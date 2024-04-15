Тур: 3. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 1371
0'
0:1
6' ГолТелин Исаак
0:2
33' ГолКорнелиус Дерек
0:3
51' ГолНанаси Себастьян
0:4
78' ГолБотхейм Эрик
81' Желтая карточкаSamuel Kotto
90'+5
Ход матча
6'
0:1
33'
0:2
51'
0:3
71'
78'
0:4
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 8
-
0 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
23
Samuel
Kotto
19
Бастос
Марко
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Вернаму
Мальмё
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|2 (1)
|0.67
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.33
|Энгвалль Густав
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|4
|1.33
|Нанаси Себастьян
|2
|0.67
|Ботхейм Эрик
|2
|0.67
|Рикс Сёрен
|1
|0.33
|Веккья Стефано
|1
|0.33
|Корнелиус Дерек
|1
|0.33
|Али Таха Абди
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|3
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Вернаму
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Вернаму
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мальмё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
8
1
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0
Мальмё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2
Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3
Результаты матчей
Вернаму
Мальмё
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|2 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|2 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Эльфсборг
|Michael Baidoo
|1 1
|Сириус
|Перссон Хоаким
|2