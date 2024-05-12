  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Палмейрас Сан-Паулу
0:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
26' Желтая карточка
Pablo I
34' Желтая карточка
Майке Роша
0:0
45' Не забитый пенальти
Вейга Рафаэль
45' Желтая карточка
Абел Феррейра
45' Желтая карточка
Эндрик II
45' Желтая карточка
Lucas Esquivel
0:1
45' Гол
Pablo I
47' Желтая карточка
Leonardo Godoy
56' Желтая карточка
Mateo Gamarra
0:2
59' Гол в свои ворота
Гомес Густаво
66' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
67' Вторая желтая карточка
Lucas Esquivel
77' Желтая карточка
Вейга Рафаэль
81' Желтая карточка
Фернандиньо XII
90'+8
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
9
Эндрик
II
10
Рони
III
1
Крепски
Бенто
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
15
Mateo
Gamarra
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
11
Nikao
10
Bruno
Zapelli
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

38 матчей

50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
14 побед 18 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
КЛ
2:2
КЛ
1:0
СA
0:2
РС
2:0
РС
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
3:3
СA
0:1
БСА
1:1
БСА
1:1
КБ
3:0
КБ
1:0
КБ
2:0
КБ
2:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
КБ
1:1
КБ
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.47
1.37

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

27
9

Голов в среднем за матч

1.42
0.47

Среднее время на гол

63
190

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.45
0.92

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

62
97

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазаро 1 0.17
Риос Ричард 1 0.17
Эстевао 1 (1) 0.17
Luis Guilherme 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 2 0.33
Pablo I 2 0.33
Nikao 1 0.17
Gonzalo Mastriani 1 0.17
Leonardo Godoy 1 0.17
Erick2 1 0.17
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандиньо XII 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 3 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Майке Роша 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Гомес Густаво 2 0
Менино Габриэль 2 0
Рафаэл Жозе 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Рони III 1 0
Морено Анибал 1 0
Риос Ричард 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Esquivel 2 1
Фернандиньо XII 3 0
Каноббио Агустин 1 1
Leonardo Godoy 2 0
Зе Витор 1 0
Thiago Heleno 1 0
Pablo I 1 0
Сантана Алекс 1 0
Julimar 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Крепски Бенто 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Атлетико Паранаэнсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 0:0 6 3 2 1 8 - 6 11
3.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
4.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 6 2 4 0 7 - 5 10
7.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
16.
Коринтианс
 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Васко да Гама
 0:0 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Витория
 0:0 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
9.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Васко да Гама
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
14.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Витория
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Байя
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Витория
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:0 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
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Топ нарушителей
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 3
Жувентуде Caique 3
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 3
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    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Г О О О О Л - Пабло бьет в цель!
    • 54'
      Лукас Эскивель получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Эндрик II получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Абел Феррейра получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Вейга Рафаэль пробил пенальти, но не смог забить!
    • 34'
      Майке Роша получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Пабло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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