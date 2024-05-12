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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Атлетико Гойаненсе
0:1
Конец матча
Крузейро
0'
56' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
63' Желтая карточка
Фернандо Луис
66' Желтая карточка
Перейра Матеус
0:1
81' Гол
Перейра Матеус
90'+7
1
Роналдо
2
Bruno
Tubarao
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Lucas
Kal
8
Gabriel
Baralhas
10
Shaylon
7
Gabriel
Barros
11
Фернандо
Луис
IV
9
Derek
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
10
Перейра
Матеус
21
Барреаль
Альваро
11
Артур
Гомес
VIII
8
Rafael
VII
Атлетико Гойаненсе
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Крузейро

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
КБ
0:1
КБ
5:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.2

Среднее время на гол

34
75

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 1 0.2
Derek 1 0.2
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 2 0.4
Rafael VII 2 0.4
Артур Гомес VIII 1 0.2
Витал Матеус 1 0.2
Lucas Silva IV 1 0.2
Papagaio 1 0.2
Барреаль Альваро 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 3 0
Luiz Felipe III 1 1
Gabriel Barros 1 1
Рони 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Магиньо 0 1
Alix 0 1
Jair Ventura 0 1
Роналдо 1 0
Энрике Педру II 1 0
Вагнер Лав 1 0
Martins Adriano 1 0
Guilherme Romao 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
Bruno Tubarao 1 0
Derek 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Перейра Матеус 2 0
Ivaldo 2 0
Papagaio 2 0
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Марсело Жоао 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетико Гойаненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Атлетико Гойаненсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0
Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0 Гояния - Атлетико Гойаненсе 1:3 Атлетико Гойаненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ипора 3:0 Атлетико Гойаненсе - Анаполис 2:1
Крузейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0
Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Крузейро

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 0:0 6 3 2 1 8 - 6 11
3.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
4.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 6 2 4 0 7 - 5 10
7.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
16.
Коринтианс
 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Васко да Гама
 0:0 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Витория
 0:0 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
9.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Васко да Гама
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
14.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Витория
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Байя
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Витория
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:0 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
Весь список

Топ нарушителей
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 3
Жувентуде Caique 3
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 3
Весь список
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