Тур: 6.
0:2
Второй тайм: 63'
0'
26' Желтая карточкаPablo I
34' Желтая карточкаМайке Роша
0:0
45' Не забитый пенальтиВейга Рафаэль
45' Желтая карточкаАбел Феррейра
45' Желтая карточкаЭндрик II
45' Желтая карточкаLucas Esquivel
0:1
45' ГолPablo I
47' Желтая карточкаLeonardo Godoy
56' Желтая карточкаMateo Gamarra
0:2
59' Гол в свои воротаГомес Густаво
Ход матча
26'
34'
45'
0:0
45'
45'
45'
45'
0:1
47'
56'
59'
0:2
12
Майке
Роша
41
Эстевао
10
Рони
III
26
Erick2
11
Nikao
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 РомулоПолузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Filipinho
-
22 Madson II
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
38 матчей
50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
14 побед 18 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.47
1.37
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
27
9
Голов в среднем за матч
1.42
0.47
Среднее время на гол
63
190
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
1.45
0.92
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
62
97
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазаро
|1
|0.17
|Риос Ричард
|1
|0.17
|Эстевао
|1 (1)
|0.17
|Luis Guilherme
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|2
|0.33
|Pablo I
|2
|0.33
|Nikao
|1
|0.17
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.17
|Leonardo Godoy
|1
|0.17
|Erick2
|1
|0.17
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандиньо XII
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Гомес Густаво
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Фернандиньо XII
|2
|0
|Зе Витор
|1
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Крепски Бенто
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|18.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|3
|Жувентуде
|Caique
|3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Майке Роша
|3
|Фламенго
|Лео Перейра
|3