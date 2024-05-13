Тур: 32. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Зрители: 8013 Главный судья: Рачковски Павел
0:2
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаBartlomiej Baranski
0:1
62' ГолBartlomiej Baranski
76' Желтая карточкаВлканова Адам
77' Желтая карточкаЩепан Даниэль
88' Желтая карточкаСтипица Данте
0:2
90' ГолВлканова Адам
90'+5
Ход матча
62'
74'
76'
77'
88'
90'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гжесик
Ян
66
Жордау
Бруну
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
86
Новотны
Сома
70
Козак
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаПолузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Вилак ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Радомяк Радом
Рух Хожув
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.25
|Семеду Лисандру
|4 (1)
|0.13
|Роча Леонардо
|4
|0.13
|Семеду Эди
|4
|0.13
|Luka Vuskovic
|3
|0.09
|Вольски Рафал
|2
|0.06
|Абрамович Давид
|2
|0.06
|Вагнер да Силва
|2
|0.06
|Жардел
|2
|0.06
|Донис Христос
|1
|0.03
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|Кастаньеда Франк
|1
|0.03
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.03
|Бранко Рафаэл
|1
|0.03
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.03
|Guilherme Zimovski
|1
|0.03
|Машаду Луиш
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|10 (5)
|0.31
|Michal Feliks
|5
|0.16
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.13
|Козак Милош
|2
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.06
|Новотны Сома
|2
|0.06
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0.06
|Lukasz Moneta
|1
|0.03
|Влканова Адам
|1
|0.03
|Подставски Томаш
|1
|0.03
|Przemyslaw Szur
|1
|0.03
|Хосема
|1
|0.03
|Дадок Роберт
|1
|0.03
|Михальский Кацпер
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Patryk Sikora
|1
|0.03
|Bartlomiej Baranski
|1
|0.03
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
|Вилак Филип
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Michal Kaput
|6
|1
|Вольски Рафал
|5
|1
|Жордау Бруну
|4
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Цихоцки Матеуш
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Кобыляк Габриэль
|2
|1
|Damian Jakubik
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Семеду Лисандру
|3
|0
|Luka Vuskovic
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|10
|0
|Щепан Даниэль
|6
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Michal Feliks
|4
|0
|Дадок Роберт
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Lukasz Moneta
|1
|0
|Влканова Адам
|1
|0
|Хосема
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
|Bartlomiej Baranski
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
14
Радомяк Радом
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Рух Хожув
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
17
13
Радомяк Радом
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Рух Хожув
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
27
16
Упущенные победы
26
27
Голы по времени матча
Забито
17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
1
6%
2
11%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
4
24%
6
32%
76-90
Пропущено
27
31
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
1
4%
2
6%
1-15
9
33%
5
16%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
6
22%
8
26%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
2
7%
7
23%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
6
26%
4
20%
61-75
3
13%
8
40%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
12%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
5
19%
5
24%
76-90
Забито
40
39
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
6
15%
4
10%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
5
13%
4
10%
31-45
6
15%
2
5%
46-60
10
25%
9
23%
61-75
7
18%
14
36%
76-90
Пропущено
53
52
26 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
4
8%
5
10%
1-15
14
26%
9
17%
16-30
8
15%
11
21%
31-45
10
19%
12
23%
46-60
10
19%
3
6%
61-75
7
13%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3
Рух Хожув
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - Лех 2:1 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0
Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
Рух Хожув
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
2
7 раз 22%
3
7 раз 22%
1
5 раз 16%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
610
79
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
88
511
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
2111
1418
1220
725
428
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11