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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 1371
Вернаму
0:4
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
6' Гол
Телин Исаак
0:2
33' Гол
Корнелиус Дерек
0:3
51' Гол
Нанаси Себастьян
0:4
78' Гол
Ботхейм Эрик
81' Желтая карточка
Samuel Kotto
90'+5
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
2
Рапп
Йохан
23
Samuel
Kotto
3
Берг
Виктор
19
Бастос
Марко
11
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
14
Энгвалль
Густав
28
Frank
Junior
Adjei
10
Зелькович
Айдин
1
Фридрих
Рикардо
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
16
Берг
Оливер
11
Нанаси
Себастьян
20
Ботхейм
Эрик
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
9
Телин
Исаак
Вернаму
4-4-2
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Вернаму
Мальмё

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

А
3:1
А
1:3
А
0:0
А
0:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 2 (1) 0.67
Оливейра Вендерсон 1 0.33
Энгвалль Густав 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 1.33
Нанаси Себастьян 2 0.67
Ботхейм Эрик 2 0.67
Рикс Сёрен 1 0.33
Веккья Стефано 1 0.33
Корнелиус Дерек 1 0.33
Али Таха Абди 0 0
Берг Оливер 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 3 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Вернаму
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Вернаму
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мальмё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

8
1
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0
Мальмё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2
Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3

Результаты матчей

Вернаму
Мальмё

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Юргорден
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Хаммарбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Сириус
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 9 - 6 4
9.
Хеккен
 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Гётеборг
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
ГАИС
 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
ИФК Норрчепинг
 3 1 0 2 2 - 8 3
14.
Вернаму
 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
13.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 7 - 4 3
5.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Мальмё Нанаси Себастьян 2 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Эльфсборг Michael Baidoo 1 1
Сириус Перссон Хоаким 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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