Тур: 6.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаКану Рубенилсон
20' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
1:0
37' ГолThaciano
60' Желтая карточкаThaciano
61' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
90' Желтая карточкаHenry Mosquera
90'+6
Ход матча
15'
37'
1:0
60'
61'
77'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Thaciano
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
18
Борбас
Тиаго
11
Helio
Junio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
-
5 Rezende2
-
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
11 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЛинкольнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
21 _Talisson
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Байя
Ред Булл Брагантино
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
4
Голов в среднем за матч
2.13
0.5
Среднее время на гол
42
180
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.63
1.25
Среднее время на гол
34
72
Всего голов
38
14
Голов в среднем за матч
2.38
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
37
102
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|3 (1)
|0.5
|Gabriel Teixeira
|2
|0.33
|Соуза Коули
|1
|0.17
|Ратао Рафаэл
|1
|0.17
|Thaciano
|1
|0.17
|Александр Кайо
|1
|0.17
|Лукас Жан
|0
|0
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|2
|0.33
|Саша Эдуардо
|2
|0.33
|Энрике Педру II
|1
|0.17
|Ignacio Laquintana
|1
|0.17
|Борбас Тиаго
|1
|0.17
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Густавиньо
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Габриэл Шавьер
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|2
|0
|Кандидо Луан
|2
|0
|Да Силва Джадсом
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Henry Mosquera
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Борбас Тиаго
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Байя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Байя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2
Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2
Результаты матчей
Байя
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Байя
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|2:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|1:2
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|2:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Lucas Esquivel
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|3
|Жувентуде
|Caique
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|3