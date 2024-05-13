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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 8013 Главный судья: Рачковски Павел
Радомяк Радом
0:2
Конец матча
Рух Хожув
0'
56' Желтая карточка
Bartlomiej Baranski
0:1
62' Гол
Bartlomiej Baranski
76' Желтая карточка
Влканова Адам
77' Желтая карточка
Щепан Даниэль
88' Желтая карточка
Стипица Данте
0:2
90' Гол
Влканова Адам
90'+5
28
Кобыляк
Габриэль
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
13
Гжесик
Ян
33
Абрамович
Давид
66
Жордау
Бруну
6
Michal
Kaput
7
Семеду
Лисандру
70
Вагнер
да
Силва
27
Вольски
Рафал
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
5
Tomasz
Wojtowicz
7
Летневски
Юлиуш
22
Стажиньски
Филип
86
Новотны
Сома
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
Радомяк Радом
3-4-2-1
Рух Хожув
3-4-2-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Рух Хожув

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:0
ВД
2:0
ВД
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.25
Семеду Лисандру 4 (1) 0.13
Роча Леонардо 4 0.13
Семеду Эди 4 0.13
Luka Vuskovic 3 0.09
Вольски Рафал 2 0.06
Абрамович Давид 2 0.06
Вагнер да Силва 2 0.06
Жардел 2 0.06
Донис Христос 1 0.03
Гжесик Ян 1 0.03
Кастаньеда Франк 1 0.03
Цихоцки Матеуш 1 0.03
Бранко Рафаэл 1 0.03
Кобыляк Габриэль 1 0.03
Guilherme Zimovski 1 0.03
Машаду Луиш 0 0
Леандро 0 0
Жордау Бруну 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 10 (5) 0.31
Michal Feliks 5 0.16
Tomasz Swedrowski 4 0.13
Козак Милош 2 0.06
Бартолевски Матеуш 2 0.06
Новотны Сома 2 0.06
Tomasz Wojtowicz 2 0.06
Lukasz Moneta 1 0.03
Влканова Адам 1 0.03
Подставски Томаш 1 0.03
Przemyslaw Szur 1 0.03
Хосема 1 0.03
Дадок Роберт 1 0.03
Михальский Кацпер 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Patryk Sikora 1 0.03
Bartlomiej Baranski 1 0.03
Стажиньски Филип 0 0
Szymon Szymanski 0 0
Вилак Филип 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 11 0
Michal Kaput 6 1
Вольски Рафал 5 1
Жордау Бруну 4 1
Донис Христос 5 0
Гжесик Ян 5 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 5 0
Роча Леонардо 3 1
Цихоцки Матеуш 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Кобыляк Габриэль 2 1
Damian Jakubik 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Семеду Лисандру 3 0
Luka Vuskovic 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Майк Сестор 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Пеглоу 2 0
Пик Даниэль 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 10 0
Щепан Даниэль 6 1
Летневски Юлиуш 5 0
Szymon Szymanski 3 1
Подставски Томаш 4 0
Przemyslaw Szur 4 0
Козак Милош 4 0
Бартолевски Матеуш 4 0
Michal Feliks 4 0
Дадок Роберт 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Стемпиньски Мариуш 3 0
Tomasz Swedrowski 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Стипица Данте 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Lukasz Moneta 1 0
Влканова Адам 1 0
Хосема 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Bartlomiej Baranski 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
14
Радомяк Радом
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Рух Хожув
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

17
13
Радомяк Радом
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Рух Хожув
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

27
16

Упущенные победы

26
27

Голы по времени матча

Забито

17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
1
6%
2
11%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
4
24%
6
32%
76-90

Пропущено

27
31
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
1
4%
2
6%
1-15
9
33%
5
16%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
6
22%
8
26%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
2
7%
7
23%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
6
26%
4
20%
61-75
3
13%
8
40%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
12%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Забито

40
39
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
6
15%
4
10%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
5
13%
4
10%
31-45
6
15%
2
5%
46-60
10
25%
9
23%
61-75
7
18%
14
36%
76-90

Пропущено

53
52
26 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
4
8%
5
10%
1-15
14
26%
9
17%
16-30
8
15%
11
21%
31-45
10
19%
12
23%
46-60
10
19%
3
6%
61-75
7
13%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3
Рух Хожув
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - Лех 2:1 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0
Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Рух Хожув

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
2
7 раз 22%
3
7 раз 22%
1
5 раз 16%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
7
9
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
21
11
14
18
1.5
12
20
7
25
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 32 17 8 7 73 - 44 59
2.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
3.
Легия
 32 14 11 7 48 - 38 53
4.
Гурник Забже
 32 15 7 10 44 - 39 52
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Лех
 32 14 10 8 45 - 38 52
7.
Погонь Щецин
 32 15 6 11 58 - 38 51
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Видзев Лодзь
 32 12 6 14 41 - 44 42
10.
Сталь Мелец
 32 11 9 12 40 - 45 42
11.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
12.
Радомяк Радом
 32 10 8 14 40 - 53 38
13.
Варта Познань
 32 9 10 13 33 - 39 37
14.
Пуща Неполомице
 32 8 12 12 37 - 48 36
15.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
16.
Корона Кельце
 32 6 14 12 36 - 43 32
17.
Рух Хожув
 32 5 14 13 38 - 53 29
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Лех
 16 9 4 3 28 - 14 31
4.
Гурник Забже
 16 9 4 3 22 - 13 31
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 16 9 0 7 20 - 20 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 16 7 5 4 24 - 22 26
3.
Погонь Щецин
 16 7 4 5 24 - 13 25
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
8.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
9.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
10.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 16 2 7 7 19 - 31 13
16.
Пуща Неполомице
 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
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Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Г О О О О Л - Bartlomiej Baranski бьет в цель!
    • 56'
      Bartlomiej Baranski получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Летневски Юлиуш уходит с поля. Bartlomiej Baranski выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Радомяк Радом 0:2 Рух Хожув онлайн

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