Тур: 29. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Lasse Graagaard
4:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
1:1
18' ГолТверсков Йеппе
61' Желтая карточкаОсман Ибрагим
2:1
68' ГолСкьеллеруп Андреас
3:1
86' ГолСкьеллеруп Андреас
4:1
90' ГолБеньямин Нюгрен
90'+7
Ход матча
2'
18'
61'
68'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
5 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
689 Количество передач 557
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Силькеборг
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
29 матчей
62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
2.53
1.86
Среднее время на гол
35
48
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
59
41
Голов в среднем за матч
2.03
1.41
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
44
63
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|9 (1)
|0.31
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.31
|Осман Ибрагим
|5
|0.17
|Фресе Мартин
|4
|0.14
|Тверсков Йеппе
|4
|0.14
|Беньямин Нюгрен
|4
|0.14
|Нуама Эрнест
|4
|0.14
|Хардер Конрад
|4
|0.14
|Антман Оливер
|3
|0.1
|Свенссон Даниэль
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Хансен Киан
|1
|0.03
|Вилладсен Оливер
|1
|0.03
|Нагало Адамо
|1
|0.03
|Доржелес Марио
|1
|0.03
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.34
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|8
|0.28
|Адамсен Тонни
|4
|0.14
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.14
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.14
|Клинг Андерс
|2
|0.07
|Маттссон Пелле
|2
|0.07
|Сонне Оливер
|1
|0.03
|Куск Каспер
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|7
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Нагало Адамо
|4
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Сертдемир Зидан
|2
|0
|Осман Ибрагим
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттссон Пелле
|6
|0
|Сонне Оливер
|6
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
7
Норшелланн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Силькеборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
20
18
Норшелланн
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Силькеборг
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
24
25
Голы по времени матча
Забито
34
15
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
3
9%
3
20%
1-15
7
21%
1
7%
16-30
3
9%
1
7%
31-45
6
18%
3
20%
46-60
6
18%
3
20%
61-75
9
26%
4
27%
76-90
Пропущено
14
27
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
21%
4
15%
1-15
3
21%
4
15%
16-30
3
21%
7
26%
31-45
2
14%
2
7%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
21%
6
22%
76-90
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
6
29%
4
19%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
5
31%
5
29%
29%
61-75
3
19%
2
12%
76-90
Забито
55
36
20 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
7%
6
17%
1-15
10
18%
5
14%
16-30
6
11%
6
17%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
9
16%
6
17%
61-75
15
27%
8
22%
76-90
Пропущено
30
44
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 21
4
13%
5
11%
1-15
5
17%
8
18%
16-30
5
17%
8
18%
31-45
5
17%
6
14%
46-60
5
17%
9
20%
61-75
6
20%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2
Результаты матчей
Норшелланн
Силькеборг
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
7 раз 24%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
96
69
78
213
312
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
68
410
410
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
1910
1514
1019
1118
425
425
128
227
128
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|4
|7
|60 - 32
|58
|2.
|29
|18
|4
|7
|54 - 36
|58
|3.
|29
|16
|8
|5
|56 - 29
|56
|4.
|29
|16
|8
|5
|55 - 32
|56
|5.
|29
|9
|11
|9
|36 - 41
|38
|6.
|29
|9
|5
|15
|35 - 45
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|34 - 14
|32
|3.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|14
|3
|2
|9
|15 - 27
|11
Группа вылета
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (7)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|12 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8