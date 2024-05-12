Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Фантастический гол, где все сам сделал Скьеллеруп Андреас

86' Г О О О О Л - Скьеллеруп Андреас забивает с правой ноги!

86' Норшеланн начинает контратаку

86' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Силькеборг

85' Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Антман Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Норшеланн начинает контратаку

84' Норшеланн контролирует мяч.

83' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Фресе Мартин пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

81' Норшеланн пытается что-то создать.

80' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

80' Норшеланн начинает контратаку

79' Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.

77' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде

76' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Фантастический гол, где все сам сделал Скьеллеруп Андреас

68' Г О О О О Л - Скьеллеруп Андреас наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

68' Норшеланн начинает контратаку

68' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

67' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Норшеланн

65' Мусонда Лубамба из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Адамсен Тонни пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

63' Удар от ворот произведет Силькеборг

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Матч возобновлен

61' Осман Ибрагим из команды Норшеланн получает желтую после опасной игры.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Норшеланн

56' Матч возобновлен

56' Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Oskar Boesen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Норшеланн контролирует мяч.

48' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника