%
8
20%
61-75
6
21%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2
Результаты матчей
Норшелланн
Силькеборг
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
2:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
7 раз 25%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
86
69
68
213
212
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
68
49
410
211
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1810
1414
1018
1018
424
325
127
226
127
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|4
|7
|60 - 32
|58
|2.
|29
|18
|4
|7
|54 - 36
|58
|3.
|29
|16
|8
|5
|55 - 32
|56
|4.
|1:1
|29
|15
|9
|5
|53 - 29
|54
|5.
|29
|9
|11
|9
|36 - 41
|38
|6.
|1:1
|29
|9
|6
|14
|35 - 42
|33
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|1:1
|15
|8
|6
|1
|31 - 14
|30
|3.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|5.
|1:1
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|1:1
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
Группа вылета
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (7)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|12 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8