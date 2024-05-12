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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Форталеза Сеара
1:1
Второй тайм: 68'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1' Желтая карточка
John Victor
1:0
10' Гол
Почеттино Томас
24' Желтая карточка
Тити
1:1
41' Гол
Данило Барбоза
49' Желтая карточка
Эркулес
54' Желтая карточка
Ромеро Оскар
60' Желтая карточка
Понте Матео

Ход матча

1'
 
John Victor
10'
Почеттино Томас
(Лопес Брено)
1:0
24'
Тити
 
41'
1:1
Данило Барбоза
(Ромеро Оскар)
49'
Эркулес
 
54'
 
Ромеро Оскар
57'
 
Эрнандес Диего
Ромеро Оскар
57'
 
Сантос Жуниор
Энрике Луис
57'
 
Саварино Джефферсон
Джеффиньо
60'
 
Понте Матео
64'
 
Marlon Freitas
Alexander Barboza
64'
Пикашу Яго
Мариньо
 
64'
Лусеро Хуан Мартин
Renato Kayzer
 
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.50
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Все Коэффициенты
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
13
Кушчевич
Бенхамин
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
16
Россетто
Матеус
35
Эркулес
7
Почеттино
Томас
11
Мариньо
79
Renato
Kayzer
26
Лопес
Брено
12
John
Victor
4
Понте
Матео
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
5
Данило
Барбоза
26
Грегоре
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
47
Джеффиньо
7
Энрике
Луис
IX
Форталеза Сеара
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2

История личных встреч

Форталеза Сеара
Ботафого Рио-де-Жанейро

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
КН
0:1
КН
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 1 0.2
Почеттино Томас 1 0.2
Эркулес 1 0.2
Мачука Иманоль 1 0.2
Наварро Кевин 1 0.2
Лопес Брено 0 0
Аугусто Педро 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данило Барбоза 3 0.5
Саварино Джефферсон 2 0.33
Соарес Франсиско 2 (1) 0.33
Джеффиньо 1 0.17
Сантос Жуниор 1 0.17
Энрике Луис IX 1 0.17
Jacob Montes 1 0.17
Понте Матео 1 0.17
Угу Мигель 0 0
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 3 0
Бритес Эмануэль 2 0
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Лусеро Хуан Мартин 1 0
Пикашу Яго 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Renato Kayzer 1 0
Почеттино Томас 1 0
Лопес Брено 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 1 1
Джеффиньо 2 0
Данило Барбоза 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
John Victor 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
6
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
25%
3
27%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
3.
Байя
 5 3 1 1 8 - 6 10
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 6 3 1 2 12 - 7 10
5.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
6.
Ред Булл Брагантино
 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Крузейро
 0:0 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:2 6 2 2 2 3 - 3 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Форталеза Сеара
 1:1 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
16.
Коринтианс
 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Васко да Гама
 5 1 0 4 4 - 10 3
18.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Витория
 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Крузейро
 0:0 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
9.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 1:1 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:2 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:2 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Крузейро
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 3
Жувентуде Caique 3
Флуминенсе Гансо Пауло 3
Палмейрас Сан-Паулу Майке Роша 3
Фламенго Лео Перейра 3
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  • 54'
    Ромеро Оскар получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Эркулес получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Ромеро Оскар сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Данило Барбоза бьет в цель!
  • 24'
    Тити получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Лопес Брено сделал результативную передачу.
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    Форталеза Сеара
    Ничья
    Ботафого Рио-де-Жанейро
    3.50
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    4.30
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    5.00
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    Форталеза Сеара
    Ботафого Рио-де-Жанейро
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