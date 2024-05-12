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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Байя
0:0
Первый тайм: 27'
Ред Булл Брагантино
0'
15' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
20' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас

Ход матча

15'
Кану Рубенилсон
 
20'
 
Эвангелиста Лукас
Прогноз на матч от Liveresult
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Байя
Ничья
Ред Булл Брагантино
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22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
10
Рибейро
Эвертон
6
Лукас
Жан
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
22
Густавиньо
28
Витиньо
Витор
V
18
Борбас
Тиаго
11
Helio
Junio
Байя
4-1-4-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Байя
Ред Булл Брагантино

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

СA
4:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
4:0
СA
2:1
СB
3:2
СB
1:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:1
СB
4:0
СB
2:2

Голы

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

2.13
0.5

Среднее время на гол

42
180

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.63
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

38
14

Голов в среднем за матч

2.38
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

37
102

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 3 (1) 0.5
Gabriel Teixeira 2 0.33
Соуза Коули 1 0.17
Ратао Рафаэл 1 0.17
Александр Кайо 1 0.17
Лукас Жан 0 0
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 2 0.33
Саша Эдуардо 2 0.33
Энрике Педру II 1 0.17
Ignacio Laquintana 1 0.17
Борбас Тиаго 1 0.17
Рамирес Эрик II 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Густавиньо 0 0
Nathan Mendes 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Габриэл Шавьер 1 0
Thaciano 1 0
Лукас Жан 1 0
Rezende2 1 0
Александр Кайо 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 2 0
Кандидо Луан 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Да Силва Джадсом 1 0
Борбас Тиаго 1 0
Nathan Mendes 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Байя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
Байя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2
Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2

Результаты матчей

Байя
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Байя
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 0:0 6 3 2 1 8 - 6 11
3.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
4.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 6 2 4 0 7 - 5 10
7.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
16.
Коринтианс
 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Васко да Гама
 0:0 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Витория
 0:0 5 0 2 3 4 - 9 2
19.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
9.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Васко да Гама
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
14.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Витория
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Байя
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Витория
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:0 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
Весь список

Топ нарушителей
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 3
Жувентуде Caique 3
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 3
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