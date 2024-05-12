Тур: 6.
1:1
Второй тайм: 68'
0'
1' Желтая карточкаJohn Victor
1:0
10' ГолПочеттино Томас
24' Желтая карточкаТити
1:1
41' ГолДанило Барбоза
49' Желтая карточкаЭркулес
54' Желтая карточкаРомеро Оскар
60' Желтая карточкаПонте Матео
Ход матча
1'
10'
1:0
24'
41'
1:1
49'
54'
60'
64'
2
Тинга
I
4
Тити
35
Эркулес
11
Мариньо
26
Лопес
Брено
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
47
Джеффиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
47 ДжеффиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
67 Ярлен
-
32 Jacob Montes
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Форталеза Сеара
Ботафого Рио-де-Жанейро
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|0.2
|Почеттино Томас
|1
|0.2
|Эркулес
|1
|0.2
|Мачука Иманоль
|1
|0.2
|Наварро Кевин
|1
|0.2
|Лопес Брено
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данило Барбоза
|3
|0.5
|Саварино Джефферсон
|2
|0.33
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.33
|Джеффиньо
|1
|0.17
|Сантос Жуниор
|1
|0.17
|Энрике Луис IX
|1
|0.17
|Jacob Montes
|1
|0.17
|Понте Матео
|1
|0.17
|Угу Мигель
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|3
|0
|Бритес Эмануэль
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|0
|Пикашу Яго
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Лопес Брено
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|1
|1
|Джеффиньо
|2
|0
|Данило Барбоза
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
6
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
25%
3
27%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|18.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|3
|Жувентуде
|Caique
|3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Майке Роша
|3
|Фламенго
|Лео Перейра
|3