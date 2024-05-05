  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:3
Конец матча
ДАК
0'
36' Желтая карточка
Андзуана Иоан
43' Желтая карточка
Байо Махмуду
51' Желтая карточка
Герц Кристиан
61' Желтая карточка
Rene Paraj
0:1
62' Гол
Труса Матей
71' Желтая карточка
Simon Fasko
0:2
72' Гол
Milan Vitalis
0:3
78' Гол
Реджич Дамир
82' Желтая карточка
Рамадан Аммар
90'+3
28
Данко
Адам
18
Маркович
Алекс
5
Мрва
Марио
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
15
Rene
Paraj
11
Alasana
Yirajang
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
18
Мендес
Алехандро
27
Milan
Vitalis
8
Димун
Милан
24
Герц
Кристиан
46
Труса
Матей
28
Коне
Мусса
II
Железярне Подбрезова
3-4-3
ДАК
5-3-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
ДАК

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

5.3%
52.6%
42.1%
1 победа 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
3:2
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
5:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.63
0.91

Среднее время на гол

144
99

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

2.09
0.88

Среднее время на гол

43
102

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.47
0.89

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
100

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanusi Ridwan 7 0.23
Ковачик Петер 6 (1) 0.2
Mark Assinor 6 0.2
Галчик Роланд 6 (1) 0.2
Благут Патрик 6 0.2
Бартош Марек Кристиан 4 0.13
Christophe Kabongo 4 0.13
Rene Paraj 3 0.1
Lekan Okunola 2 0.07
Кузма Марек 1 0.03
Jozef Spyrka 1 (1) 0.03
Бакаля Микулаш 1 0.03
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 9 0.3
Андзуана Иоан 6 0.2
Fernand Goure 3 0.1
Рамадан Аммар 3 0.1
Коне Мусса II 3 (1) 0.1
Milan Vitalis 3 0.1
Гаврич Желько 3 0.1
Чермак Алеш 2 0.07
Брунетти Матеус 2 0.07
Крстович Никола 2 0.07
Реджич Дамир 2 0.07
Bartol Barisic 2 0.07
Качер Мирослав 1 0.03
Mark Csinger 1 0.03
Веселовски Доминик 1 0.03
Грушковски Конрад 1 0.03
Zoran Zahradnik 1 0.03
Герц Кристиан 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Пинту Алекс 0 0
Долчек Иван 0 0
Юргенс Оливер 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартош Марек Кристиан 9 0
Rene Paraj 9 0
Байо Махмуду 7 0
Matej Gresak 4 1
Sanusi Ridwan 4 0
Бакаля Микулаш 3 0
Mark Assinor 3 0
Simon Fasko 3 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Martin Talakov 2 0
Оравец Матей 0 1
Мрва Марио 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Vincent Chyla 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 7 0
Димун Милан 6 0
Рисванис Спирос 3 1
Андзуана Иоан 4 0
Герц Кристиан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Mark Csinger 4 0
Milan Vitalis 4 0
Каша Филип 2 1
Ниархос Иоаннис 3 0
Fernand Goure 3 0
Хиско Муньос 2 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Рамадан Аммар 2 0
Брунетти Матеус 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Харатин Игорь 1 0
Коне Мусса II 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Реджич Дамир 1 0
Грушковски Конрад 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ДАК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
6
Железярне Подбрезова
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
ДАК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

25
3

Упущенные победы

13
29
Железярне Подбрезова
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
ДАК
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

29
4

Упущенные победы

22
35

Голы по времени матча

Забито

25
17
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
5
20%
4
24%
76-90

Пропущено

22
12
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
6
27%
4
33%
61-75
4
18%
2
17%
76-90

Забито

26
30
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
1
4%
5
17%
1-15
3
12%
6
20%
16-30
6
23%
4
13%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
10
38%
4
13%
76-90

Пропущено

28
16
18 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
8
29%
1
6%
16-30
7
25%
1
6%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
5
18%
8
50%
76-90

Забито

51
47
23 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
5
10%
6
13%
1-15
7
14%
9
19%
16-30
11
22%
9
19%
31-45
8
16%
7
15%
46-60
5
10%
8
17%
61-75
15
29%
29%
8
17%
76-90

Пропущено

50
28
26 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 18
4
8%
2
7%
1-15
10
20%
3
11%
16-30
12
24%
3
11%
31-45
6
12%
4
14%
46-60
9
18%
6
21%
61-75
9
18%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2
ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0
ДАК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1
Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
ДАК

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
2 раза 13%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

3:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
3:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
4 раза 13%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
2
13
2.5
6
9
2
13
3.5
2
13
2
13
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
21
9
14
16
1.5
12
18
4
26
2.5
8
22
4
26
3.5
2
28
3
27
4.5
2
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 30 22 4 4 70 - 28 70
2.
Спартак Трнава
 30 17 3 10 42 - 28 54
3.
Жилина
 30 16 6 8 51 - 41 54
4.
ДАК
 30 14 10 6 45 - 30 52
5.
Ружомберок
 30 12 10 8 36 - 37 46
6.
Железярне Подбрезова
 30 10 4 16 47 - 54 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 30 14 8 8 48 - 37 50
2.
Тренчин
 30 12 9 9 44 - 32 45
3.
Скалица
 30 10 6 14 32 - 36 36
4.
Кошице
 30 6 6 18 25 - 55 24
5.
Михаловце
 30 5 9 16 26 - 46 24
6.
Злате Моравце
 30 2 5 23 19 - 61 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 10 3 2 33 - 15 33
2.
Жилина
 15 10 2 3 32 - 24 32
3.
ДАК
 15 9 4 2 30 - 16 31
4.
Ружомберок
 15 9 3 3 19 - 13 30
5.
Спартак Трнава
 15 9 1 5 22 - 12 28
6.
Железярне Подбрезова
 15 6 3 6 22 - 25 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 15 8 2 5 26 - 15 26
2.
Скалица
 15 6 4 5 16 - 15 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 15 5 6 4 21 - 21 21
4.
Михаловце
 15 3 5 7 14 - 23 14
5.
Кошице
 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 15 1 3 11 10 - 27 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 1 2 37 - 13 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 15 6 4 5 19 - 17 22
4.
ДАК
 15 5 6 4 15 - 14 21
5.
Ружомберок
 15 3 7 5 17 - 24 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 15 9 2 4 27 - 16 29
2.
Тренчин
 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 15 4 2 9 16 - 21 14
4.
Кошице
 15 3 2 10 15 - 31 11
5.
Михаловце
 15 2 4 9 12 - 23 10
6.
Злате Моравце
 15 1 2 12 9 - 34 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 12 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 10 (9)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 9
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Железярне Подбрезова Rene Paraj 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Мендес Алехандро уходит с поля. Ромарик Япи выходит вместо него
    • 46'
      Коне Мусса II уходит с поля. Реджич Дамир выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Байо Махмуду получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Андзуана Иоан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 0:3 ДАК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный