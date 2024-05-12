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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Норшелланн
4:1
Конец матча
Силькеборг
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Нагало
Адамо
4
Хансен
Киан
5
Фресе
Мартин
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
40
Хардер
Конрад
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
1
Ларсен
Николай
25
Редин
Понтус
3
Эстрём
Робин
4
Феликс
Йоэль
19
Гаммельбю
Йенс-Мартин
24
Мусонда
Лубамба
41
Nikolai
Jacobsen
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
17
Маккоуотт
Каллум
Норшелланн
4-3-3
Силькеборг
5-3-2

История личных встреч

Норшелланн
Силькеборг

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

29 матчей

62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

2.53
1.86

Среднее время на гол

35
48

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

59
41

Голов в среднем за матч

2.03
1.41

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

44
63

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 9 (1) 0.31
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.31
Осман Ибрагим 5 0.17
Фресе Мартин 4 0.14
Тверсков Йеппе 4 0.14
Беньямин Нюгрен 4 0.14
Нуама Эрнест 4 0.14
Хардер Конрад 4 0.14
Антман Оливер 3 0.1
Свенссон Даниэль 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Хансен Киан 1 0.03
Вилладсен Оливер 1 0.03
Нагало Адамо 1 0.03
Доржелес Марио 1 0.03
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.34
Тордарсон Стефан-Тейтюр 8 0.28
Адамсен Тонни 4 0.14
Маккоуотт Каллум 4 0.14
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.14
Клинг Андерс 2 0.07
Маттссон Пелле 2 0.07
Сонне Оливер 1 0.03
Куск Каспер 0 0
Бринк Марк 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 7 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Нагало Адамо 4 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Хэй Лукас 2 0
Сертдемир Зидан 2 0
Осман Ибрагим 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттссон Пелле 6 0
Сонне Оливер 6 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
7
Норшелланн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Силькеборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

20
18
Норшелланн
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Силькеборг
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

24
25

Голы по времени матча

Забито

34
15
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
3
9%
3
20%
1-15
7
21%
1
7%
16-30
3
9%
1
7%
31-45
6
18%
3
20%
46-60
6
18%
3
20%
61-75
9
26%
4
27%
76-90

Пропущено

14
27
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
21%
4
15%
1-15
3
21%
4
15%
16-30
3
21%
7
26%
31-45
2
14%
2
7%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
21%
6
22%
76-90

Забито

21
21
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
6
29%
4
19%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
5
31%
5
29%
29%
61-75
3
19%
2
12%
76-90

Забито

55
36
20 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
7%
6
17%
1-15
10
18%
5
14%
16-30
6
11%
6
17%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
9
16%
6
17%
61-75
15
27%
8
22%
76-90

Пропущено

30
44
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 21
4
13%
5
11%
1-15
5
17%
8
18%
16-30
5
17%
8
18%
31-45
5
17%
6
14%
46-60
5
17%
9
20%
61-75
6
20%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2

Результаты матчей

Норшелланн
Силькеборг

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
7 раз 24%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
6
9
7
8
2.5
2
13
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
19
10
15
14
1.5
10
19
11
18
2.5
4
25
4
25
3.5
1
28
2
27
4.5
1
28
1
28
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 18 4 7 60 - 32 58
2.
Мидтьюлланн
 29 18 4 7 54 - 36 58
3.
Норшелланн
 29 16 8 5 56 - 29 56
4.
Брондбю
 29 16 8 5 55 - 32 56
5.
АГФ Орхус
 29 9 11 9 36 - 41 38
6.
Силькеборг
 29 9 5 15 35 - 45 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 29 10 7 12 35 - 43 37
2.
Раннерс
 29 8 11 10 39 - 47 35
3.
Люнгбю
 29 8 8 13 36 - 51 32
4.
Вайле
 29 7 9 13 29 - 35 30
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 29 4 7 18 26 - 57 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 14 8 3 3 27 - 15 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 14 4 6 4 20 - 22 18
4.
Вайле
 14 4 4 6 16 - 16 16
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 14 3 2 9 15 - 27 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
6.
Люнгбю
 14 3 1 10 13 - 32 10

Топ бомбардиров
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (7)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Вайле Онугха Герман 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Силькеборг: 45%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 95'
    Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Силькеборг: 45%.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Андреас
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    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Силькеборг: 44%.
    • 48'
      Феликс Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Феликс Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Редин Понтус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Oskar Boesen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 46'
      Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Тордарсон Стефан-Тейтюр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Силькеборг: 46%.
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 43'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 42'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 42'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде
    • 41'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.
    • 40'
      Осман Ибрагим нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.
    • 40'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Силькеборг: 47%.
    • 40'
      Редин Понтус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Гаммельбю Йенс-Мартин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 39'
      Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Феликс Йоэль из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Силькеборг: 48%.
    • 35'
      Маккоуотт Каллум из команды Силькеборг заходит слишком далеко, он валит Нагало Адамо.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 33'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 32'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 31'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Редин Понтус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Сертдемир Зидан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Силькеборг: 40%.
    • 29'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 29'
      Гаммельбю Йенс-Мартин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 28'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 27'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 26'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 26'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 26'
      Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Силькеборг: 40%.
    • 25'
      Бринк Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 23'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде
    • 23'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 23'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 22'
      Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Силькеборг: 39%.
    • 20'
      Тордарсон Стефан-Тейтюр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 18'
      Свенссон Даниэль сделал результативную передачу.
    • 18'
      ГОООООЛ - Тверсков Йеппе Норшеланн забивает ударом головой
    • 18'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 17'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 17'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 16'
      Мусонда Лубамба из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Редин Понтус наказан за толчок Осман Ибрагим
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Силькеборг: 40%.
    • 14'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Сертдемир Зидан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 14'
      Бринк Марк из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 13'
      Эстрём Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 13'
      Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Эстрём Робин ошибается в защите.
    • 12'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 11'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 11'
      Гаммельбю Йенс-Мартин успешно блокирует удар.
    • 11'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      О, нет. Из многообещающей позиции Осман Ибрагим из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 11'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Силькеборг: 41%.
    • 9'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Феликс Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Сертдемир Зидан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Маккоуотт Каллум.
    • 7'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Сертдемир Зидан пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем
    • 5'
      Редин Понтус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Силькеборг: 48%.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 5'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Эстрём Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Отличный гол забил Тордарсон Стефан-Тейтюр
    • 2'
      Бринк Марк сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 2'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Оооо... вот это был удар! Хардер Конрад должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Хардер Конрад. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 2'
      Бринк Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Силькеборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 4:1 Силькеборг онлайн

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