Тур: 6.
0:1
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
63' Желтая карточкаФернандо Луис
66' Желтая карточкаПерейра Матеус
0:1
81' ГолПерейра Матеус
90'+7
Ход матча
56'
63'
66'
67'
81'
0:1
83'
90'
1
Роналдо
4
Alix
10
Shaylon
9
Derek
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 DerekНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
15 Энрике ПедруЗащитник
-
13 МагиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Вагнер ЛавНападающий
-
22 Max
-
-
-
17 Даниэл
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 Каики IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Papagaio
-
-
20 Jhosefer
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Крузейро
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.2
Среднее время на гол
34
75
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|1
|0.2
|Derek
|1
|0.2
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|2
|0.4
|Rafael VII
|2
|0.4
|Артур Гомес VIII
|1
|0.2
|Витал Матеус
|1
|0.2
|Lucas Silva IV
|1
|0.2
|Papagaio
|1
|0.2
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|3
|0
|Luiz Felipe III
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Магиньо
|0
|1
|Alix
|0
|1
|Jair Ventura
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Вагнер Лав
|1
|0
|Martins Adriano
|1
|0
|Guilherme Romao
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
|Bruno Tubarao
|1
|0
|Derek
|1
|0
|Alejo Cruz Techera
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|1
|Перейра Матеус
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Атлетико Гойаненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
Атлетико Гойаненсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0
Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0 Гояния - Атлетико Гойаненсе 1:3 Атлетико Гойаненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ипора 3:0 Атлетико Гойаненсе - Анаполис 2:1
Крузейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0
Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Крузейро
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|14.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Lucas Esquivel
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|3
|Жувентуде
|Caique
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|3