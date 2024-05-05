Тур: 8. Стадион: ZELPO Arena.
0:3
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаАндзуана Иоан
43' Желтая карточкаБайо Махмуду
51' Желтая карточкаГерц Кристиан
61' Желтая карточкаRene Paraj
0:1
62' ГолТруса Матей
71' Желтая карточкаSimon Fasko
0:2
72' ГолMilan Vitalis
0:3
78' ГолРеджич Дамир
82' Желтая карточкаРамадан Аммар
90'+3
Ход матча
36'
43'
51'
61'
62'
0:1
71'
72'
0:2
78'
0:3
82'
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Rene ParajНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
90 Mark Assinor
-
30 Andy Masaryk
-
25 Simon Fasko
-
-
41 Ivan Rehak
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Железярне Подбрезова
ДАК
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
19 матчей
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
5.3%
52.6%
42.1%
1 победа 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.63
0.91
Среднее время на гол
144
99
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
2.09
0.88
Среднее время на гол
43
102
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.47
0.89
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
100
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanusi Ridwan
|7
|0.23
|Ковачик Петер
|6 (1)
|0.2
|Mark Assinor
|6
|0.2
|Галчик Роланд
|6 (1)
|0.2
|Благут Патрик
|6
|0.2
|Бартош Марек Кристиан
|4
|0.13
|Christophe Kabongo
|4
|0.13
|Rene Paraj
|3
|0.1
|Lekan Okunola
|2
|0.07
|Кузма Марек
|1
|0.03
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.03
|Бакаля Микулаш
|1
|0.03
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|9
|0.3
|Андзуана Иоан
|6
|0.2
|Fernand Goure
|3
|0.1
|Рамадан Аммар
|3
|0.1
|Коне Мусса II
|3 (1)
|0.1
|Milan Vitalis
|3
|0.1
|Гаврич Желько
|3
|0.1
|Чермак Алеш
|2
|0.07
|Брунетти Матеус
|2
|0.07
|Крстович Никола
|2
|0.07
|Реджич Дамир
|2
|0.07
|Bartol Barisic
|2
|0.07
|Качер Мирослав
|1
|0.03
|Mark Csinger
|1
|0.03
|Веселовски Доминик
|1
|0.03
|Грушковски Конрад
|1
|0.03
|Zoran Zahradnik
|1
|0.03
|Герц Кристиан
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Долчек Иван
|0
|0
|Юргенс Оливер
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартош Марек Кристиан
|9
|0
|Rene Paraj
|9
|0
|Байо Махмуду
|7
|0
|Matej Gresak
|4
|1
|Sanusi Ridwan
|4
|0
|Бакаля Микулаш
|3
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Simon Fasko
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Martin Talakov
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Мрва Марио
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Vincent Chyla
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|7
|0
|Димун Милан
|6
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Андзуана Иоан
|4
|0
|Герц Кристиан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Mark Csinger
|4
|0
|Milan Vitalis
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Рамадан Аммар
|2
|0
|Брунетти Матеус
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Коне Мусса II
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Реджич Дамир
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ДАК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
6
Железярне Подбрезова
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
ДАК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
25
3
Упущенные победы
13
29
Железярне Подбрезова
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
ДАК
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
29
4
Упущенные победы
22
35
Голы по времени матча
Забито
25
17
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
5
20%
4
24%
76-90
Пропущено
22
12
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
6
27%
4
33%
61-75
4
18%
2
17%
76-90
Забито
26
30
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
1
4%
5
17%
1-15
3
12%
6
20%
16-30
6
23%
4
13%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
10
38%
4
13%
76-90
Пропущено
28
16
18 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
8
29%
1
6%
16-30
7
25%
1
6%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
5
18%
8
50%
76-90
Забито
51
47
23 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
5
10%
6
13%
1-15
7
14%
9
19%
16-30
11
22%
9
19%
31-45
8
16%
7
15%
46-60
5
10%
8
17%
61-75
15
29%
29%
8
17%
76-90
Пропущено
50
28
26 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 18
4
8%
2
7%
1-15
10
20%
3
11%
16-30
12
24%
3
11%
31-45
6
12%
4
14%
46-60
9
18%
6
21%
61-75
9
18%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2
ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0
ДАК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1
Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
ДАК
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
2 раза 13%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
3:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
3:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
4 раза 13%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
69
87
213
69
213
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
87
411
213
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
219
1416
1218
426
822
426
228
327
228
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|4
|4
|70 - 28
|70
|2.
|30
|17
|3
|10
|42 - 28
|54
|3.
|30
|16
|6
|8
|51 - 41
|54
|4.
|30
|14
|10
|6
|45 - 30
|52
|5.
|30
|12
|10
|8
|36 - 37
|46
|6.
|30
|10
|4
|16
|47 - 54
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|14
|8
|8
|48 - 37
|50
|2.
|30
|12
|9
|9
|44 - 32
|45
|3.
|30
|10
|6
|14
|32 - 36
|36
|4.
|30
|6
|6
|18
|25 - 55
|24
|5.
|30
|5
|9
|16
|26 - 46
|24
|6.
|30
|2
|5
|23
|19 - 61
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 15
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|5.
|15
|9
|1
|5
|22 - 12
|28
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 25
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|2
|5
|26 - 15
|26
|2.
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|3.
|15
|5
|6
|4
|21 - 21
|21
|4.
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|5.
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|6.
|15
|1
|3
|11
|10 - 27
|6
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 13
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|15
|6
|4
|5
|19 - 17
|22
|4.
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|5.
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|27 - 16
|29
|2.
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|19
|3.
|15
|4
|2
|9
|16 - 21
|14
|4.
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|5.
|15
|2
|4
|9
|12 - 23
|10
|6.
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|12 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|10 (9)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|9